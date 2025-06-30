«Мы ждём один из наших самых топовых трансферов». Интервью с генменеджером «Авангарда»

«Авангард» ударно провёл июнь, закрыв много сделок по новичкам и формированию состава на следующий сезон. При этом вокруг «ястребов» немало слухов, да и впереди ещё ожидаются крупные трансферы – словом, «Авангард», как всегда, не даёт скучать. Поэтому тем для разговора с генеральным менеджером Алексеем Сопиным накопилось предостаточно, и на презентации очередного новичка – Дмитрия Рашевского – корреспонденту «Чемпионата» удалось поговорить с Сопиным о некоторых насущных вопросах. Из интервью вы узнаете:

почему «Авангард» так хотел Рашевского и как проходила работа по сделке с «Динамо»;

останется ли в Омске Джованни Фьоре;

ждут ли по-прежнему в «Авангарде» Клима Костина;

чем заинтересовал 35-летний Войнов и действительно ли сорвался вариант с Гернатом;

почему до сих пор не объявлено о трансфере звёздного легионера;

какие последние новости по Маклауду и что собираются делать с Бердиным.

«За Рашевского шла борьба на рынке. Думаю, Дима отлично впишется в концепцию Ги Буше»

— Дмитрий Рашевский всё-таки оказался в «Авангарде». А ведь в прошлом сезоне вы, будучи генменеджером московского «Динамо», не отпустили его в Омск.

— О том решении я точно не жалею, как получилось – так получилось. Зимой «Динамо» очень серьёзно рассматривало этот вариант, но была проблема с тем, кого взять вместо Рашевского. Дмитрий – хоккеист в отличном возрасте, лучший снайпер «Динамо» в истории КХЛ, так что тогда приняли решение, что он останется. Уже после сезона возобновили переговоры – когда я уже работал в «Авангарде» – о возможном обмене или покупке игрока. Затем сделали контрактное предложение, «Динамо» его повторило, однако мы продолжили диалог. Также была заинтересованность в Рашевском у других команд, поэтому рады, что всё закончилось тем, что Дмитрий перешёл в Омск.

— Для чего «Динамо» повторило оффершит «Авангарда»? Ведь потом всё равно произошёл обмен.

— Изменилась сумма компенсации – в этом выгода для «Динамо». У них было несколько предложений, они искали лучший вариант. За Рашевского шла борьба на рынке, я точно знаю, что ещё несколько клубов, кроме нас, были в переговорах.

— Оффершит делали на трёхлетний контракт, а подписали в результате двухлетний. Почему так?

— Механика разная. Делая оффершит на три года, пытались минимизировать риски повторения контракта москвичами. Сейчас же к нам в результате обмена перешли спортивные права на Рашевского, и мы уже обсуждали контракт с игроком, исходя только из наших интересов. Поговорили с Дмитрием и решили остановиться на двухлетнем договоре.

— В целом почему «Авангард» так хотел Рашевского?

— Мы всех кандидатов обсуждаем с главным тренером, так что запрос на Дмитрия шёл в том числе и от Ги Буше. Рашевский – игрок в хорошем возрасте, с голевым чутьём, отличным броском, у него высокая скорость. Мы хотим сделать команду быстрее, в соответствии с требованиями Буше, и я думаю, что Дима отлично впишется в его игровую концепцию.

— Немного смущает, что у Рашевского совсем не получился прошлый плей-офф.

— У всех игроков бывают удачные и неудачные отрезки. Думаю, если Ги видит, как и где применять Рашевского, то он найдёт ему место, и Дмитрий будет играть на 100% и приносить пользу.

Алексей Сопин и Дмитрий Рашевский Фото: Дмитрий Лошкарев, photo.khl.ru

«Костин должен вернуться с каким-то решением в середине июля. Держим для него место под потолком»

— Ещё в апреле вы говорили, что новый контракт с Джованни Фьоре – практически решённое дело. Но в конце июня никаких новостей нет.

— Что тут сказать…Текущие условия – в основном потолок зарплат – диктуют нам, что Джованни не будет в команде. Мы сожалеем, но как есть. Фьоре покидает «Авангард».

— Клим Костин не получил квалификационное предложение от «Сан-Хосе». И стал ближе к «Авангарду»?

