«Словно все хотят бросить нас». У Капризова проблемы из-за новых правил НХЛ

Одной из главных саг межсезонья-2025 ожидаемо станет тема нового контракта Кирилла Капризова. Действующее соглашение российского нападающего подходит к концу по завершении сезона-2025/2026, но уже с 1 июля «Миннесота» может вести с хоккеистом переговоры о заключении нового договора.

Впрочем, на данный момент это очень тяжёлая тема, которая состоит из ряда вопросов. Какую сумму захочет Кирилл? Какую ему смогут предложить? Что касается срока? А точно ли Капризов захочет продолжить карьеру в «Миннесоте»? Какими будут его шансы выиграть Кубок Стэнли здесь?

Чем ближе эта отсечка — 1 июля, — тем больше вопросов и обсуждений.

В конце июня генеральный менеджер «Уайлд» Билл Герин в очередной раз отметил: клуб хочет сохранить Капризова до конца карьеры нападающего.

«Я думаю, Кириллу здесь нравится, он хорошо вписывается в состав. Мы любим его, он отличный игрок. Хотим, чтобы Кирилл выступал за наш клуб на протяжении всей карьеры, будем работать над этим», — рассказал Герин.

Вопрос суммы останется очень важным, ведь Капризов вполне может рассчитывать на самый крупный контракт в истории! На данный момент лидерство удерживает нападающий «Эдмонтона» Леон Драйзайтль, чей восьмилетний договор с кэпхитом $ 14 млн вступает в силу со старта грядущего сезона.

Кирилл наверняка обойдёт немца и будет удерживать первое место. По крайней мере, пока новый контракт не подпишет Коннор Макдэвид.

Однако не все считают, что форварда «Уайлд» нужно делать самым высокооплачиваемым игроком НХЛ.

«Очевидно, что агент Кирилла захочет очень больших денег для своего клиента, да и сам россиянин не скажет, что готов сделать скидку клубу. Но я полагаю, что это нужно обсуждать, и генменеджеру «Миннесоты» Биллу Герину не стоит идти на то, чтобы превратить Капризова в игрока, получающего большего всех в НХЛ.

Я всегда говорила, что больше всего люблю в Кирилле то, что он живёт игрой. Да, он является участником хоккейного бизнеса, однако он для Капризова состоит в первую очередь из побед и соперничества, а не из денег. Я всецело за то, чтобы дать Капризову очень большой контракт, которого он действительно заслуживает, но просто не нужно делать его самым дорогим игроком лиги», — сказала американская журналистка Джесси Пирс в подкасте SKOR North.

На данный момент Кирилл претендует на сумму $ 14-15 млн за сезон. Однако в будущем потолок зарплат сильно вырастет — и Капризов, если подождёт до завершения контракта, сможет заключить соглашение с кэпхитом до $ 20 млн!

Хотя в клубе, кажется, не сильно обеспокоены тем, насколько сложными и продолжительными потенциально станут эти переговоры.

«Мы не обязаны подписывать с ним контракт 1 июля (день открытия рынка свободных агентов. — Прим. «Чемпионата»). Мы хотели бы сделать это как можно скорее. Я бы с удовольствием это сделал. Но такие вещи требуют времени. Это сложные сделки, и в них много разных нюансов. Так что, если этого не произойдёт 1 июля, не паникуйте. Это длительный процесс», — отметил Герин 26 июня.

Нынешнюю ситуацию с контрактом и переговорами Капризова качественно разъяснил журналист из Миннесоты Майкл Руссо. Обозреватель близок к «Уайлд», поэтому лучше понимает ситуацию внутри клуба. В своём тексте на The Athletic Руссо рассказал, в чём заключается сложность грядущих переговоров, почему болельщики «Миннесоты» справедливо беспокоятся, как НХЛ подставила Кирилла и что нужно сделать «дикарям», чтобы сохранить звёздного нападающего. Дабы не резать весь материал на отдельные составляющие, приведём полный перевод свежего текста.

