«Тренер не учил меня играть». 10 лет назад кошмарный сезон принёс «Эдмонтону» Макдэвида

«Роль личности в истории» – давняя тема и для академической истории, и для спортивной. В хоккее значимость индивидуальностей всегда считалась наименьшей среди больших командных видов спорта. Однако Коннор Макдэвид и «Эдмонтон» это опровергают. Сейчас два проигранных финала подряд кажутся провалом, но до Коннора клуб не попадал в плей-офф девять лет подряд и режимом своего функционирования больше напоминал сумасшедший дом.

Обычно считается, что для получения звёздного таланта команда должна сознательно уйти в режим перестройки и устроить распродажу лучших активов. Это совсем недавно сделали в «Чикаго», где постарались создать максимально плохую команду в год выхода на драфт Коннора Бедарда и своей цели добились. Правда, теперь Коннору не с кем играть, и «ястребам» приходится комплектоваться чужими плохими контрактами. Однако часто дорога к большим игрокам лежит через большую некомпетентность.

Яркий пример — история «Торонто» 10-летней давности. В 2013-м – после первого за восемь лет попадания в плей-офф – там устроили закупку, венцом которой стал легендарный уже контракт Дэвида Кларксона. Ролевику, которому повезло один раз в карьере забить 30 голов, выписали $ 5,25 млн. На свои деньги Дэвид, само собой, не наиграл, «Торонто» после удачного старта сезона развалился весной, рухнул вниз и получил привилегию в виде возможности выбрать Вильяма Нюландера. Через год сценарий повторился: «листья» не планировали сливать сезон, к Рождеству 2014-го забили больше всех в лиге, но развалились после тренерской отставки и в результате забрали на драфте Митча Марнера.

Вот и «Эдмонтон» летом 2014-го не планировал борьбу за первый общий номер драфта, ведь команда и так была осчастливлена тремя №1 за три года. К компании Тейлора Холла, Райана Ньюджент-Хопкинса и Наиля Якупова той весной добавился ещё и №3 драфта Леон Драйзайтль. Были у той команды и перспективные игроки без драфтовых регалий — типа Джордана Эберле и Джастина Шульца. Пока «Баффало» продавал всех, кого мог, «Эдмонтон», за год до этого выигравший 29 матчей в сезоне, грозился быть активным на рынке.

Никита Никитин — недешёвый трансфер «Эдмонтона»-2014 Фото: Eric Canha/ZUMA/ТАСС

Эта активность удивила многих. Даже сейчас сложно привезти игрока в «Эдмонтон» под тёплое крылышко связки 29 — 97, а 10 лет назад это было ещё сложнее с учётом унылого статуса «нефтяников». Тем не менее переплаты «Ойлерз» заставляли недоумевать. «Эдмонтон» выписал $ 3,5 млн защитнику третьей пары «Дэвилз» Марку Фэйну, $ 4,25 млн Никите Никитину, который был седьмым по айс-тайму защитником «Коламбуса». Эти деньги для защитников уровня третьей пары и сейчас приличные — а ведь 10 лет назад потолок зарплат был на $ 20 млн ниже. Ещё один большой контракт того «Эдмонтона» — $ 4 млн в год игравшему 12-13 минут за матч форварду Бенуа Пулио.

Впрочем, за такую селекцию Sportsnet выставил «Эдмонтону» «четыре с плюсом». Журналист Марк Спектор писал: «Эдмонтон» должен переплачивать, даже чтобы получить свободных агентов второго плана. Менеджмент достаточно умён для этого осознания. Клуб добавил глубины и габаритов своими летними подписаниями для того, чтобы они дополняли молодой костяк». Главной слабостью виделась линия центров: за спиной РНХ были лишь совсем молодой Драйзайтль и несколько ролевых игроков.

Тем не менее консенсус среди американских медиа был таким: «Эдмонтон», возможно, и не зайдёт в плей-офф, но команда стала лучше и опытнее во всех линиях. Генменеджера Крэйга Мактавиша хвалили за агрессивность на трансферном рынке. Сайт Puckprose даже прогнозировал, что «Ойлерз» наберут 85 очков и составят конкуренцию в борьбе за восьмёрку. Никто не ждал, что «Ойлерз» сразу же постигнет катастрофа.

Одним из её виновников считается главный тренер Даллас Икинс. Его предшественником был Ральф Крюгер, который весной 2013-го был уволен максимально хамским способом — по Skype, что отлично говорит о состоянии организации в тот момент. Икинс приходил из фарм-клуба «Торонто» в статусе человека, который прекрасно развивает молодёжь. Одним из первых шагов тренера стал запрет на пончики для журналистов в пресс-центре — мог ли он ждать хорошего к себе отношения после такого?

Даллас Икинс Фото: JASON FRANSON/AP Photo/ТАСС

Шутки шутками, а Икинс пытался привнести в «Эдмонтон» так называемую «сворм-систему»: если не вдаваться в тактические детали, то это разительно отличалось от того, во что играли большинство команд лиги, поэтому многие хоккеисты на льду просто не понимали, что им следует делать. «Это та самая система, когда все остаются в углу и оставляют передо мной открытого соперника?» — саркастически высказывался потом вратарь Деван Дубник. На старте своего первого сезона Икинс проиграл 17 матчей из 21 и объявил, что внесёт коррективы в тактику. Не помогло: чемпионат-2014/2015 команда впервые в истории начала с пяти поражений подряд.

