«Хочу выйти на новый уровень с помощью Буше». Рашевский — о деталях перехода в «Авангард»

История с переходом нападающего Дмитрия Рашевского из московского «Динамо» в «Авангард» получилась непростой. 24-летний форвард, ставший недавно лучшим снайпером бело-голубых в КХЛ, находился в статусе ограниченно свободного агента, но получил контрактное предложение от омичей и принял его. В соответствии с регламентом, «Динамо» повторило условия «Авангарда», оставив права на Рашевского за собой, однако вскоре игрок всё-таки был обменян в стан «ястребов» на денежную компенсацию.

Сразу после заключения двухлетнего контракта с «Авангардом» Дмитрий пообщался с корреспондентом «Чемпионата» и рассказал:

почему принял предложение «Авангарда» и как происходил сам переход;

из-за чего хотел в межсезонье покинуть «Динамо»;

что помешало уехать в НХЛ после вылета «Динамо» из плей-офф;

на что рассчитывает в «Авангарде» и чего ожидает от работы с Ги Буше;

почему заключил контракт с Омском на два, а не на три сезона.

«Последний плей-офф за «Динамо» у меня выдался не очень. Понял, что нужно выходить из зоны комфорта»

— Расскажи, каким был твой путь в «Авангард» в это межсезонье?

— После окончания сезона со мной связался генменеджер «Авангарда» Алексей Сопин, сказал, что клуб и в том числе главный тренер Ги Буше очень заинтересованы во мне. Я тогда ответил, что подумаю. Позднее поговорил с Буше, с руководством «Авангарда». У меня был вариант поехать в Канаду, попробовать свои силы в «Виннипеге». Но получалось так, что там мне пришлось бы отыграть ещё сезон на контракте новичка. Ги Буше убедил меня, что я могу ещё поиграть в России и набраться опыта, а он мне поможет выйти на новый уровень, так как видит во мне потенциал и очень на меня рассчитывает. Так что быстро принял решение, принял оффершит от Омска. После этого всё не очень гладко складывалось, но спасибо московскому «Динамо», что пошли мне навстречу и исполнили мои пожелания.

Дмитрий Рашевский на презентации в Омске Фото: Дмитрий Лошкарев, photo.khl.ru

— Ты говоришь о беседах с представителями «Авангарда», а какой был диалог с «Динамо» до омского оффершита? Рассматривал вариант продолжения карьеры там?

— Такой вариант был. Однако последний плей-офф у меня выдался не очень, и я понял, что нужно выходить из зоны комфорта, менять обстановку, больше работать и спрашивать с себя, выходить на новые роли. Поэтому принял решение сменить курс, и я думаю, что мне это пойдёт только на пользу.

— Уже настроился на переезд в «Авангард», но тут «Динамо» повторило оффершит. Какие были мысли в этот момент?

— Я был не против остаться в «Динамо», просто в целом хотелось попробовать что-то другое, оказаться в другой среде. У меня были и другие варианты перехода. Мой агент и представители «Динамо» разговаривали долго, и этот разговор был достаточно непростым. Но в результате, повторюсь, все мои пожелания были исполнены, я очень этому рад.

Дмитрий Рашевский в составе московского «Динамо» Фото: Юрий Кузьмин, photo.khl.ru

«Если бы «Виннипег» подольше задержался в Кубке Стэнли, то уехал бы в НХЛ»

— Наверняка ты знал о том, что «Авангард» предметно интересовался тобой ещё с прошлого сезона.

— Да, мне говорили об этом. Но тогда быстро закрыли вопрос, потому что переходить в середине сезона намного тяжелее, чем в межсезонье. У меня был серьёзный разговор с руководством «Динамо», мы всё обсудили и решили, что я остаюсь.

— Возвращаясь к разговору о «Виннипеге». Когда был максимально близок к отъезду в НХЛ?

— Сразу после плей-офф мог поехать туда и доиграть сезон, тогда бы у меня «сгорел» контракт новичка. Однако я просто не успел по времени: надо было делать визу, подписывать договор, а у меня только плей-офф в КХЛ закончился, я даже не отдохнул. Так что не сошлось. Вот если бы «Виннипег» подольше в Кубке Стэнли задержался, то, скорее всего, уехал бы.

Что сказали в «Динамо» об уходе Рашевского в «Авангард»: «Решение принималось на высшем уровне». Сушко — о переходе Рашевского в «Авангард»

«Хочу выйти на новый уровень с помощью Ги Буше. Огромное желание поиграть именно в североамериканском стиле»

— «Авангард» делал оффершит на трёхлетний контракт, но в результате заключили на два года. Почему?

— Остановились на таком сроке, потому что я всё ещё хочу съездить за океан. Думаю, что два года – это максимум, на который я пока могу остаться в России. Если всё же потом не будет предложения из НХЛ, то я с удовольствием останусь в КХЛ.

— Чего ждёшь от игры за «Авангард» и от работы с Ги Буше?

— Знаю, что Буше – очень требовательный тренер, проповедующий активный, агрессивный хоккей. Я хотел бы выйти на новый уровень с его помощью и помочь «Авангарду» взять Кубок Гагарина. У меня огромное желание поиграть именно в североамериканском стиле, потренироваться по этой методике. Приехал в Омск за жёсткой конкуренцией, которая поможет мне развиваться.

Ги Буше Фото: Ярослав Неелов, photo.khl.ru

— Многие болельщики «Динамо» не поймут твой переход в «Авангард», который считают принципиальным соперником. Рассматривал свой переход с этой точки зрения?

— Когда «Авангард» и «Динамо» были злейшими врагами, я, наверное, ещё не родился или был совсем маленьким, я это не застал. Для меня это просто два сильных клуба КХЛ. Также я раньше не считал, например, «Динамо» и «Спартак» врагами, только спустя какое-то время ощутил, что такое дерби. Так что я абсолютно спокойно отношусь к своему переходу.