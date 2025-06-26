У Бобровского будет русский сменщик, «Даллас» сохранил капитана. Итоги дня в хоккее

«Лос-Анджелес» не может договориться с Гавриковым и пытается сохранить Кузьменко.

Представляем сводку главных хоккейных новостей за 26 июня.

Нападающий Джейми Бенн подписал новый контракт с «Далласом»

Нападающий Джейми Бенн подписал новый контракт с «Даллас Старз», сообщает пресс-служба «звёзд». Новое соглашение капитана команды рассчитано на один год. Базовая зарплата форварда составит $ 1 млн, бонусы — $ 3 млн.

Инсайдер НХЛ Фрэнк Серавалли расписал бонусы игрока:

$ 500 тыс. — 20 очков;

$ 500 тыс. — 30 очков;

$ 500 тыс. — 50 очков;

$ 500 тыс. — 60 очков;

$ 500 тыс. — чемпион Западной конференции;

$ 500 тыс. — обладатель Кубка Стэнли.

В минувшем сезоне Джейми Бенн провёл 80 игр в регулярном чемпионате и набрал 49 (16+33) очков. В плей-офф он сыграл 18 матчей, отметившись 3 (1+2) очками.

«Даллас» в прошлом сезоне уступил в 1/2 финала Кубка Стэнли «Эдмонтон Ойлерз» в пяти матчах.

Напомним, ранее стало известно, что олимпийский чемпион и двукратный чемпион мира канадский нападающий Мэтт Дюшейн продлил соглашение с «Даллас Старз» ещё на четыре года.

В «Кингз» рассказали о разногласиях с Гавриковым в переговорах по новому контракту

Генеральный менеджер «Лос-Анджелес Кингз» Кен Холланд ведёт переговоры с российским защитником Владиславом Гавриковым, сообщает журналист Дэвид Пагнотта на личной странице в своей социальной сети.

Отмечается, что Холанд заявил, что оборона является приоритетным вопросом в команде и сейчас они ведут переговоры с Гавриковым. Также он добавил, что главным разногласием с Гавриковым является финансовый вопрос, а не срок контракта.

В прошлом сезоне регулярного чемпионата Гавриков принял участие в 82 матчах, в которых записал в свой актив пять голов и 25 результативных передач.

Всего за карьеру в лиге на его счету 435 встреч, в которых он забил 29 голов и сделал 106 результативных передач.

В «Лос-Анджелесе» ведут переговоры с Андреем Кузьменко о новом краткосрочном контракте

Журналист Зак Дули заявил, что российский нападающий Андрей Кузьменко и «Лос-Анджелес Кингз» ведут переговоры о краткосрочном контракте.

«Кузьменко отлично подошёл «Кингз» и был тем, кем его просили быть. Он демонстрировал атакующие навыки, как и ожидается от нападающего из первой шестёрки, и он привнёс жизнь и результативность при игре в большинстве, которая до его прихода была в затруднительном положении. У него есть послужной список при игре в нападении. Но в случае с ним, безусловно, есть риск, и с этим приходит тщательное рассмотрение в отношении контракта.

Генменеджер Кен Холланд заявил, что было много разговоров между двумя сторонами и что обе стороны согласны с тем, что предпочитают краткосрочную сделку. По сути, Кузьменко хочет сделать ставку на себя, продемонстрировать, на что он способен, а затем, в следующей сделке, потенциально подписать контракт на более длительный срок. Кузьменко хочет быть в Лос-Анджелесе и высоко ценит доверие, которое главный тренер «Кингз» Джим Хиллер оказывал ему на протяжении всего периода. После того как он не набрал ни одного очка в своих первых семи играх, Хиллер и тренерский состав продолжали выставлять Кузьменко на более высокую роль, что было для него важно. Звучит так, как будто дверь для переговоров по новому контракту открыта и обсуждения были довольно позитивными», — цитирует журналиста LА Kings Insider.

Агент Кузнецова объяснил решение искать клуб для Евгения в НХЛ

Известный агент Шуми Бабаев, представляющий интересы российского нападающего Евгения Кузнецова, объяснил решение искать клуб для хоккеиста в НХЛ.

— С чем связано решение искать клубы для Кузнецова в НХЛ?

— Я оценил обстановку, поговорил с Женей и принял такое решение. Он со мной на данном этапе согласился, — сказал Бабаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Лаевским.

В минувшем сезоне Кузнецов выступал за СКА. На данный момент Евгений находится без контракта. В прошлом регулярном сезоне Континентальной хоккейной лиги Кузнецов провёл лишь 39 матчей из-за различных травм. 32-летний форвард набрал 37 (12+25) очков.

Вратарь Даниил Тарасов перешёл из «Коламбуса» во «Флориду»

Российский вратарь Даниил Тарасов перешёл из «Коламбус Блю Джекетс» во «Флориду Пантерз». Об этом сообщает инсайдер Пьер Лебрюн на своей странице в социальной сети Х. Отмечается, что «Коламбус» получил выбор в пятом раунде драфта НХЛ — 2025 (общий 160-й выбор).

В прошедшем сезоне Национальной хоккейной лиги 26-летний Тарасов провёл 20 матчей, в которых одержал семь побед с 88,1% отражённых бросков и коэффициентом надёжности 3,54.

Напомним, «Коламбус» в прошлом сезоне не попал в розыгрыш Кубка Стэнли, заняв девятое место в турнирной таблице Восточной конференции. «Флорида Пантерз» завоевала свой второй Кубок Стэнли подряд.