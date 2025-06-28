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Пётр Андреянов был выбран на драфте НХЛ Коламбусом, как развивается карьера, ЦСКА, сборная России, биография

Голкипер из системы ЦСКА стал первым русским на драфте НХЛ — 2025. Кто такой Андреянов?
Максим Макаров
Пётр Андреянов был выбран на драфте НХЛ
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Петра под общим 20-м номером выбрал «Коламбус», а тренер вратарей уже сравнил молодого игрока с Сергеем Бобровским.

В преддверии драфта НХЛ российская и североамериканская пресса не была оптимистична в адрес талантов из России – как некоторые предполагали, игроки из нашей страны пройдут мимо первого раунда. Особенно ситуацию усугубило не лучшее поведение (по версии североамериканских журналистов) Ивана Рябкина, который по уровню таланта мог уйти в числе 32 лучших хоккеистов своего года.

Но без россиян в первом раунде всё-таки не обошлось – «Коламбус» рискнул и забрал под общим 20-м номером Петра Андреянова. Более того, Пётр стал первым голкипером, выбранным на нынешнем драфте.

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Давайте узнаем, кто же такой Пётр Андреянов?

Пётр родился 22 января 2007 года в Вольске. Это маленький город с населением менее 100 тысяч человек в Саратовской области. Но надолго семья молодого голкипера там не задержалась. Отцу уже через четыре года предложили работу в Новомосковске, там он стал тренером местной команды 2004 года рождения.

«Папа искал работу, а в Новомосковске как раз открылся ледовый. Он приехал туда, обжился, и через полгода мы с мамой переехали к нему», — так описывает ту ситуацию сам Пётр.

Поиграв в местных «Виктории», «НХК» и «Академии Михайлова», в 2020 году голкипер перебрался в систему ЦСКА, где находится и по сей день.

«В Новомосковске сказали, что я больше не нужен. Помню, как лежал у себя в комнате на кровати, родители общались на кухне. Вдруг ко мне зашёл папа и предложил на выбор «Локомотив» и ЦСКА. Долго не думая, я выбрал второй вариант, так как был знаком с ребятами оттуда. Когда я приехал в Москву, меня сразу отвели к директору спортивной школы, который сказал: «Ты очень хороший игрок, который может добиться успеха, однако в ЦСКА все делают не сколько надо, а в три раза больше». Я запомнил эти слова и придерживаюсь их на протяжении всей карьеры. Папа уехал в Москву вместе со мной, сейчас он работает в детской школе ЦСКА, тренирует 2017 год рождения», — рассказывает Андреянов о переезде в Москву.

5 сентября 2023 года Андреянов дебютировал на уровне МХЛ в возрасте 16 лет, причём сделал это довольно-таки успешно. В матче с «Капитаном» Пётр провёл на площадке 30 минут, отразил 21 бросок, пропустив лишь одну шайбу.

Всего в том сезоне голкипер сыграл 20 встреч, а показатель отражённых бросков ушёл за 90%, остановившись на отметке в 91,6%. Статистика и перспектива развития не остались незамеченными и в главной команде – Илья Воробьёв в прошлое межсезонье подтянул молодого вратаря к прохождению сборов с основой.

«Впечатления отличные, там все профессионалы. Все знают, что и как делать. Правильное восстановление, правильное питание. Дисциплина на высшем уровне. Всё очень круто и здорово. Мне очень понравилось», — сказал Андреянов после сборов.

У Андреянова был шанс дебютировать и на уровне КХЛ, однако обещанный выход на лёд так и не состоялся.

«Во время матча с «Нефтехимиком» был момент, когда мы вели в четыре шайбы за 10 минут до конца матча и мне сказали разминаться. Готовился к выходу на лёд, но нам забили два быстрых гола, и меня оставили на скамейке. После игры тренер вратарей ЦСКА Клемен Мохорич подошёл ко мне и сказал: «Ничего страшного, у тебя ещё всё впереди. Вообще не заморачивайся по этому поводу». Я спокойно отнёсся к ситуации и просто продолжил работать. Во всех лигах нужно дорожить моментом, получать удовольствие от хоккея и показывать себя с лучшей стороны», — рассказал Пётр о несостоявшемся дебюте.

Зато на уровне МХЛ произошёл настоящий скачок – Андреянов провёл в регулярке 37 встреч, показатель отражённых бросков был равен 94,2% (второе место среди голкиперов, сыгравших больше 20 матчей), коэффициент надёжности – 1,75 (четвёртое место).

«Красная Армия» по итогам сезона вернулась в «Золотой» дивизион МХЛ, а в плей-ин сумела пройти «Атлант». В том числе благодаря «сухарю» Андреянова во второй встрече.

Сыграл голкипер и на Кубке Вызова в Новосибирске, где успел попасть в хайлайты. Правда, не из-за выдающегося спасения, а из-за шикарного паса на Матвея Максимова через всю площадку.

Пётр Андреянов

Пётр Андреянов

Фото: Владимир Беззубов, photo.khl.ru

Кстати говоря, это является одной из характерных черт игры голкипера – он умеет и любит действовать клюшкой.

«Мне всегда нравились красивые передачи. Я ещё в детстве любил играть клюшкой, выходил с ребятами и играл в хоккей на асфальте. В сезоне перед началом тренировок кладу шайбу в угол и ассистирую ребятам ровно в клюшку», — рассказывал Андреянов.

Также Пётр ждёт момента, когда сумеет отметиться заброшенной шайбой: «Жду момент. Когда соперник снимал вратаря, уступая в две-три шайбы, Ильдар Рашитович Давыдов говорил мне: «Не суетись, будет момент – бросай».

В гостевом матче с «Академией Михайлова» туляки на последних минутах вбросили шайбу в зону, я поймал её ловушкой, сразу вернул на лёд и бросил: она сначала летела ровно, но потом пошла по закруглению и пролетела возле штанги. Тогда все на площадке замерли на несколько секунд. В команде уже травят байки в мою сторону, спрашивают, когда забью».

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Тем удивительнее, что среди тех игроков, на которых обращено особое внимание, Пётр не назвал Игоря Шестёркина, который тоже очень любит играть клюшкой:

«Слежу за Андреем Василевским. Я смотрю обычно обзоры игр. Матч могу глянуть, только если выходной. У каждого вратаря свой стиль игры. Можно что-то взять не только от Василевского, но и от Сергея Бобровского. Однако каждый вратарь играет по-своему, и неизвестно, какая техника ему подойдёт».

Символично, что после драфта тренер вратарей «Коламбуса» Никлас Бекстрём сравнил молодого россиянина с Сергеем Бобровским, который, играя в «Блю Джекетс», взял две «Везины». В конкретику специалист не вдался, но одно такое сравнение – уже большой аванс.

Однако в ближайшее время Андреянова в НХЛ ждать не стоит – его контракт с ЦСКА действует до 2027 года, а если учитывать ситуацию с вратарями в команде, полноценно дебютировать Пётр за армейцев может уже весной. Да и торопиться молодой голкипер вряд ли будет – нужно заматереть в России.

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