Кирилл Капризов Фото: P. DeFelice/Getty Images

«Билл Герин продолжает выражать горячую уверенность в том, что у «Миннесоты» не возникнет проблем с продлением контракта Капризова этим летом.

Мы доверяем ему, а также владельцу «Уайлд» Крейгу Леопольду, который снова сказал мне несколько дней назад, что контракт Кирилла будет продлён.

Мы доверяем и Капризову.

В последний раз, когда я с ним говорил, сразу после завершения сезона, решала «Уайлд» пытался успокоить всех, сказав: «Мне здесь всё нравится. Всё должно быть хорошо».

Капризов сказал тогда, что он верит в будущее «дикарей».

И всё же… это Миннесота.

Мы беспокоимся обо всём. Мы не выигрывали крупный мужской профессиональный спортивный чемпионат с тех пор, как администрация Буша (отца, а не сына) сделала это для нас. Это создаёт в нас комплекс неполноценности, словно все хотят бросить нас.

Кто бы не хотел играть под яркими огнями Нью-Йорка, Лос-Анджелеса, Майами и Вегаса?

Поэтому, хотя Герин и велел никому не паниковать, если Капризов не подпишет контракт сразу же, как только он получит право на это 1 июля, если Герин и «Уайлд» не смогут устроить сей пресловутый фейерверк в первые несколько дней после открытия рынка свободных агентов, не совершив к тому моменту никаких сделок, способных изменить команду, мы будем должны задаться вопросом — эх, побеспокоиться — что, чёрт возьми, Капризов думает обо всём этом.

Не надо, настаивал Герин в субботу.

«Я разговаривал с ним несколько раз, — сказал Герин после того, как «Уайлд» завершили драфт, выбрав пять новых проспектов. — Я разговаривал с его агентом несколько раз. Они знают план. Они знают, что мы пытаемся сделать, и у нас одна и та же цель — победить. Иногда такое просто не делается за один день».

На самом деле в последней строке Герин говорит не о победе. Он говорит о подписании всех игроков, которых хочет подписать.

Да, у «Уайлд» есть около $ 17,7 млн, которые можно потратить в это межсезонье, включая то, что потребуется для переподписания ограниченно свободного агента Марко Росси. Но вот что он говорит на самом деле: учитывая, что потолок, как ожидается, продолжит расти в последующие годы, у «дикарей» должна быть гибкость, чтобы «делать хоумраны», если он и его команда будут принимать умные, просчитанные решения.

На данный момент рынок обменов не таков, каким себе его представлял Герин. Он также не может придумать кучу сексуальных имён, которых попросту не будет на рынке, когда во вторник прозвенит звонок, оглашающий открытие рынка свободных агентов.

Так что, хотя фанаты имеют полное право ожидать, что «Уайлд» добавят в свой арсенал именитых игроков после четырёх лет разговоров о «мёртвых деньгах», штрафах за выкуп контрактов и всех этих раздражающих вещах (имеются в виду средства под платёжкой за выкуп контрактов Зака Паризе и Райана Сутера — оковы, которые спали с «Миннесоты» только в нынешнее межсезонье. — Прим. «Чемпионата»), если Герину придётся ждать следующего сезона, чтобы найти нужных хоккеистов, или даже следующего лета, чтобы заняться более аппетитной рыбой и не тратить деньги под потолком на менее важных свободных агентов в межсезонье-2025, ну что ж, пусть так и будет.

Это было бы самым благоразумным решением.

«Миннесота» Фото: David Berding/Getty Images

«Самое главное, что мы снова сможем быть в игре, — сказал Герин. — Каждый год вы видите ситуации вроде той, что была у Микко Рантанена в этом году или у Мэттью Ткачука за пару лет до этого. Именитые игроки меняют команды, а мы словно вне игры. Но если они появятся сейчас, мы будем в игре».

