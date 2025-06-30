Куда перейдёт Орлов? Останется ли в Америке Дадонов? Все российские свободные агенты НХЛ

Близится 1 июля, а значит, и открытие рынка свободных агентов в НХЛ. Таковыми могут стать семь россиян – некоторые из них уже точно будут искать новую команду, а кто-то ещё ведёт переговоры с прежними клубами.

Дмитрий Орлов

Орлов провёл последние два года в «Каролине», с которой подписал контракт летом 2023 года, а этим летом вновь должен выйти на рынок. Как писал The Athletic в начале июня, «ураганы» не планируют предлагать ему новое соглашение. В распоряжении команды сейчас есть молодые защитники, готовые к новой и большой роли, – тот же Александр Никишин, к примеру.

По нынешнему контракту 33-летний Орлов зарабатывал $ 7,75 млн в год, а портал AFP Analytics, делающий прогнозы для свободных агентов, отмечает, что Орлов может получить контракт на три года с зарплатой около $ 6 млн за сезон.

Дмитрий Орлов Фото: Minas Panagiotakis/Getty Images

Евгений Дадонов

Старый конь борозды не испортит – это про Дадонова. Сезон в «Далласе» у него получился солидным – 20 голов и 40 очков в 80 матчах. Но Питер Дебур, ценивший Евгения, уже не в команде, а у «звёзд» хватает головной боли с потолком зарплат, и для 36-летнего россиянина место может и не найтись. Впрочем, невостребованным он остаться не должен – официальный сайт НХЛ включил его в топ лучших нападающих, выходящих на рынок. AFP Analytics прогнозирует для него двухлетнее соглашение с зарплатой чуть более чем $ 3 млн.

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Иван Проворов

Удивительно, что «Коламбус» до сих пор тянет и не продлил контракт с одним из своих основных защитников — Иваном Проворовым. Даже с учётом того, что россиянин может рассчитывать на прибавку (предыдущий контракт – с зарплатой $ 6,75 млн за сезон – он подписывал ещё шесть лет назад с «Филадельфией»), денег у «жакетов» достаточно, а такими игроками не принято разбрасываться. Что ж, значит, 1 июля у Ивана будет достаточно предложений. AFP Analytics прогнозирует для него шестилетний контракт на общую сумму около $ 42 млн.

Владислав Гавриков

Защитник-домосед отлично прижился в «Лос-Анджелесе» и стороны продолжают вести переговоры о новом контракте, однако пока не пришли к единому знаменателю по сумме. AFP Analytiсs считает, что новый контракт Владислава может быть на семь лет с зарплатой $ 7,6 млн в год. А может, и ближе к $ 8 млн? Если же с «Кингз» не срастётся, то в услугах Гаврикова, по информации The Athletic, очень заинтересованы «Рейнджерс».

Владислав Гавриков Фото: Leila Devlin/Getty Images

Андрей Кузьменко

Год у Кузьменко получился насыщенным – начинал он его в «Калгари», потом был обменян в «Филадельфию», а оттуда – после всего семи матчей – в «Лос-Анджелес». И завершил сезон Андрей на мажорной ноте – в первом звене и с 17 очками в 22 матчах регулярки за «Кингз» и ещё шестью в шести матчах плей-офф. Похоже, нападающий наконец-то нашёл свою команду и ведёт переговоры о новом контракте. Если верить инсайдам, по срокам стороны сошлись – это будет не долгосрочный контракт. AFP Analytics считает, что зарплата составит около $ 4,5 млн.

Илья Самсонов

Как сообщает Sportsnet, Илья Самсонов не планирует возвращаться в «Вегас» и 1 июля выйдет на рынок. Среди вратарей – свободных агентов у него лучший процент побед в прошлом сезоне, так что на место бэкапа с небольшой зарплатой он точно может рассчитывать. По прогнозам AFP Analytics, Самсонов должен получить однолетний контракт на $ 2 млн.

Илья Самсонов Фото: Ethan Miller/Getty Images

Александр Георгиев

То, что в «Сан-Хосе» Георгиев не останется, было известно уже давно. Собственно, он сам об этом рассказал после одного из матчей ещё в апреле: «У меня уже была беседа с генменеджером, и он сказал, что у них будет другая бригада вратарей в следующем сезоне. По крайней мере, я уже знаю, что перейду в другую команду. У меня будет новый вызов». Как и для Самсонова, для Георгиева прогнозируют однолетний контракт на $ 2 млн.