Таварес взял деньги игрока третьего звена. Звезда НХЛ сделал большую скидку «Торонто»

«Торонто» в любом состоянии остаётся хедлайнером хоккейных новостей в Америке. Если в последние годы после каждого раннего вылета из плей-офф ожидался обмен кого-то из «Большой чётверки» игроков, то теперь вопрос другой: сколько лидеров останется в команде? Митч Марнер, если верить инсайдерам, не вернётся в клуб — и за Митчем уже выстроилась очередь. Правда, один из лучших вингеров НХЛ не будет торопиться с принятием решения и вряд ли подпишет контракт уже 1 июля.

Без Марнера у «Торонто» на бумаге есть вероятность создать более сбалансированную команду. Правда, Митч на 95% уходит, не принеся при этом «листьям» ни одного актива. У «Торонто» на бумаге ещё остаётся возможность обменять последние дни своих прав на будущего НСА, чтобы команда-покупатель успела получить возможность заключить восьмилетний контракт, а не семилетний на общих со всеми правах. Однако до открытия рынка осталась пара дней, вряд ли кто-то будет отдавать активы за это — да и в лучшем случае «листья» получили бы что-то на уровне пика третьего раунда.

Ну а одновременно «Торонто» мог лишиться ещё и Джона Тавареса. Компенсировать эту потерю было бы сложнее, ведь добрая половина лиги хочет найти хорошего центрального. При этом клуб уже продал пики первого раунда на три года вперёд, как и большинство своих лучших молодых игроков. Лучшие опции на рынке НСА — это Микаэль Гранлунд и Клод Жиру, а вслед за ними идут хоккеисты для третьего звена. Таварес со своими 74 очками казался лучшим доступным вариантом для других команд.

Но «Торонто» удалось сохранить Джона, причём за очень умеренные деньги. Таварес подписал контракт на четыре года со средним кэпхитом в $ 4,38 млн. Всего несколько дней назад инсайдер The Athletic Пьер Лебрюн предполагал такой ход переговоров: «34-летний Мэтт Дюшейн на днях получил четырёхлетнее продление на $ 4,5 млн в «Далласе», а 33-летний Брок Нельсон — три года по $ 7,5 млн в «Колорадо». Легко представить, что генменеджер Брэд Треливинг указывал бы на контракт Дюшейна — а агент Тавареса Пэт Бриссон мог бы сказать, что Таварес набрал больше очков, чем Нельсон».

Джон Таварес Фото: Frank Gunn/AP/ТАСС

В итоге Таварес выбрал деньги Дюшейна — хотя на контракт Мэтта наверняка влияет нулевая налоговая ставка Техаса, а в Торонто, как и во всей Канаде, налоги на сверхбогатых могут забрать больше половины дохода. Более того, кэпхит Джона чуть уменьшен за счёт того, что $ 2 млн подписного бонуса будут выплачены только в 2033-м: это сэкономит «Торонто» $ 120 тыс. под потолком. Эту лазейку в своё время вскрыла «Каролина», которая схожим образом продлила Сета Джарвиса, часть подписного бонуса которого будет выплачена по истечении контракта — как бы на девятом году соглашения. В новом коллективном соглашении эта лазейка будет прикрыта, так что «Торонто» заскочил на подножку уходящего поезда.

Даже с учётом отложенных платежей контракт Джона выглядит очень-очень скромным — легко представить, что на открытом рынке Таварес получил бы чуть ли не раза в два больше. Модель агентства AFP проецировала $ 7,9 млн на три года. Всего лишь несколько дней назад всё тот же Лебрюн рассказывал, что Джон просит более $ 5 млн в год — и вот внезапно такой удивительный альтруизм. Конечно, с прошлогодним секвестром игроков СКА это не сравнить, но в условиях растущего потолка это очень-очень большая скидка.

Да, Таварес говорит о том, как хочет остаться в «Торонто» и как много для него означает родной город — однако в 2018-м никакой скидки он команде не сделал. Стратегически именно $ 11 млн Джона сломали ситуацию с платёжкой: команде пришлось выписывать такие же деньги совсем молодому Марнеру, менять Назема Кадри, который в «Колорадо» доказал, что может быть центром второго звена чемпионской команды, а также отпускать множество других хороших игроков, которых клуб уже не мог себе позволить с учётом контрактов «большой четвёрки».

Однако даже так это выглядит слегка подозрительно. Год назад Стивен Стэмкос отказался от восьмилетнего контракта на $ 3 млн, причём сделал это в безналоговой Флориде. Если бы «Торонто» растянул нынешний кэпхит на пять-шесть лет, то это было бы реалистично. Кроме того, спустя восемь лет те $ 2 млн, которые Таварес отложил на потом, может ещё сильнее погрызть инфляция, что делает контракт ещё менее выгодным. Легко представить, что стороны договорились о том, что после окончания карьеры Джон продолжит работу в клубе, получив хорошую синекуру.

«Не стоит думать, что карьера игрока внезапно идёт на спад, когда ему исполняется 33 или 34 года. Джон — отличный игрок, его подготовка к встречам не имеет себе равных, он прекрасно следит за собой и своим телом. Не сомневаюсь, что он получил бы больше денег вне Торонто, и его скидка — это знак приверженности Джона нашей организации. Мы все разделяем одну цель, Джон хотел быть здесь, и мы хотели его сохранить», — заявил прессе Брэд Треливинг.

Сам Таварес уверяет, что такой шаг вызван в первую очередь его желанием обеспечить клубу возможность лучше работать над усилением состава и подписанием новых контрактов. Теперь у «Торонто» достаточно средств для этого. Первый приоритет на лето — новый контракт ОСА Мэтта Ниса. Силовик со словацкими корнями идеально вписался в одно звено к лидерам команды и обеспечивает не только грязную работу, но и энергию. Новая сделка Мэтта может занять почти 30% от свободного места «листьев» под потолком ($ 22 млн).

Мэтт Нис получит следующий большой контракт «Торонто»? Фото: Ric Tapia/Getty Images

Прямо сейчас «Торонто» надо закрыть два места в составе — но очень важных: позицию, которую раньше занимал Марнер в первом звене, а также левый фланг атаки связки Таварес — Нюландер. На рынке НСА сейчас нет однозначных вариантов, однако примеры тех же Ниса и Зака Хаймана показали, что с сильными партнёрами могут раскрываться и неочевидные крайние форварды. У «Торонто» есть один кандидат на обмен — брат Джейсона Робертсона Ник, чей контракт истёк, а сам он якобы не горит желанием оставаться в команде. Многие местные болельщики облизываются на давнего врага Брэда Маршана, но такой переход в реальной жизни пока представить очень сложно.

Материалы по теме Брэд Маршан отреагировал на слова инсайдера о возможном переходе в «Торонто»

В следующем году Таварес будет делить 227-е место в списке самых дорогих игроков лиги, находясь в одной компании с оборонительными защитниками Джейкобом Миддлтоном и Коннором Мёрфи. Оправданно ли будет такое решение? Первое понимание этого появится уже через несколько дней, когда «Торонто» начнёт работу на рынке свободных агентов.