У Кузнецова так и не получилось найти себя в КХЛ. В Америке ему будет лучше

Накануне известный агент Шуми Бабаев выступил с ярким заявлением. «С сегодняшнего дня я представляю интересы Евгения Кузнецова в Национальной хоккейной лиге. Сегодня уже разговаривал с рядом клубов о контракте Евгения в НХЛ. Мной принято решение, что следующий год он отыграет в Северной Америке», — сказал Бабаев.

Отметим, что Шуми – один из немногих хоккейных агентов России, официально аккредитованных и в КХЛ, и в НХЛ, а значит, имеющих право работать по обе стороны океана.

Возвращение Кузнецова в Россию летом 2024 года получилось помпезным: подписание четырёхлетнего контракта со СКА, многочисленные интервью, ажиотаж, работа под началом Романа Ротенберга в звёздном армейском коллективе. Однако отработать длительное соглашение у Евгения не получилось: давние проблемы форварда снова выскочили наружу и дали о себе знать. Как итог: регулярное нахождение в списке травмированных, лишь один сезон в клубе и досрочное расторжение трудового договора. Нельзя сказать, что в Санкт-Петербурге уроженец Челябинска с треском провалился, но, безусловно, ждали от нападающего намного большего.

«У меня есть большие вопросы к тому, как его здесь использовали, и так далее. До декабря он был одним из лучших игроков, а потом началась чехарда. Ему было морально тяжело. Считаю, в НХЛ Евгений не сказал своего последнего слова. Там он сможет себя проявить лучше. Мне кажется, потенциал в НХЛ у него выше. Мнение Евгения? Мы поговорили с ним, я ему объяснил, а он согласился с моими доводами», — заявил Бабаев.

СКА в своём теперь уже прошлом виде действительно был командой специфической, с явным перебором хоккеистов и не всегда понятной моделью игры. Но нужно отметить, что условия в городе на Неве созданы отличные, поэтому с себя, разумеется, тоже нужно спрашивать. В последнее время Женя слишком снизил к себе требования и, такое ощущение, устал от хоккея.

Да, можно было вернуться не в СКА, а в родной «Трактор», куда нападающего тоже звали на хорошие деньги, однако далеко не факт, что в Челябинске проблемы Кузнецова не обострились бы ещё быстрее, чем это произошло в Петербурге. Старые друзья, компании, тусовки. Всё это явно не пошло бы на пользу. А учитывая жёсткие требования главного тренера уральцев Бенуа Гру, терпеть Кузнецова канадец долго бы не стал.

Вероятное возвращения Евгения в Северную Америку — взвешенный и обдуманный шаг стороны игрока и прежде всего его семьи. Не секрет, что чета Кузнецовых в Америке чувствует себя комфортнее и привыкла к тамошним реалиям. «Вашингтон» с большой на тот момент бригадой российских хоккеистов завоевал Кубок Стэнли в том числе благодаря великолепной игре Евгения Кузнецова, солировавшего в тройке с Александром Овечкиным и подносившего одной из главных звёзд НХЛ снаряды.

АЛЕКСАНДР ОВЕЧКИН И ЕВГЕНИЙ КУЗНЕЦОВ В «ВАШИНГТОНЕ» Фото: Nick Wass/AP/ТАСС

Тот праймовый Кузнецов образца 2018 года остался в прошлом, однако это не значит, что человека нужно окончательно списать и не дать ему шансов. Напомним, в НХЛ Евгений проходил специальную программу помощи игрокам, но, например, её проходил и другой челябинец — Валерий Ничушкин. Однако выступать на приличном уровне за «Колорадо» Валерию это не мешает.

Думается, в НХЛ найдутся менеджеры, чья ностальгия по игре Кузнецова сможет поспособствовать подписанию контракта с россиянином на скромных условиях. Вряд ли у Евгения есть какие-то финансовые трудности, поэтому денежный фактор в данной ситуации точно отойдёт на второй план.

Посмотрим, где в итоге окажется 33-летний россиянин. В «Филадельфии» с Мичковым и Шабановым? Почему бы и нет. Сыграет с Овечкиным в «Вашингтоне» в последний карьерный год Александра в столице США? Сомнительно, но исключать ничего не будем. В любом случае Евгению сейчас самое главное — постараться найти хотя бы минимальную версию себя прежнего, оградить себя от разного рода соблазнов, тратя время только на семью и спорт.