— С Климом мы общались около месяца назад, он попросил время для разговора с потенциальными вариантами в НХЛ. Его просьба – подождать 7-10 дней после 1 июля, когда в Америке откроется рынок. Так что мы ждём, и я думаю, что в середине июля Костин вернётся с каким-то решением.

— Для него место под потолком оставлено?

— Да.

Клим Костин во время выступлений за «Авангард» Фото: Владимир Беззубов, photo.khl.ru

«Войнова рано списывать. Сейчас он оптимален в соотношении цена-качество»

— Несколько неожиданным получился переход Вячеслава Войнова. Чем он сейчас заинтересовал «Авангард»?

— Мы внимательно смотрели прошлый сезон, и я скажу так: год в «Торпедо» у Войнова получился гораздо лучше, чем до этого в «Ак Барсе». Мы обсудили все возможные варианты с Ги Буше, и я думаю, что с текущим рынком, достаточно скудным, Вячеслав – очень хороший вариант. Да, ему 35 лет, но он великолепно катается, понимание игры и видение площадки на высочайшем уровне. Он много играет на опыте, на навыках, считывает, где нужно находиться в тот или иной момент. Уверен, он поможет «Авангарду» в том числе и в раздевалке, да и в игровом плане. Войнова рано списывать, к тому же они с Ги обсудили роль в команде: Вячеслав прекрасно понимает, что в «Авангарде» есть сильные защитники с претензией на большинство и хорошее игровое время. Думаю, Войнов сейчас – оптимален в соотношении цена-качество.

Вячеслав Войнов в цветах «Торпедо» Фото: Григорий Соколов, photo.khl.ru

— После подписания Войнова линия обороны «Авангарда» укомплектована?

— Процесс никогда не прекращается, но на сегодняшний день по обороне мы, пожалуй, закрылись. Теперь уже посмотрим ближе к сезону, как это всё будет сочетаться, притираться, взаимодействовать внутри коллектива. У нас сейчас 10-11 защитников, включая игроков на двусторонних контрактах, и пока этого достаточно.

— «Авангард» действительно выходил на Мартина Герната?

— Если честно, от нас был вопрос, но прозвучал ответ, что, скорее всего, он продолжит карьеру за границей по семейным причинам. И больше никакой конкретики не было.

«Некоторые сильные легионеры освободятся осенью. Мы можем позволить себе оставить опцию»

— В прошлой нашей беседе вы анонсировали мощного легионера, однако никакой новой информации нет. Что-то пошло не так?

— Просто ещё не настало время. Мы, конечно, ждём одно из наших самых топовых подписаний, оно случится попозже из-за разных причин глобального характера.

— Вообще, пока у «Авангарда» на контракте только один легионер – Алекс Грант.

— Мы не расстроимся, если у нас будет намного больше русских ребят. Рынок легионеров — достаточно скудный, брать абы кого нет желания. У нас уже получилось укомплектоваться защитниками с русским паспортом, да и тот же Блэкер не считается легионером. Мы не грустим по этому поводу, свободные легионерские вакансии – это даже хорошо. Они оставляют возможность для укрепления по ходу сезона, ведь в сентябре-октябре кубки не выигрываются. А некоторые сильные легионеры могут освободиться после тренинг-кемпов и пробных контрактов в НХЛ. Так что мы можем позволить себе оставить какую-то опцию для дальнейшего усиления.

— По Маклауду нет обновлений?

— Ждём решения суда. Так же, как и он и его агенты.

— Вы разгрузили платёжку, обменяв Коледова и Соловьёва. В этом контексте, наверное, ещё стоит говорить о Бердине?

— Мы работаем над этим. Обсуждали с Михаилом этот момент, и он прекрасно понимает, какая сложилась ситуация, мы в контакте с его агентом. У «Амура» была заинтересованность в Бердине, мы общались, но вмешалась история с «Витязем», и Хабаровск выкупил Максима Дорожко. По Бердину есть ещё пара команд заинтересованных, мы в рабочем процессе по Михаилу. Тут ведь проблема не только в платёжке «Авангарда», дело ещё в том, что Бердин – вратарь высокого уровня, и мы хотим, чтобы он был в другой команде первым номером и получал регулярную игровую практику.