21 россиянин выбран на драфте НХЛ, Рябкин потерпел крушение. Итоги дня в хоккее

Представляем сводку главных хоккейных новостей за 28 июня.

Полные итоги драфта юниоров НХЛ — 2025 для россиян

В Лос-Анджелесе завершился драфт Национальной хоккейной лиги. Накануне в первый день церемонии под первым общим номером «Нью-Йорк Айлендерс» выбрал защитника Мэттью Шефера. При этом был задрафтован всего один россиянин: «Коламбус Блю Джекетс» взял голкипера Петра Андреянова под 20-м номером.

Сегодня прошёл второй день мероприятия, включивший в себя остальные шесть раундов. 18-летний форвард Александр Жаровский стал первым из полевых игроков из России, выбранных на этом драфте. В минувшем сезоне Жаровский провёл семь матчей в КХЛ в составе «Салавата Юлаева» и отметился результативной передачей.

Продолжающие придерживаться в своих выборах на всех последних драфтах пророссийского курса «Харрикейнз» выбрали Ивана Рябкина во втором раунде под 62-м общим номером. Отметим, что форвард долгое время лидировал в драфт-рейтингах среди россиян.

В ходе прошедшего сезона 18-летний нападающий расторг контракт с «Динамо» по своей инициативе и отправился в USHL, где он выступал за «Маскегон» и набрал 30 (19+11) очков в 27 матчах регулярного чемпионата при 70 минутах штрафа. В чемпионском для команды розыгрыше Кубка Кларка форвард провёл 14 игр и отметился 16 (7+9) очками.

Сообщалось, что встречи российского хоккеиста с командами НХЛ в ходе драфт-комбайна прошли очень плохо, а в некоторых случаях – даже хуже, чем ожидалось. В итоге Иван был выбран на драфте юниоров лишь в самом конце второго раунда, хотя ещё год назад он входил в топ-10 по котировкам. В общей же сложности на драфте НХЛ – 2025 оказался выбран 21 российских игрок (семь из них вратари).

Раунды 2-7, все выбранные российские игроки:

Второй раунд

34. «Монреаль» – н. Александр Жаровский («Толпар»)

41. «Каролина» – в. Семён Фролов (МХК «Спартак»)

42. «Айлендерс» – н. Даниил Прохоров (МХК «Динамо» СПб)

47. «Ванкувер» – в. Алексей Медведев («Лондон Найтс»)

62. «Каролина» – н. Иван Рябкин («Маскегон»)

Третий раунд

67. «Каролина» – з. Курбан Лиъматов (МХК «Динамо»)

82. «Монреаль» – в. Арсений Радьков («Тюменский легион»)

87. «Каролина» – з. Роман Баусов (МХК «Динамо»)

89. «Рейнджерс» – з. Артём Гончар («Стальные Лисы»)

Четвёртый раунд

115. «Сан-Хосе» – з. Ильяс Магомедсултанов («Локо»)

Пятый раунд

134. «Сиэтл» – з. Максим Агафонов («Толпар»)

140. «Детройт» – з. Никита Тюрин (МХК «Спартак»)

142. «Юта» – в. Иван Ткач-Ткаченко («Толпар»)

147. «Сент-Луис» – н. Михаил Фёдоров («Стальные Лисы»)

149. «Оттава» – н. Дмитрий Исаев («Авто»)

Шестой раунд

165. «Бостон» – н. Кирилл Емельянов («Локо»)

Седьмой раунд

194. «Чикаго» – в. Илья Канарский («Академия Михайлова»)

206. «Тампа» – н. Роман Лутцев (МХК «Локо»)

211. «Калгари» – н. Ян Матвейко (МХК «Красная Армия»)

213. «Оттава» – в. Андрей Трофимов («Стальные Лисы»)

224. «Флорида» – в. Егор Мидлак (МХЛ «Спартак»)

«Торонто» может продлить контракт с Марнером, чтобы обменять его в «Вегас»

«Торонто Мэйпл Лифс» и «Вегас Голден Найтс» обсуждают возможность заключения сделки с участием форварда канадского клуба Митчелла Марнера. Об этом сообщает инсайдер Эллиотт Фридман на своей странице в социальной сети Х (ранее Twitter).

По информации источника, вероятность этой сделки пока под вопросом, но переговоры между клубами уже велись ранее и продолжаются до сих пор. Отмечается, что при положительном исходе в рамках соглашения в «Торонто» перейдёт нападающий Николя Руа.

Напомним, контракт Марнера с клубом истекает 1 июля 2025 года. В минувшем сезоне он забил 27 голов и набрал 102 очка в 81 игре в регулярном чемпионате НХЛ. В плей-офф форвард отметился двумя голами и 11 результативными передачами в 13 матчах.

«Детройт» выменял Гибсона у «Анахайма», отдав Мразека

Вратарь «Анахайм Дакс» Джон Гибсон переходит в «Детройт Ред Уингз» в обмен на голкипера Петра Мразека, выбор во втором и четвёртом раунде драфта. Об этом сообщает инсайдер НХЛ Фрэнк Серавалли в социальной сети X (ранее Twitter).

31-летний Гибсон не принял участия в первых 12 матчах минувшего сезона после операции в связи с аппендицитом, затем пропускал несколько игр из-за травм. Всего в сезоне-2024/2025 вратарь провёл 29 встреч в регулярном чемпионате НХЛ и одержал 11 побед с 91,2% отражённых бросков при коэффициенте надёжности 2,77.

33-летнего Мразека «Детройт» выменял у «Чикаго Блэкхоукс» на форварда Джо Велено в марте 2025 года. За этот период он сыграл пять встреч за «Ред Уингз», одержав две победы.

Стала известна дата чемпионского парада «Локомотива»

«Локомотив» проведёт чемпионский парад 3 августа. Об этом сообщил губернатор Ярославской области Михаил Евраев в эфире «Вести Ярославль». В этот день в России будет отмечаться День железнодорожника.

«Стала известна дата чествования ярославского «Локомотива». Торжественное мероприятие пройдёт в Ярославле 3 августа. Об этом в специальном интервью сообщил губернатор Михаил Евраев», — сказано в сообщении «Вести Ярославль».

Напомним, в финальной серии плей-офф-2025 ярославский клуб обыграл «Трактор» (4-1) и впервые стал обладателем Кубка Гагарина. «Локомотив» оказался восьмым клубом, завоевавшим Кубок Гагарина.