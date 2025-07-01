Заявка на третий Кубок Стэнли? «Флорида» сохранила всех лидеров по приемлемой цене

После того как команда выигрывает Кубок Стэнли, всегда остро встаёт вопрос: какую часть победного состава удастся сохранить для того, чтобы попробовать взять ещё один трофей. Многие клубы в своё время это и губило: кому-то не удавалось сохранять глубину, а кому-то – и вовсе основной костяк. Но «Флориду», кажется, эта проблема обошла стороной.

Обладатель «Конн Смайт Трофи» Сэм Беннетт ещё на вечеринке в честь победы в финале Кубка Стэнли сообщил, что он останется в Санрайзе. Три дня назад об этом было объявлено официально – Беннетт подписал восьмилетний контракт с зарплатой $ 8 млн в год.

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Данное продление – палка о двух концах. С одной стороны, не выдай такой грандиозный плей-офф Сэм, получил бы он от «Флориды» предложение с меньшей суммой. Может быть, даже и на пару миллионов. С другой – после того, что сделал Беннетт во второй части сезона, его оклад в другом клубе мог возрасти до восьмизначной суммы. Напомним, именно такие в прессе до продления и фигурировали.

Если по Беннетту вопросы быстро отпали, то продление Маршана и Экблада было осуществить уже сложнее. В первую очередь из-за подпирающего потолка, который в НХЛ не резиновый. Именно поэтому мало кто верил, что обоих Билл Зито сумеет сохранить. Однако генменеджер «Пантерз» сделал что-то сродни чуду – он сумел продлить Маршана на шесть лет с зарплатой $ 5,25 млн, а Экблада – на восемь лет с кэпхитом $ 6,1 млн. Особенно поразило продление 29-летнего защитника – при скудном рынке свободных агентов на его позиции, для его возраста и заслуг Аарон мог получить в другом клубе сумму, которая была бы больше раза в полтора.

Аарон Экблад Фото: Bruce Bennett/Getty Images

Кто-то может поинтересоваться, а почему игроки с именем готовы так умеренно смотреть на свои аппетиты и проигрывать в деньгах для того, чтобы остаться во «Флориде»? Конечно, нужно сразу же сказать про щадящую систему налогообложения в штате Флорида – там банально нет местного налога. Во-вторых, для многих важно удобство с точки зрения климата – тут «Пантерз» дадут фору любой команде НХЛ.

В-третьих, во «Флориде» подобрался настолько дружный коллектив, что рисковать комфортом ради пары лишних миллионов (а то и меньше) никто не хочет. Такую команду на рынке свободных агентов ты не найдёшь.

Четвёртая причина является самой банальной – все хотят выигрывать трофеи, а вероятность сделать это во «Флориде» существенно выше, нежели в других организациях.

Теперь перейдём к ростеру «Пантерз» — действительно ли двукратный обладатель Кубка Стэнли готовится стать командой-династией и пойти за третьим кубком? Да, да и ещё раз да! По глубине состава «Флорида» — лучшая команда в лиге. У неё есть топовый вратарь, который три года подряд помогает команде дойти до финала, есть две крепкие пары защитников, где почти все умеют играть на обеих сторонах площадки, а также имеется убойный топ-9 в нападении, где третье звено лучше, чем у большинства команд второе, а то и первое.

Да, придётся немного «похимичить» с четвёртым звеном и вторым вратарём, но для «Пантерз» это не является никакой проблемой – там найдутся игроки, которые будут готовы поехать на минимальный контракт для того, чтобы побороться за кубок.

В ближайший год проблема может возникнуть только из-за того, что костяк команды уже три года играет больше 100 матчей в год, а также задействован в играх за сборную: будь то Турнир четырёх наций или Олимпиада. Физические силы небезграничны, возможно, в этом плане «Флориде» в следующем сезоне будет тяжеловато.

А вот в долгосрочной перспективе у «пантер» могут возникнуть большие проблемы. Те большие контракты, которые менеджмент выписал в это и прошлое межсезонье, могут превратиться в тыкву. И вероятность этого не самая низкая. Кто всерьёз верит, что Брэд Маршан сможет держать уровень до 43 лет? Думаю, таких мало. Понятно, что одиозный канадец заслужил такой аванс после плей-офф, но унесёт ли Брэд большой контракт в таком возрасте?

Брэд Маршан Фото: Eliot J. Schechter/Getty Images

Вопросы может вызвать в скором времени и большой контракт Беннетта: игрок, который не набирал больше 51 очка в регулярке, действительно сможет отработать данные $ 64 млн? Скорее всего, уже через года три так восторженно об этом договоре перестанут говорить.

Сразу ответы на все вопросы мы, конечно же, не получим. Поэтому будет интересно понаблюдать, куда сверхамбиции заведут «пантер».