Икинс дёргал звенья, красиво говорил на пресс-конференции и критиковал игроков. Многие канадские болельщики и сейчас считают, что именно работа Икинса в своё время надломила карьеру Наиля Якупова. Сам Наиль никогда не был в восторге от своего бывшего тренера: «Говорил — оборона, оборона, оборона. Не хочу ошибиться, но он орал на меня, спрашивал, почему я делаю так, а не иначе. Однако он не учил. Если игрок делает что-то не так, надо ему объяснить. Иногда я смотрел матчи с трибун с помощником тренера, он что-то записывал на листочке. Но он не учил меня играть, странный мужик», — говорил Якупов в одном из подкастов.

К середине декабря команда проиграла 24 матча из 31. Пиком фрустрации стала встреча с «Анахаймом», где случился показательный эпизод: голкипера Виктора Фаста заменили после третьей шайбы, швед приехал на скамейку и просто начал орать на партнёров, пока его снимала камера. Икинс не проронил ни слова во время вратарского спича, а на пресс-конференции заявил: «На начало второго периода мы выставили игроков, от которых многого ждем, и что в итоге получили? Когда вы проводите на льду немного времени и тянете команду вниз – это что?» Через три дня тренер был уволен: На тот момент «Ойлерз» были худшими в НХЛ и по проценту очков, и по разнице шайб.

И уж тогда американские медиа оттоптались на «Ойлерз» и их менеджерах. «Мактавиш сказал, что «на его руках тоже есть кровь». Честно говоря, такое даже выдумать сложно — жалко, что он не носил древнеримскую тогу, когда это говорил. Заслужил ли Икинс быть уволенным? Конечно, но его и не должны были назначать. Ральф Крюгер на фоне Икинса выглядит Скотти Боумэном. «Эдмонтон» не просто обладает слабой защитой, ужасной вратарской линией и никакой глубиной в центральной оси — эти проблемы ещё и нельзя решить без масштабной перестройки», — сочилась ядом статья ESPN.

Имидж клуба ухудшила и история с Драйзайтлем. 19-летний Леон на тот момент не тянул уровень НХЛ, и некоторые фанаты тогда даже призывали его обменять. «Ойлерз» после девяти игр в основе могли отправить его обратно в юниорскую лигу, не сжигая первый год контракта новичка, однако Леон задержался в основе. Клуб не отпустил немца на МЧМ, 31 декабря Мактавиш заявил, что Леон — игрок НХЛ. Результат? Германия вылетела в первый дивизион, а уже 4 января Драйзайтль отправился в юниорскую лигу.

Молодой Леон Драйзайтль Фото: Matt Slocum/AP Photo/ТАСС

Конец сезона «Ойлерз» провели с и. о. Тоддом Нельсоном, при котором стали играть чуть лучше. «Нелли такую тему придумал – настолько разбавил атмосферу! Мы реально выигрывать начали – потому, что у нас атмосфера такая в команде, климат хороший получился, дружные реально были. В общем, придумал фишку: после каждой тренировки у нас выбирался типа MVP тренировки. Это не то что, например, ты больше всех забил и красиво, а наоборот – ты споткнулся либо ни разу передачу точную не отдал», – вспоминал потом Якупов. С Нельсоном «Эдмонтон» финишировал третьим с конца, обогнав «Баффало» и «Аризону», которые во второй половине сезона сливали тотально.

«Баффало» имел наилучшие шансы на первый номер — 20% вероятности в лотерее. Статус Коннора Макдэвида как №1 никто в здравом уме на тот момент не опровергал. Семья хоккеиста потом вспоминала, что в день лотереи обсуждала в основном «Баффало» и имевший четвёртые лучшие шансы «Торонто», потому что эти города были максимально близки к дому игрока, родившегося в агломерации Торонто. Юниорский «Эри» Макдэвида однажды даже провёл матч в Баффало. «Ойлерз» вообще не рассматривались в разговорах: в их четвёртую за шесть лет победу в лотерее просто не верили.

Как потом рассказывали менеджеры «Ойлерз», после лотереи Мактавиш прыгал от радости. Правда, уже через неделю после победы неудачливого Крэйга отправили на символическую должность старшего вице-президента, отдав реальную власть в руки Питеру Чиарелли. А вот коллеги Мактавиша были очень расстроены. Генменеджер «Сэйбрз» Тим Мюррей, который за пару недель до лотереи говорил, что постоянно думает о Макдэвиде, жаловался: «Мне кажется, что команда, занявшая последнее место в таблице, должна получать лучшего игрока на драфте – это было бы справедливо».

После первых успехов Макдэвида «Ойлерз» в конце 2010-х снова получили несколько тёмных лет, когда нижние звенья команды набирали по остаточному принципу — тут-то и сыграли роль ошибки прежнего менеджмента. Однако теперь проблемы болельщиков «Эдмонтона» – это уже не щи жидкие, а жемчуг мелкий. Как ни крути, прогресс, который обеспечен во многом благодаря Макдэвиду.