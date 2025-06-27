НХЛ заключила новый договор с игроками, «Торонто» сохранил Тавареса. Итоги дня в хоккее

Представляем сводку главных хоккейных новостей за 27 июня.

Нападающий Дмитрий Рашевский обменян из московского «Динамо» в «Авангард»

Нападающий Дмитрий Рашевский обменян из московского «Динамо» в «Авангард» на денежную компенсацию. Об этом сообщает пресс-служба Континентальной хоккейной лиги.

Напомним, 7 июня 2025 года 24-летний Рашевский, находящийся в статусе ограниченно свободного агента, принял контрактное предложение «Авангарда». После этого «Динамо» повторило данное предложение игроку.

В минувшем регулярном сезоне Рашевский сыграл 65 матчей, в которых забросил 19 шайб и отдал 21 результативную передачу. В розыгрыше Кубка Гагарина форвард провёл 17 встреч, в которых записал на свой счёт 4 (1+3) очка. Отметим, что в прошлом сезоне Дмитрий стал новым рекордсменом «Динамо» по голам, обойдя Вадима Шипачёва (90).

Крылов займёт место в руководстве «Куньлуня», Варицкий станет генменеджером

Как стало известно «Чемпионату», Александр Крылов займёт место в руководстве «Куньлунь Ред Стар», Игорь Варицкий станет генеральным менеджером клуба.

Напомним, в мае 2023 года бывший председатель совета директоров «Авангарда» Александр Крылов покинул свой пост, заявив, что намерен сосредоточиться на своих бизнес-проектах.

Игорь Варицкий работал генеральным менеджером в подмосковном «Витязе», который ранее уведомил Континентальную хоккейную лигу о приостановке участия команд КХЛ и МХЛ в Фонбет Чемпионате КХЛ и OLIMPBET Чемпионате МХЛ сезона-2025/2026.

Ранее стало известно, что «Куньлунь Ред Стар» перейдёт на канадский размер площадки.

«Спартак» продлил контракт с защитником Андреем Мироновым

«Спартак» заключил новый контракт на три года с Андреем Мироновым до конца сезона-2027/2028. Об этом сообщает пресс-служба московского клуба.

Защитник пополнил состав «Спартака» перед минувшим сезоном, по ходу которого Миронов набрал 31 (8+23) очко за 62 матча. Всего в рамках Континентальной хоккейной лиги игрок обороны провёл 706 встреч, в которых забросил 51 шайбу и отдал 153 результативные передачи с показателем полезности «+44».

В прошедшем сезоне «Спартак» в первом раунде плей-офф обыграл череповецкую «Северсталь» в пяти встречах — 4-1. Во втором раунде Кубка Гагарина красно-белые в семи матчах уступили «Салавату Юлаеву».

Миша Донсков стал главным тренером сборной Канады на ЧМ‑2026 по хоккею

Главным тренером сборной Канады на чемпионате мира по хоккею в 2026 году станет Миша Донсков. Об этом сообщает пресс-служба Федерации хоккея Канады.

Также он ранее вошёл в тренерский штаб национальной команды на Олимпийских играх 2026 года. Кроме того, Донсков получил должность вице‑президента по хоккейным операциям в канадской федерации хоккея.

46‑летний канадский специалист ранее был помощником главного тренера «Даллас Старз» и «Вегас Голден Найт». Также он входил в тренерский штаб сборной Канады на Турнире четырёх наций.

Напомним, чемпионат мира – 2026 пройдёт в мае в Швейцарии. Турнир примут Цюрих и Фрибург.

«Витязь» исключён из состава участников КХЛ до сезона-2029/2030

Решением Совета директоров Континентальной хоккейной лиги «Витязь» исключён из состава участников КХЛ сезонов-2025/2026-2029/2030. Об этом сообщается на официальном сайте лиги.

«В пятницу, 27 июня 2025 года, завершилось заочное заседание Совета директоров КХЛ. Команда «Витязь» исключена из состава участников Фонбет Чемпионата КХЛ сезонов-2025/2026-2029/2030, а команда «Русские Витязи» исключена из состава участников OLIMPBET Чемпионата МХЛ сезона-2025/2026.

Совет директоров также принял решение присвоить статус «Неограниченно свободный агент» игрокам хоккейного клуба «Витязь» с 15 июля 2025 года, если до указанной даты спортивные права на игроков не перейдут в порядке обмена к другому клубу», — говорится в заявлении.

Напомним, ранее «Витязь» уведомил КХЛ о приостановке участия команд КХЛ и МХЛ в Фонбет Чемпионате КХЛ и OLIMPBET Чемпионате МХЛ сезона-2025/2026.

«Торонто» продлил контракт с нападающим Джоном Таваресом на четыре года

«Торонто Мэйпл Лифс» на своём официальном сайте объявил о продлении контракта с форвардом Джоном Таваресом на четыре года. Средняя годовая стоимость контракта составляет $ 4,38 млн.

34-летний Таварес принял участие в 75 играх за «Мэйпл Лифс» в прошлом сезоне, набрав 74 (38+36) очка. Всего нападающий сыграл 1184 матча в регулярных чемпионатах НХЛ за «Нью-Йорк Айлендерс» и «Торонто», набрав 1114 (494+620) очков. Он также набрал 53 (28+25) очка в 75 встречах плей-офф за свою карьеру.

На международном уровне Таварес неоднократно представлял Канаду, завоевав золото на зимних Олимпийских играх 2014 года и чемпионате мира по хоккею с шайбой 2016 года.

34-летний форвард был выбран «Нью-Йорк Айлендерс» в первом раунде под первым номером драфта НХЛ 2009 года.

НХЛ и Ассоциация игроков договорились о продлении коллективного договора на четыре года

Ассоциация игроков НХЛ (NHLPA) и Национальная хоккейная лига (НХЛ) договорились о четырёхлетнем продлении коллективного договора, который будет действовать до сезона-2029/2030. Об этом сообщается на официальном сайте лиги.

Новый коллективный договор не предусматривает каких-либо существенных изменений в финансовой структуре, в рамках которой лига функционирует с 2013 года, когда НХЛ и Ассоциация игроков договорились о разделении доходов, связанных с хоккеем, в соотношении 50 на 50, а потолок зарплат определялся в связи с этим.

Однако, как сообщается, новое соглашение приведёт к увеличению регулярного сезона НХЛ до 84 игр на команду (на две больше), а предсезонный график сократится с шести до четырёх на команду.

Действующий коллективный договор, подписанный в 2013 году и продлённый в 2020 году, истекает 15 сентября 2026 года. Продление начнётся на следующий день и продлится до 15 сентября 2030 года. НХЛ и NHLPA потребуют ратификации со стороны своих советов директоров, прежде чем продление коллективного договора вступит в силу официально.