Внезапный выбор русского вратаря! Что нужно знать о первом раунде драфта НХЛ

Пётр Андреянов стал первым голкипером, выбранным в этом году. Его уже сравнивают с молодым Бобровским.

В НХЛ состоялся первый раунд драфта юниоров – 2025. В новом – децентрализованном формате, когда в Лос-Анджелесе присутствовали только игроки, а менеджмент клубов работал из офисов, было выбрано 32 игрока. Подводим главные итоги этой ночи.

Мэттью Шефер — первый, несмотря на пропуск большей части сезона

Нынешний драфт — не самый впечатляющий по набору игроков, однако его первый номер был известен давно, оставалось только утрясти формальности на самой церемонии. Им стал защитник Мэттью Шефер, который пропустил бо́льшую часть сезона из-за мононуклеоза и перелома ключицы, но обаял буквально все клубы своим зрелым характером и отношением к жизни.

Мама Шефера умерла 1,5 года назад от рака, и когда он вышел на сцену и надел джерси «Айлендерс», то поцеловал сиреневую ленточку (символ борьбы против рака), показал на небо и расплакался. «Я очень скучаю по маме, жаль, что её здесь нет».

Топ-3 — не полностью североамериканский

Вторым номером – также в соответствии со всеми прогнозами – стал канадский нападающий Майкл Миса. У «Сан-Хосе» уже есть Маклин Селебрини (первый номер драфта-2024), а теперь появился ещё один центр, который может в потенциале создать с ним убойный двойной удар в центре. В OHL он забил 62 гола за 65 игр в этом году.

Третьим «Чикаго» выбрал центрфорварда Антона Фронделля из «Юргордена», хотя ходили слухи, что «ястребы» присматриваются к канадцам — Портеру Мартону и Калебу Денуайе. Но те ушли под шестым и четвёртым номерами соответственно, а топ-3 разбавил игрок из Европы.

Всего же в первом раунде было выбрано 19 канадцев, семь американцев, три шведа, два чеха, один россиянин – и ни одного финского игрока.

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Серия россиян в первом раунде не прервалась

Когда Иван Рябкин – главная российская надежда на этом драфте – получил далеко не хвалебные отзывы с комбайна, нависла угроза над серией, которая длилась с 2006 года. Неужели в первом раунде не выберут ни одного нашего игрока?

Эту ситуацию исправил «Коламбус». «Блю Джекетс» буквально накануне обменяли во «Флориду» Даниила Тарасова, а сегодня удивили всех, выбрав под 20-м номером Петра Андреянова из «Красной Армии». Россиянин стал не только первым на драфте среди своих соотечественников (и единственным – в первом раунде), но и первым выбранным вратарём.

Андреянов был первым среди европейских вратарей в официальном рейтинге скаутского бюро НХЛ, а Никлас Бекстрём – тренер вратарей «Коламбуса» — сравнивает его с молодым Сергеем Бобровским.

Немногочисленные обмены

Драфт – это всегда не только выбор юниоров, но и громкие обмены прямо по ходу церемонии. В этом году их было меньше обычного. «Филадельфия» отдала 22-й и 31-й пики в «Питтсбург», чтобы взять под 12-м номером Джека Несбитта. «Оттава» и «Нэшвилл» махнули 21-й пик на 23-й, «Питтсбург» получил 24-й пик от «Лос-Анджелеса» в обмен на 31-й и 59-й, да «Каролина» отдала 29-й выбор в «Чикаго» за два выбора во втором раунде.

Обменов действующих игроков НХЛ состоялось только два – «Айлендерс» отправили защитника Ноа Добсона в «Монреаль» в обмен на 16-й и 17-й пик, а также нападающего Эмиля Хейнемана, а «Коламбус» провернул сделку с «Колорадо», заполучив Чарли Койла и Майлза Вуда.

«Думаю, на количество обменов повлиял децентрализованный драфт, потому что мы не могли просто походить по арене, просто хлопнуть кого-то по плечу и поговорить. Лицом к лицу такие вещи всегда происходят легче, чем по телефону», — отметил генменеджер «Коламбуса» Дон Уодделл.