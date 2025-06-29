Великий тренер вернулся в НХЛ после скандала. Кенневилль перестроит «Анахайм»?

В это межсезонье новый вектор развития берут многие клубы НХЛ, и всё же одна история явно выделяется. За преображением «Анахайма» следить вдвойне интереснее, ведь «утки» пригласили одного из самых побеждающих тренеров современности – Джоэля Кенневилля.

Кенневилль взял три Кубка Стэнли с «Чикаго» и заложил багаж для будущих побед новой династии – «Флориды». Уволили Джоэля не по решению клуба, а под давлением общественности и по требованию лиги из-за событий, которые мало относятся к хоккею и самому Кенневиллю. Однако теперь всё официально оставили в прошлом, и большой специалист – вновь в игре. Но что у него выйдет в союзе с командой в разгар перестройки?

Джоэль Кенневиль Фото: Paul Bersebach/AP/ТАСС

Когда говорят про аутсайдеров НХЛ, сразу на ум приходят бедовые «Баффало» и «Сан-Хосе», кто-то иронизирует над громким падением недавних грандов, таких как «Питтсбург» или «Чикаго». Мало кто в таком контексте упоминает «Анахайм», хотя по факту «утята» давным-давно не «могучие». В последний раз в плей-офф «Дакс» были в 2018 году, где, к слову, уступили 0-4… «Сан-Хосе», над которым сейчас все смеются. Это оказался конец славной эпохи, ведь раньше клуб был завсегдатаем высоких раундов Кубка Стэнли и ещё 10 лет назад сражался на равных с «Чикаго» и «Нэшвиллом» в финале конференции. В последние годы «Анахайм» чаще всего находился в странном положении, вроде бы изображая борьбу за плей-офф, но раз за разом оказываясь вне зоны уайлд-кард, а чтобы бороться за высокие места в Тихоокеанском дивизионе, не хватало ресурсов.

В итоге команда и не шла в открытую перестройку с активными распродажами в дедлайн, и не показывала результаты прямо сейчас, просто-напросто прожигая время. Своеобразные методы работы Грега Кронина, на которого открыто жаловались в прессе сбежавшие из «Анахайма» игроки, делу также не помогали. Поэтому неудивительно, что в клубе решились на радикальные перемены. И начали именно с тренерского штаба.

Приглашение Джоэля Кенневилля само по себе сильный ход, так ещё и в штаб к нему в качестве помощника взяли Джея Вудкрофта. Ещё недавно Вудкрофт был главным в «Эдмонтоне», и, по мнению многих специалистов, именно он заложил ту базу, на основе которой дважды в финал «нефтяников» вывел Крис Ноблох. Вудкрофта изначально рассматривали в качестве главного тренера и в «Дакс», однако Джей согласился работать ассистентом у Кенневилля – и во многом из уважения к авторитету Джоэля.

Джей Вудкрофт на тренерском мостике «Эдмонтона» Фото: DARRYL DYCK/AP/ТАСС

Ещё бы – не так много в лиге действующих тренеров, которые успели взять три Кубка Стэнли, да ещё и с одной командой. Джону Куперу и Полу Морису это пока не удалось, а вот «Чикаго» в 2010-е смог трижды стать чемпионом за шесть лет. Уходил из «Блэкхоукс» Кенневилль после конфликта с генеральным менеджером Стэном Боумэном, когда один критиковал другого за провальные обмены (например, знаменитый трейд Артемия Панарина на Брэндона Саада), а второй считал схемы Джоэля изжившими себя и критиковал команду за то, что топчется на месте. Пройдёт три года, и в 2021-м свой пост покинет уже и Боумэн – по требованию лиги. Более того, санкции коснутся и Кенневилля, хотя тот уже будет работать во «Флориде». Всё дело в давнем скандале вокруг видеотренера «Чикаго», якобы склонявшего одного из игроков к насилию.

Ни Боумэн, ни Кенневилль, разумеется, прямого участия в эпизоде не принимали, однако знали о произошедшем и после совещания с руководством «Чикаго» приняли решение не давать истории огласку. Понятное дело, что преступление видеотренера Брэда Олдрича не имеет оправдания, тем более что спустя три года после «тихого» увольнения из хоккейной команды он совершил новый акт насилия в соседнем штате. Понеси он ответственность за свои действия уже тогда, вполне вероятно, что этого можно было и избежать. Но насколько велика вина в таком случае Стэна и Джоэля? Особенно странно было давить на «Пантерз», которые вообще не имели никакого отношения ко всей этой истории и вынуждены были попрощаться с тренером, который очень бодро начал сезон. Боумэн и Кенневилль официально находились в бане НХЛ до лета 2024 года.

Джоэль Кенневилль и Стэн Боумэн Фото: Getty Images

Только если Стэн до сих пор остаётся вне хоккея, то спрос на тренера-победителя появился практически сразу. Слухи о возможном назначении экс-коуча «Чикаго» были уже в прошлое межсезонье, среди возможных вариантов назывались «Чикаго» и «Рейнджерс». Однако либо сам Джоэль не посчитал те предложения интересными, либо на условия специалиста не могли пойти клубы. А среди условий Кенневилля – полный контроль над командой, насколько это в принципе возможно в современной НХЛ. Джоэль привык строить коллектив сам, поэтому ему важно если и не перехватить на себя полномочия генерального менеджера, то как минимум работать вместе с ним в плотном тандеме, чётко проговаривая трансферную политику и обсуждая с ним кандидатуру каждого игрока. Генменеджер «уток» Пэт Вербик, вероятно, спорить не стал – поэтому 66-летний Кенневилль и возглавил коллектив.

Долго ждать экстравагантных ходов от нового тренера не пришлось. Наверняка не без его участия произошёл громкий обмен Тревора Зеграса. Талантливый, но бесхарактерный нападающий с трудом вписался бы в хоккей Кенневилля, поэтому клуб без зазрения совести отдал его «Филадельфии». Могла дойти до Джоэля и информация о ходе переговоров с Артёмом Галимовым. Форвард из России, не сыгравший ни одного матча в НХЛ, но требующий с ходу место в топ-6, ему тоже не нужен – поэтому трансфер игрока «Ак Барса» за океан так и не состоялся. Хотя лишним Галимов, особенно после ухода Зеграса, этому «Анахайму» бы не был. Пока что состав не впечатляет, за пределами первой тройки с быстро прогрессирующими Лео Карлссоном и Каттером Готье остальные ребята в ростере скорее на вырост. Поэтому ждать с ходу результата от Кенневилля не стоит, а насколько он готов работать вдолгую и растить молодёжь — покажет время.