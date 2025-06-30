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Открытие трансферного рынка в НХЛ — 2025: трансляция, все сделки, обмены и переходы, будущее российских хоккеистов

Тарасенко обменяли в «Миннесоту». Открытие рынка трансферов НХЛ, LIVE
Максим Макаров Дмитрий Сторожев
,
Открытие трансферного рынка в НХЛ — 2025
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Всё о старте межсезонья в лучшей хоккейной лиге мира.

Это Live-трансляция с автообновлением постов, чтобы было удобно следить за событием. Настроить частоту автообновления можно с помощью кнопки со стрелкой.

1 июля традиционно открывается рынок свободных агентов в НХЛ. В это межсезонье нас ждёт множество интересных переходов и обменов. Ввиду того, что потолок зарплат в Северной Америке значительно повысится, можно будет увидеть подписание контрактов, которые выбиваются из общей колеи. Это будет касаться как цены, так и срока.

Главные российские лоты на рынке:
Куда перейдёт Орлов? Останется ли в Америке Дадонов? Все российские свободные агенты НХЛ
Куда перейдёт Орлов? Останется ли в Америке Дадонов? Все российские свободные агенты НХЛ

Скучать явно не придётся. А за всеми сделками можно следить в традиционной онлайн-трансляции «Чемпионата».

Романов подписал восьмилетний контракт с «Айлендерс» на $ 50 млн Владимир Тарасенко обменян в «Миннесоту»
Live Максим Макаров

«Бостон» сохранил трёх хоккеистов.

Команда заключила с Йокихарью трёхлетний контракт с годовой зарплатой в размере $ 3 млн. С Бичером соглашение рассчитано до окончания сезона-2025/2026 с зарплатой в $ 900 тыс. С голкипером Дипьетро подписан двухлетний контракт с годовой зарплатой в размере $ 812,5 тыс.

20:47 Максим Макаров

Романов подписал восьмилетний контракт с «Айлендерс» на $ 50 млн

По сообщению Давида Паньоты, Александр Романов продлил контракт с «Айлендерс» на восемь лет с зарплатой $ 6,25 млн в год.

Напомним, что по окончании сезона-2024/2025 Романов стал ограниченно свободным агентом.

20:31 Максим Макаров

Матиас Маччелли переходит в «Торонто». По сообщению Эллиота Фридмана, «Юта» обменяла финского нападающего на пик в третьем раунде.

20:16 Максим Макаров

Владимир Тарасенко обменян в «Миннесоту»

Владимир Тарасенко неудачно провёл прошлый сезон, играя за «Детройт». «Красные крылья» искали вариант с обменом, но в итоге отдали Тарасенко даром.

«Ред Уингз» обменяли Владимира Тарасенко в «Миннесоту Уайлд» в обмен на будущие активы», — написано в сообщении пресс-службы «Детройта».

20:07 Максим Макаров

«Эдмонтон» сохранил Капанена

«Эдмонтон» пытается сохранить костяк — финский нападающий Каспери Капанен продлил контракт с клубом. Новое соглашение Капанена с «Эдмонтоном» рассчитано на один год с зарплатой в $ 1,3 млн.

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