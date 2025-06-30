Тарасенко обменяли в «Миннесоту». Открытие рынка трансферов НХЛ, LIVE

Всё о старте межсезонья в лучшей хоккейной лиге мира.

Это Live-трансляция с автообновлением постов, чтобы было удобно следить за событием. Настроить частоту автообновления можно с помощью кнопки со стрелкой.

1 июля традиционно открывается рынок свободных агентов в НХЛ. В это межсезонье нас ждёт множество интересных переходов и обменов. Ввиду того, что потолок зарплат в Северной Америке значительно повысится, можно будет увидеть подписание контрактов, которые выбиваются из общей колеи. Это будет касаться как цены, так и срока.

Скучать явно не придётся. А за всеми сделками можно следить в традиционной онлайн-трансляции «Чемпионата».