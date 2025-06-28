7 россиян, которых скоро могут включить в Зал хоккейной славы

Долгие годы хоккейный мир возмущался из-за того, что Александра Могильного, несмотря на все его достижения, раз за разом «прокатывают» с включением в Зал хоккейной славы, но сейчас справедливость восторжествовала.

Торжественная церемония состоится в ноябре в Торонто, Могильный станет 13-м представителем России/СССР в Зале славы, а тем временем американский портал ESPN уже прикидывает список кандидатов на будущий год, и среди них есть Сергей Гончар. Попробуем и мы прикинуть, кого из россиян могли бы ввести в Зал славы в ближайшие годы.

Сергей Гончар

Послужной список Гончара идеально подходит для Зала славы, хотя он ждёт включения уже восьмой год. В нулевых, на пике своей карьеры, он был одним из лучших защитников НХЛ – по количеству голов в эту декаду он превзошёл Ника Лидстрёма, а по очкам стал вторым после шведской легенды. В 2009 году он был одним из ключевых игроков чемпионского состава «Питтсбурга», а в общей сложности провёл в лиге 20 сезонов и сейчас занимает 19-е место в списке бомбардиров в своём амплуа (811 очков в 1301 матче). Можно добавить к этому серебро Ногано-1998 и бронзу Солт-Лейк Сити-2002, а также две медали чемпионатов мира. Заслуживает ли Гончар места в Зале славы? Бесспорно, и он уже несколько раз был в числе кандидатов. Может, сейчас наконец придёт его время?

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Александр Овечкин

Капитан «Вашингтона» ещё даже не завершил карьеру (как и некоторые другие игроки в нашем списке), но можно с уверенностью утверждать: он окажется в Зале славы сразу же, как только это станет возможно. Думается, для Овечкина даже могут сделать исключение, как в своё время для Уэйна Гретцки, и не будут ждать положенные три года с завершения карьеры. Лучший снайпер в истории хоккея, побивший рекорд, казавшийся недостижимым, точно достоин такой поблажки.

Илья Ковальчук

Карьера Ковальчука была долгой и плодотворной – но официально ещё не завершилась, поэтому о включении думать пока рано. Между тем, если учитывать, что Зал славы – это не только про НХЛ, но и про хоккей в целом, то резюме Ильи кричит о том, что он заслуживает однажды там оказаться. 443 гола в лучшей лиге мира, «Морис Ришар Трофи», два золота чемпионатов мира, золото Олимпиады, три Кубка Гагарина со СКА и «Авангардом».

Илья Ковальчук Фото: Jamie Squire/Getty Images

Евгений Малкин

Малкина когда-то незаслуженно обделили местом в топ-100 лучших игроков в истории НХЛ, однако для Зала славы это точно вернейший кандидат. Один из самых талантливых игроков своего поколения, от игры которого мурашки шли по коже. Он был первым россиянином, который выиграл «Конн Смайт Трофи» — а 36 очков в чемпионском плей-офф-2009 долгое время оставались лучшим результатом XXI века, пока их не перебил Макдэвид. Также на счету Малкина три Кубка Стэнли, два «Арт Росс Трофи», «Харт Трофи», «Тед Линдсей Эворд» и «Колдер Трофи». Зал славы для него гарантирован.

Сергей Бобровский

Нездрафтованный уроженец Новокузнецка, который выигрывал «Везины» в команде-середнячке, с ней же творил сенсации в плей-офф, выбивая мастодонта «Тампу», и в 30 лет отправился с мечтой о Кубке Стэнли в команду, которая даже не попадала в плей-офф. На долю Бобровского выпало немало трудностей, но нынешняя доминация «Флориды» была бы невозможна без него. Сейчас он – двукратный обладатель Кубка Стэнли, и ведь это может быть не предел.

Отметим, что в список игроков, которым место в Зале славы, можно включить и много других россиян, чья игровая карьера ещё не окончена. Мы лишь собрали здесь более возрастных.

Сергей Бобровский Фото: Bruce Bennett/Getty Images

Борис Михайлов

Перейдём к людям, которые давно завершили карьеру. Игроков, выступавших исключительно в СССР, Зал славы часто обходит стороной – последним отметили Александра Якушева в 2018 году. Михайлов больше 10 лет был столпом ЦСКА и сборной СССР. Двукратный олимпийский чемпион, восьмикратный чемпион мира (больше золота – только у Третьяка и Рагулина), Михайлов до сих пор является лучшим снайпером и бомбардиром в истории мировых первенств. И эти рекорды вряд ли когда-нибудь будут побиты. Михайлов несколько раз был кандидатом на Зал славы, но пока что комитет не принял по нему положительного решения.

Виктор Тихонов

Единственным советским тренером, включённым в Зал славы, по сей день остаётся Анатолий Тарасов. Однако Виктор Тихонов оказал не меньшее влияние на мировой хоккей. Достаточно того факта, что именно он ещё в рижском «Динамо» ввёл игру короткими сменами, которая распространилась по всему миру. Он – признанная легенда, восьмикратный чемпион мира, трёхкратный олимпийский чемпион, победитель Кубка Канады – 1981. Сложно сказать, включат ли когда-нибудь Тихонова в Зал славы, но если нет, то дело точно не в его заслугах перед хоккеем.