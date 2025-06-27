Рекордсмен «Динамо» всё-таки ушёл в «Авангард»! Как и почему состоялся трансфер Рашевского

Несколько часов назад в Континентальной хоккейной лиги завершилась одна из наиболее продолжительных трансферных саг. Омский «Авангард» с третьей попытки всё-таки выменял нападающего Дмитрия Рашевского из московского «Динамо». По информации «Чемпионата», сумма компенсации составила 117 млн рублей. Именно столько «ястребы» перечислили в казну бело-голубых, чтобы москвичи согласились расстаться со своим нападающим.

Сколько «Авангард» заплатил за Рашевского? Эксклюзив Стала известна сумма денежной компенсации от «Авангарда» «Динамо» за Рашевского

Ранее 24-летний форвард на протяжении всей своей карьеры в КХЛ выступал за московское «Динамо», хоть и не является воспитанником бело-голубых. Уроженец Санкт-Петербурга делал первые шаги в профессиональном хоккее в местном «Динамо». Именно оттуда пять лет назад москвичи и выменяли талантливого хоккеиста. В то время главным тренером столичной команды был Владимир Крикунов, под руководством которого Рашевский и дебютировал в КХЛ. 24 декабря 2020 года Дмитрий провёл первый матч в лиге, сразу же отметившись результативной передачей.

Спустя полгода в «Динамо» сменился главный тренер – и в столичном клубе началась эпоха Алексея Кудашова. Через несколько месяцев 53-летний наставник начнёт уже пятый сезон на посту главного тренера бело-голубых. И с этим обстоятельством связана интересная деталь: до утра пятницы Рашевский оставался единственным игроком, кто отработал с Кудашовым все четыре сезона в «Динамо». За это время сменилось 99% хоккеистов, но Дмитрий всё ещё оставался игроком клуба. Теперь же можно с полной уверенностью утверждать, что состав команды обновился на 100% за время работы Кудашова.

Здесь необходимо заметить, что тренера и игрока связывали не самые простые отношения. С одной стороны, на протяжении последних четырёх сезонов Рашевский зарекомендовал себя как один из наиболее стабильных снайперов «Динамо». 19 – 19 – 24 – 19. Это раскладка голевых подвигов Дмитрия в регулярных чемпионатах КХЛ, из которой мы отчётливо видим, что в каждом из сезонов нападающий штурмовал гроссмейстерскую отметку в 20 голов за регулярку, а однажды даже преодолел эту планку. С другой – вот так хоккеист отличался в матчах плей-офф: 2 – 2 – 5 – 1. Лишь один кубковый поход можно записать Рашевскому в актив.

Самый же большой провал случился как раз в минувшем розыгрыше Кубка Гагарина. По иронии судьбы, именно в нём динамовцы впервые под руководством Кудашова смогли пробиться в полуфинал. Это был самый успешный сезон бело-голубых за последние 12 лет, однако в решающий отрезок сезона Рашевский не просто ушёл в тень, а откровенно провалился.

Выступление в последнем плей-офф не задалось для форварда с самого первого раунда. Ещё в серии со СКА тренерский штаб «Динамо» был недоволен игрой хоккеиста, что отражалось на игровом времени форварда: дважды Рашевский провёл на льду меньше 10 минут. В серии с «Ак Барсом» его игровое время более-менее восстановилось, но в серии с «Трактором» однажды он даже отсидел весь матч 13-м форвардом, словно молодой «лимитчик». Тут нужно вспомнить ещё и о том, как осенью в ходе урало-сибирского турне Рашевский впервые в своей взрослой карьере не проходил в состав «Динамо» на протяжении трёх матчей подряд.

Дмитрий Рашевский Фото: РИА Новости

«Тренерский штаб с ним постоянно разговаривает. Это был не месседж, а просто обращение его внимания на те моменты, которые он должен выполнять на льду. Прежде всего речь про игру в обороне. Как вы помните, мы попробовали сочетание, в котором он играл с Михеевым и Комтуа. Это наша внутренняя кухня, но были определённые претензии, и возник вопрос – кого тут нужно поменять», – говорил в октябре тогдашний генеральный менеджер «Динамо» Алексей Сопин.

На каком-то этапе воспитательные меры сработали, однако в плей-офф Дмитрий стал худшим форвардом в своей команде по показателю полезности, заработав ужасные «-6». И это в клубе, который выиграл две серии и добрался до полуфинальной стадии. На цифру в графе полезности даже можно было бы подзакрыть глаза, ведь тот же Макс Комтуа закончил плей-офф с «-4». А они играли в одном звене, вот только канадский форвард при этом отметился семью шайбами и 13 очками, тогда как российский нападающий закончил плей-офф с одним голом и четырьмя очками.

После этого было понятно, что пути игрока и клуба с большой степенью вероятности разойдутся. «Динамо» продолжает выстраивать свою команду, в первую очередь ориентируясь в решении селекционных вопросов на пожелания тренерского штаба. Кудашов же в последнем плей-офф окончательно убедился в своём мнении, что слабые стороны Рашевского перевешивают положительные моменты и для построения успешной команды именно в главных матчах сезона нужно двигаться дальше.

Алексей Кудашов Фото: РИА Новости

В итоге «Динамо» не стало сохранять нападающего, несмотря на то что в прошлом сезоне он стал рекордсменом клуба по количеству голов в КХЛ. Наибольший интерес к игроку проявили «Авангард» и магнитогорский «Металлург». Омичи сделали первое предложение ещё в декабре 2024-го, но тогда бело-голубые ответили отказом. Иронично, что спортивным директором бело-голубых был Сопин, который сейчас занимает аналогичную должность в «Авангарде».

Прекрасно понимая внутреннюю кухню своей бывшей команды и зная отношение главного тренера к своему игроку, в межсезонье Сопин бросил в Рашевского оффершит, который тот предсказуемо принял. Оно и понятно, ведь в «Авангарде» были согласны платить хоккеисту в два раза больше, чем «Динамо» по квалификационному предложению.

В свою очередь, бело-голубые повторили предложение «ястребов», почувствовав идеальный момент, чтобы попытаться заработать ещё больше, раз игрок так сильно нужен омскому клубу. Таким образом, эта трансферная история продлилась ещё несколько недель, после чего в ней наконец была поставлена жирная точка.

«Динамо» получило за своего рекордсмена 117 млн рублей, а Кудашов в свободное от матчей своей команды в новом сезоне время наверняка с интересом будет следить за тем, сможет ли Рашевский вписаться в игровую модель Ги Буше. Сумеет ли североамериканский специалист подтянуть игру Дмитрия в своей зоне или в целом построит игру звена таким образом, чтобы сильные стороны россиянина всё-таки преобладали над его недостатками? Если всё получится, тогда «Авангард» приобретёт по-настоящему топового снайпера. Если нет, то Дмитрий может и не доиграть свой двухлетний контракт до конца. Спрос с него в омском клубе будет большой. Иначе бы «Авангард» не стал платить такую компенсацию.