Это будет справедливым заявлением до тех пор, пока так действительно происходит, и сам Капризов это понимает.

При всём уважении к Мариану Габорику Капризов — первая настоящая суперзвезда в истории «дикарей». Если он собирается отдать ещё девять лет своей карьеры «Миннесоте», он должен понимать планы — и он заслуживает этого.

Герин сказал, что Кирилл заслуживает этого. И Билл продолжит общаться с ним.

Помните, Капризов хочет побеждать. Его карьера в НХЛ началась на шесть лет позже, чем у большинства игроков его поколения. Его новый контракт вступит в силу, когда Кириллу будет 29 лет, поэтому, если победа в Кубке Стэнли так важна для Капризова, как мы думаем, он захочет увидеть путь к регулярной борьбе за трофей.

Герин всё ещё планирует подписать пару нападающих в течение нескольких дней — вероятно, по крайней мере одного центрфорварда для нижней топ-6 и, возможно, результативного крайнего нападающего. Возможные центры, которые могут побеждать на точке и выходить в спецбригаде меньшинства: Кристиан Дворак, Шон Курали, Нико Штурм, Колин Блэквелл и Радек Факса. На данный момент среди возможных крайних нападающих числятся Брок Бёзер, Патрик Кейн, Брэд Маршан, Николай Элерс, Клод Жиру и Кори Перри.

А после обмена Деклана Чисхольма в «Вашингтон» 28 июня Герин хочет создать глубину защитной линии к семёрке лучших, в которую, вероятно, войдут молодые Зив Буйум и Давид Иржичек.

Но когда дело доходит до продления контракта Капризова, наше чутьё говорит, что «Уайлд» действительно управляют ситуацией.

В прошлом сезоне Кирилл пропустил половину сезона из-за травм. Неужели он действительно собирается рискнуть и не подписать контракт, сумма которого может составить от $ 110 млн до $ 120 млн?

Кроме того, когда Леопольд осенью 2024-го сказал, что ни одна команда в НХЛ не может или не сможет предложить Капризову больше денег, чем «Уайлд», сейчас он ещё более прав.

Начали просачиваться условия недавно согласованного коллективного договора. Он вступит в силу с сезона-2026/2027 и будет действовать четыре года.

Если игрок в последний год своего контракта продлит его до наступления 30 июня 2026 года, то, как сообщили источники в лиге, всё ещё будут действовать текущие правила.

Что это значит?

С сезона-2026/2027 игрок сможет заключить новое соглашение только на семь лет со своей нынешней командой и лишь на шесть лет с другой командой в качестве свободного агента.

Таким образом, Капризов может продлить контракт с «Уайлд» на восемь лет, начиная с 1 июля 2025 года, но с 1 июля следующего года у него будет возможность заключить соглашение с другой командой только на шесть лет (если «дикари» не обменяют его раньше).

Это означает, что, если бы «Миннесота» предложила ему, скажем, договор на восемь лет с кэпхитом $ 14 млн (суммарно $ 112 млн) или $ 15 млн (суммарно $ 120 млн), а он бы отказался и решил подождать, ему пришлось бы получить предложение на сумму $ 18,67 млн или $ 20 млн и сроком на шесть лет, чтобы заработать те же самые деньги.

Кроме того, «Уайлд» в значительной степени избегали предоставления подписных бонусов в период работы Леопольда. Но прошлой осенью владелец «Миннесоты» сказал, что он понимает, что с Капризовым они могут «выйти на новую территорию».

Что ж, в соответствии со следующим коллективным договором ожидается, что подписные бонусы будут ограничены 60% от общей суммы контракта. Так что, если Капризов, как и многие игроки сегодня, хочет получить бо́льшую часть своего соглашения в виде ежегодных подписных бонусов, ему также придётся продлиться сейчас.

