18 (!) русских за четыре драфта НХЛ. Как объяснить русофилию «Каролины»?

«Каролина» за последние четыре драфта НХЛ выбрала 18 игроков из России. Насколько это много? «Флорида» за более чем 30-летнюю историю задрафтовала 20 русских хоккеистов, «Колорадо» за чуть меньший срок — 19, «Миннесота» — лишь 13. До своего прошлогоднего рекорда в шесть россиян «ураганы» не дотянулись, но выбрали четырёх хоккеистов. Из наших ребят, задрафтованных «Каролиной» за последние годы, можно составить сборную.

Все россияне, задрафтованные «Флоридой» с 2022-го:

2022 год: н. Глеб Трикозов, н. Александр Перевалов, з. Владимир Грудинин, з. Александр Пелевин;

2023 год: н. Александр Рыков, н. Станислав Яровой, в. Руслан Хажеев, н. Тимур Муханов;

2024 год: н. Никита Артамонов, з. Александр Сиряцкий, з. Тимур Кол, з. Роман Шохрин, н. Фёдор Аврамов, н. Андрей Крутов;

2025 год: в. Семён Фролов, н. Иван Рябкин, з. Курбан Лиъматов, з. Роман Баусов.

В этом году именно «Каролина» протянула руку помощи Ивану Рябкину. Талант, который котировался на топ-5 драфта, стремительно покатился вниз в рейтингах из-за целой совокупности отрицательных факторов. Пожалуй, если бы «ураганы» не выбирали в конце второго раунда, то Ивана могли бы взять уже в третьем раунде или даже ниже.

При этом россиян в целом стали выбирать на драфте с некоторой осторожностью. Причины лишь частично политические: у скаутов сейчас нет возможности наблюдать за нашими хоккеистами на турнирах сборных, где лучшие играют против лучших. Некоторые клубы даже сократили ставки своих скаутов по России. Тогда как объяснить такую внезапную страсть команды из Роли?

Иван Рябкин пополнил ряды задрафтованных «Каролиной» Фото: Андрей Холмов, photo.khl.ru

Версия первая — продвинуто-статистическая. Офис «ураганов» возглавляет Эрик Тулски, который не играл в хоккей на профессиональном уровне, но благодаря погружённости в цифры проделал путь от блогера и аналитика в генеральные менеджеры. «Каролина» в последние годы стремится извлечь выгоду из каждой сделки, искать любые лазейки в хоккейном законодательстве, которые можно использовать себе на благо.

И частично такая лазейка есть в правилах драфта. Если европейский игрок из условной шведской лиги или любой другой, у которой есть трансферное соглашение с НХЛ, четыре года после драфта не подписывает контракт с выбравшим его клубом, то команда теряет на него права. А вот для лиг, у которых трансферного соглашения нет (прямо сейчас в таком статусе только КХЛ), максимальный срок отменили, права на российских хоккеистов сохраняются бессрочно.

И тогда можно предположить, почему офис «Каролины», который питается аналитикой на завтрак, обед и ужин, воспылал любовью к драфту игроков из России. Сейчас выбор игрока из КХЛ под поздним пиком выглядит чуть ли не наилучшим решением на тех стадиях, когда прогнозирование превращается в стрельбу из пушки по воробьям. Ты можешь ткнуть пальцем и попасть в не особенно котирующегося пока «Кузьменко», который благодаря игре в сильной лиге годам к 25 раскроется, а ты сможешь заманить его к себе, причём на обязательный по коллективному соглашению контракт новичка. Это в разы выгоднее, чем тратить пики на непонятных игроков из канадских юниорок, которые могут пополнить ряды гильдии бухгалтеров.

Версия вторая, но не исключающая первую — большое влияние скаута по России. До 2022-го генеральные менеджеры, их ассистенты или директора по скаутингу могли лично просматривать наших юниоров — либо в матчах лиг, либо в составе сборной на МЧМ или Турнирах четырёх наций. Теперь такой возможности почти нет: поездка боссов «Монреаля» за Иваном Демидовым была редким исключением, сделанным ради одного из лучших молодых игроков последних лет. Теперь большая ответственность ложится на русских скаутов клубов НХЛ, в числе которых есть немало известных в прошлом игроков.

