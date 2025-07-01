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Роман Ротенберг возвращается в КХЛ, будет работать в Динамо Москва, какие функции, что будет делать

Роман Ротенберг возвращается в КХЛ! Чем бывший тренер СКА будет заниматься в «Динамо»?
Дмитрий Сторожев
Роман Ротенберг возвращается в КХЛ!
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Речи о тренерстве в первой команде не идёт. Пока.

Истории громких возвращений – это всегда интересно. Даже если это большое и громкое возвращение происходит всего лишь спустя месяц после ухода.

Примерно такое вот-вот состоится в КХЛ – 2 июня СКА уволил Романа Ротенберга с поста главного тренера через несколько дней после его исключения из состава совета директоров клуба, а сегодня, 1 июля, «Чемпионату» стало известно, что функционер сменит Северную столицу на официальную и войдёт в совет директоров московского «Динамо».

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Есть немного иронии в том, что именно после встречи с бело-голубыми в первом раунде Кубка Гагарина – 2025 Ротенберг лишился работы в Санкт-Петербурге, пусть и не сразу. Но как раз поражение от «Динамо», подведшее черту под худшим сезоном СКА за всё время в Континентальной хоккейной лиге, стало ключевым фактором, по которому руководство армейцев приняло решение расстаться с 44-летним специалистом, возглавлявшим команду с января 2022 года.

Долгое время ходили слухи, что Ротенберг станет едва ли не спасителем «Витязя» – придёт в клуб и приведёт вместе с собой большого спонсора, избавив представителей Подмосковья от банкротства и, как следствие, от выхода из КХЛ. А уже после исчезновения игравшей в Балашихе команды назывался казавшийся совсем уж безумным вариант с «Локомотивом» – якобы Ротенберг должен был заменить Игоря Никитина на посту главного тренера.

Однако с тренерством в КХЛ – а он заявлял о желании к нему вернуться – экс-наставнику СКА пока что придётся подождать. Что, впрочем, было понятно и из другой его цитаты в середине июня: «Считаю, что за четыре года мне удалось достичь многого — как в личном развитии, так и в развитии игроков. Мы только в начале большого пути. Нужно сделать шаг назад, чтобы потом сделать два шага вперёд. Я всегда готов к новым вызовам, открыт для предложений. Сейчас, это хочу подчеркнуть, я полностью сконцентрирован на детско-юношеском хоккее. И я буду тренировать детей в следующем сезоне».

Алексей Кудашов и Роман Ротенберг теперь оба работают в «Динамо»

Алексей Кудашов и Роман Ротенберг теперь оба работают в «Динамо»

Фото: Илья Смирнов, photo.khl.ru

В «Динамо» Ротенберг действительно будет работать не с первой командой – по нашей информации, он займётся управлением и организацией работы детско-юношеской школы, молодёжной команды, а также привлекать дополнительные инвестиции в клуб и трудиться над развитием инфраструктуры школы. Однако при должных обстоятельствах и до основной команды будет рукой подать, не так ли?

За московским клубом ввиду больших изменений в межсезонье и так было бы интересно наблюдать в будущем, а теперь к нему будет приковано ещё больше внимания – как ни крути, Ротенберг за последние годы стал такой фигурой, мимо которой массовый болельщик не может пройти равнодушным.

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В ближайшее время он будет заниматься как раз тем, о чём не раз высказывался в СКА – вы же не успели забыть, как часто Ротенберг говорил о необходимости развития собственной молодёжи не только в Санкт-Петербурге, но и во всей России. Теперь у него появилась возможность прикладывать все усилия именно в этом направлении – посмотрим, какой эффект это окажет на воспитанников «Динамо».

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