Например, Ноа Добсон был обменян в «Монреаль» 28 июня, после чего он заключил восьмилетний контракт на $ 76 млн. По словам Криса Джонстона из The Athletic, Добсон будет зарабатывать $ 1 млн в год в виде базового оклада, а также получать $ 11 млн в качестве подписного бонуса 1 июля в каждый из первых трёх лет соглашения.

Подобное уже не получится провернуть через год, когда новый коллективный договор вступит в силу.

Ноа Добсон и Сэм Беннетт Фото: Getty Images

То же самое со структурой контракта Сэма Беннетта с «Флоридой». Он переподписал контракт на восемь лет и $ 64 млн. По данным PuckPedia, все восемь сезонов он будет получать базовую зарплату в виде $ 1 млн с бонусами в размере $ 56 млн, распределённых на восемь лет, начиная с $ 9,2 млн через несколько дней.

Не то чтобы «Уайлд» или Капризов хотели этого, но отсроченные платежи в контрактах также будут запрещены в контрактах, подписанных с 1 июля 2026 года.

Так что всё это должно быть хорошей новостью для «дикарей» и их поклонников.

С финансовой точки зрения для Капризова имеет смысл подписаться с «Миннесотой» сейчас.

Конечно, всегда есть вероятность, что Кирилл предпочтёт более краткосрочный контракт, чтобы сохранить разные опции и свободу действий в будущем и, скажем так, дополнительно стимулировать «Уайлд» на то, чтобы клуб попытался построить команду, которая будет в числе постоянных претендентов на кубок и победителей, и не успокоился из-за срока его контракта.

Будет хорошо, если это окажет давление на франшизу, которая выходила в плей-офф восемь раз за последние 10 лет, но также за эти 10 лет восемь раз вылетала в первом раунде.

Кирилл Капризов Фото: David Berding/Getty Images

Что может взволновать Капризова, помимо потенциальных подписаний свободных агентов в ближайшие несколько дней, так это встраивание молодёжи в состав в следующем сезоне.

Есть вероятность, что мы увидим до пяти молодых игроков на первом матче. У Буйума и Иржичека будут все возможности попасть в нижние звенья. Вратарь Йеспер Валльстедт, как ожидается, станет бэкапом Филипа Густавссона. Мастеровитый нападающий Данила Юров приехал из России, чтобы дебютировать в НХЛ. Пришло время посмотреть, сумеет ли Лиам Эгрен стать полноправным игроком НХЛ.

Учитывая, что Йонас Бродин недавно перенёс операцию и, как ожидается, пропустит начало сезона, мы даже можем увидеть Карсона Ламбоса в составе на первый матч сезона.

Герин рад энергии молодости, которую эти ребята способны привнести.

«Зачастую это те ребята, которые могут помочь вам превзойти свои лимиты и преодолеть трудности, — сказал Герин. — Очень важно, что мы нашли молодых игроков, которые способны сделать рывок — попасть в состав и при этом оказать влияние. Не просто быть в команде, не просто получить место в составе.

Нам нужны парни, которые завоюют своё место и проявят себя, сделают что-то, а не просто попадут в команду и займут место в раздевалке.

И, думаю, у нас есть несколько молодых ребят, которые способны на это».

Скоро мы так или иначе узнаем, что Капризов думает обо всём этом.

Помните, Герин не ошибается, когда говорит, что не стоит паниковать, если 1 июля не случится большого объявления по поводу Капризова. Контракт Леона Драйзайтля с «Эдмонтоном» на $ 14 млн в год заключили только в сентябре. Нет никакой спешки, чтобы обязательно сделать это 1 июля.

Но может ли она появиться?

«Посмотрим, — сказал Герин. — Не могу ответить на этот вопрос. Слушайте, я бы хотел, чтобы всё было завершено и подписано 1 июля. Сомневаюсь, что это произойдёт, но кто знает? Мы разговаривали с агентом Кирилла — не только о Кирилле, но и о других вещах. У нас открытый диалог, и я бы сказал, что всё хорошо».