Конечно, скаут на местах не обладает полной властью в своих советах. Во-первых, у него обычно нет таких полномочий, во-вторых, существует так называемый «кросс-скаутинг», когда селекционеры просматривают игроков вне своей зоны ответственности. «В любой организации это достигается заслугами и опытом работы. Я слышал, что Хокан Андерссон, который выбирал Дацюка и Зеттерберга для «Детройта», чуть ли не единолично принимал решения, его мнение было непререкаемым», — рассказывал «Чемпионату» скаут «Миннесоты» Иван Непряев.

За Россию в «Каролине» отвечает Олег Смирнов. Будущий селекционер «ураганов» в детстве занимался хоккеем в школах «Динамо» и «Спартака», однако после перелома ноги доигрывал во второй группе первенства Москвы. Смирнов окончил юридический факультет с красным дипломом, после чего работал в профсоюзе КХЛ и недолго был агентом. Олег попал в «Каролину» по рекомендации директора европейского скаутинга клуба Роберта Крона.

«Меня попросили свозить Роберта на несколько матчей и показать игроков. Он тогда отсматривал одного хоккеиста. Однако я сказал ему, что там уже все было обговорено ещё в начале сезона и он поедет в другую команду НХЛ. В итоге показал других хоккеистов, о которых он не знал и которыми был также впечатлён. Тогда же рассказал и про Петра Кочеткова, когда он ещё не попадал в сборную и его мало кто знал в Северной Америке до «бутербродной» Суперсерии — он тогда уже играл в ВХЛ. Он умный мужик, который многому меня научил. Потом от него поступило предложение: «Не хочешь попробовать? У нас открылась позиция», — рассказывал Смирнов в интервью «СЭ».

Если верить Смирнову, то «русский вектор» начался после успехов Андрея Свечникова. «Наш владелец Том Дандон — настоящий мужик из Техаса, который создал себя сам. Он хочет постоянно побеждать, в чём бы ни участвовал. Ему наплевать, откуда будет хоккеист: из Папуа — Новой Гвинеи, из Канады или из России. Самое главное, чтобы он был лучшим на момент его выбора на драфте», — говорил скаут. Показательно, что до Свечникова «ураганы» за 20 лет выбрали… одного россиянина — защитника Игоря Князева в 2001-м.

Никита Артамонов — ещё один заметный пик «Каролины» Фото: Григорий Соколов, photo.khl.ru

Кроме Свечникова, сильно себя показали и упомянутый выше Кочетков, и выбранный в 2020-м Александр Никишин. Судя по всему, после этого Смирнов получил карт-бланш при выборе россиян, которых на драфте становилось всё больше. «Когда выбирали Сашу, то это был мой первый драфт, в котором я принимал участие в обсуждении. Сказал тогда, что готов дать руку на отсечение, если он не будет топовым игроком. Сейчас все довольны выбором», — говорил Смирнов в интервью.

Интересно, что большинство хоккеистов, которых драфтует «Каролина», категорически не вяжутся с тем стилем, в котором сейчас действуют «ураганы». Менеджмент выбирает техничных, не всегда габаритных хоккеистов, а ролевой моделью Рода Бриндамора является Джордан Мартинук и другие парни, которые могут забросить шайбу в чужую зону и стремглав бежать за ней.

Конечно, Бриндамор не будет вечно занимать свой пост, однако сложно представить, что после его ухода команда вдруг развернётся на 180 градусов в стилевом плане. Впрочем, если задрафтованные россияне покажут себя, то могут стать хорошими активами в будущих обменах — возможно, расчёт делается и на это. Ну а пока, если не произойдёт форс-мажоров, тренд «Каролины» продолжится и через год: подражателей пока не обнаружено.

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