«Детройт» избавился от Тарасенко, Романов получил контракт жизни. Итоги дня в хоккее

Представляем сводку главных хоккейных новостей за 30 июня.

«Мы сожалеем». Генменеджер «Авангарда» заявил, что Фьоре покидает клуб

Генеральный менеджер «Авангарда» Алексей Сопин заявил, что канадский нападающий Джованни Фьоре покидает омский клуб.

— Ещё в апреле вы говорили, что новый контракт с Джованни Фьоре — практически решённое дело. Но в конце июня никаких новостей нет.

— Что тут сказать…Текущие условия — в основном, потолок зарплат — диктуют нам, что Джованни не будет в команде. Мы сожалеем, но как есть. Фьоре покидает «Авангард», — сказал Сопин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Львом Лукиным.

В ходе прошлого сезона Фьоре перешёл в «Авангард» из «Адмирала» и провёл за омский клуб 30 матчей в регулярке, набрав 18 (11+7) очков. В плей-офф на счету канадца одна результативная передача в 13 матчах.

«Спартак» подписал контракт с нападающим Лукасом Локхартом

«Спартак» подписал контракт с нападающим Лукасом Локхартом. Как сообщает пресс-служба московского клуба, с игроком подписан контракт на два года, до конца сезона-2026/2027.

Минувший сезон стал лучшим в карьере 32-летнего центрфорварда с правым хватом — в 67 играх Локхарт забросил 16 шайб и набрал 33 очка при 56,5% выигранных вбрасываний. Выступая с 2017 года в КХЛ, нападающий провёл 446 матчей за «Куньлунь Ред Стар», набрав 143 (72+71) очка, а также сыграл за сборную Китая на Олимпиаде 2022 года в Пекине.

В прошлом сезоне «Спартак» дошёл до второго раунда плей-офф, где в семи матчах уступил уфимскому «Салавату Юлаеву».

Инсайдер НХЛ: «Коламбус» ведёт переговоры о подписании нового контракта с Проворовым

Спортивный журналист Пьер Лебрюн сообщил, что ведутся переговоры о подписании нового контракта между российским защитником Иваном Проворовым и «Коламбус Блю Джекетс».

«Коламбус» и лагерь Ивана Проворова всё ещё ведут переговоры. Ожидается, что обе стороны сегодня снова пообщаются», — написал Лебрюн на своей странице в социальных сетях.

Напомним, срок действия текущего контракта 28-летнего хоккеиста с «Коламбусом» завершается 1 июля 2025 года. В сезоне-2024/2025 защитник набрал 33 очка — забросил семь шайб и отдал 26 результативных передач при положительном показателе полезности «+11» в 82 матчах регулярного чемпионата НХЛ.

«Детройт» обменял Владимира Тарасенко в «Миннесоту»

«Детройт Ред Уингз» сообщил об обмене российского нападающего Владимира Тарасенко в «Миннесоту Уайлд».

«Ред Уингз» обменяли Владимира Тарасенко в «Миннесоту Уайлд» в обмен на будущие активы», — написано в сообщении пресс-службы «Детройта».

Тарасенко выступал за «Детройт» с 2024 года. В прошедшем сезоне 33-летний форвард набрал 33 (11+22) очка при показателе полезности «-13» в 80 матчах регулярного чемпионата НХЛ.

Тарасенко был выбран клубом «Сент-Луис Блюз» в 2010 году в первом раунде драфта под общим 16-м номером. В составе «блюзменов» стал обладателем Кубка Стэнли в 2019 году. Ещё один чемпионский титул в НХЛ он завоевал вместе с «Флоридой Пантерз» в прошлом сезоне.

Александр Романов подписал долгосрочный контракт с «Нью-Йорк Айлендерс»

«Нью-Йорк Айлендерс» объявил о подписании восьмилетнего контракта с российским защитником Александром Романовым.

«Сделка: сегодня «Нью-Йорк Айлендерс» объявил, что клуб подписал восьмилетний контракт с защитником Александром Романовым», — написано в сообщении пресс-службы клуба.

Ранее спортивный журналист Эллиотт Фридман сообщил, что зарплата россиянина в «Айлендерс» составит $ 6,25 млн в год.

В регулярном чемпионате НХЛ — 2024/2025 25-летний Романов провёл за «Айлендерс» 64 матча и набрал 20 (4+16) очков при показателе полезности «+5».

Романов был выбран клубом «Монреаль Канадиенс» в 2018 году во втором раунде драфта под общим 38-м номером. За «Айлендерс» он выступает с 2022 года.