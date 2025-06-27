«Наконец это случилось». Беседа с Могильным после введения в Зал хоккейной славы

24 июня 2025 года одной из крупнейших несправедливостей в современной истории хоккея стало меньше. Александр Могильный наконец был введён в Зал хоккейной славы в Торонто.

Этого пришлось ждать долгие 16 лет. Впервые Александр Геннадьевич попал в число номинантов на включение в Зал славы в далёком 2009 году, но каждый раз его «прокатывали». Непонятно, по какой причине.

Возможно, в первые разы члены комитета выбирали тех кандидатов, которые, на их взгляд, должны были попасть в Зал раньше. Конечно, это дискуссионный вопрос, но в том же 2009-м такой части удостоились Бретт Халл, Брайан Лич, Стив Айзерман и Люк Робитайлл. Годом позже из мужчин был принят только Дино Сиссарелли. Сплошь легенды.

Однако дальше, по ощущениям, Могильного не включали в Зал славы уже, как говорится, по накатанной. И чем дольше это длилось, тем тяжелее было сломить случайно сложившийся статус-кво. По-настоящему гнетущая несправедливость.

А ведь нападающий добился больших успехов в НХЛ. На его счету более 1100 матчей и более 1100 очков в лиге, включая плей-офф, а также Кубок Стэнли и ряд великих достижений. Ему же принадлежит российский рекорд по количеству голов за сезон (после Могильного и Теэму Селянне никто и близко не подбирался к их результату в 76 шайб в регулярке-1992/1993) и до недавнего времени принадлежал национальный рекорд по количеству очков (127).

Александр Могильный Фото: Graig Abel/Getty Images

Только 26 лет спустя, в сезоне-2018/2019, Никита Кучеров превзошёл то достижение на одно очко, после чего даже улучшил показатель в кампании-2023/2024 (144).

Иными словами, Могильный уже давно заслужил право попасть в Зал славы. Но ждать этого пришлось аж 16 лет.

Ещё в 2024 году мне посчастливилось пообщаться с Александром Геннадьевичем и даже записать с ним интервью. Это была прекрасная и интересная беседа, которой очень горжусь.

Так что я позвонил великому спортсмену и сейчас, когда его наконец ввели в Зал хоккейной славы. Хотел поздравить и задать несколько вопросов об этом историческом событии. Могильный редко общается с прессой, поэтому я был счастлив, когда он ответил.

— Александр Геннадьевич, могли бы прокомментировать введение в Зал хоккейной славы?

— Я это всё уже комментировал пару дней назад, вы наверняка читали. Эмоции хорошие, положительные. Наконец это случилось. Больше, в принципе, и нечего сказать на эту тему, — ответил мне Могильный.

Конечно же, я не мог не спросить про недавние слова Вячеслава Фетисова. После введения Могильного в Зал славы он сказал: «Для Саши это болезненная тема, почему всё так долго длилось. Мы ждали, но ни разу это с ним не обсуждали. Саша сам не любит говорить на эту тему».

Однако Александр Геннадьевич с добродушным смехом ответил следующее.

— Вячеслав Фетисов сказал, что всё это время тема была болезненной для вас. Так ли это?

— Болезненной? Да чего там болезненного (смеётся)! Для кого болезненная? Это же не от меня зависело. Ну как она может быть болезненной?

Отдельно хотелось обсудить и то, как Могильному позвонили из Зала славы, чтобы объявить о решении комитета. Вышло забавно, поскольку руководитель Зала Лэнни Макдональд и бывший одноклубник Рон Фрэнсис набрали Александру Геннадьевичу, когда у того на часах было три ночи.

— Когда Лэнни вам позвонил, вы сразу поняли, по какому поводу?

— Они просто так не звонят. Чего им звонить мне? Тем более в три часа ночи! Ну, они не знали, где я нахожусь. Дома. Спал (улыбается). Когда позвонили, уже всё ясно было.

Мы ещё немного пообщались с Александром Геннадьевичем. Честно говоря, Могильный — один из самых приятных собеседников в моей профессиональной карьере и просто классный мужик со своим видением хоккея. И вот что он, вежливо отказавшись от большого интервью на самые актуальные темы из мира хоккея, напоследок мне сказал.

— Мне кажется, Вячеслав Александрович [Фетисов] вам всё ёмко объясняет. Если кто-то хочет услышать что-то о хоккее, то он всё конкретно говорит. Хотя то, что его слушать не хотят, — это уже другой вопрос. А если хотите, чтобы в хоккее был порядок, вот слушайте Вячеслава Саныча!

Сейчас, хочется надеяться, Александр Геннадьевич искренне порадовался своему введению в Зал славы, даже если эта тема не была для него болезненной. Справедливость наконец-то всё-таки восторжествовала!

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