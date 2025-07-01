Гавриков подписал контракт жизни! Россиянин за семь лет заработает почти $ 50 млн

Одна из главных интриг открытия рынка свободных агентов в НХЛ отпала – Владислав Гавриков нашёл новую команду! Ей стал «Нью-Йорк Рейнджерс», который подписал с российским защитником семилетний контракт на общую сумму в $ 49 млн.

По информации Puck Pedia, в первый и второй год соглашения Гавриков получит $ 1 млн + $ 8 млн в качестве бонусов. За третий год — $ 1 млн + $ 6,65 бонус, в четвёртый сезон — $ 1 млн + $ 5,55 млн бонус, в пятый сезон — $ 1 млн + $ 5 млн бонус, в шестой сезон — $ 3,4 млн + $ 2 млн бонус, в седьмой сезон — $ 5,4 млн.

Также в контракте есть пункт о запрете на обмен в первые пять лет контракта. На шестой сезон имеется список об обмене из 20 команд, на седьмой год соглашения этот список составляет 15 команд.

Уже несколько недель назад активно начали появляться слухи, что переговоры между «Лос-Анджелесом» и Гавриковым не проходят гладко. Довольно очевидно, что, если было бы всё хорошо, «Кингз» не дали бы такому защитнику не то что выйти на рынок, а просто заикнуться о потенциальном переходе.

Генменеджер «Лос-Анджелеса» Кен Холанд заявил, что оборона является приоритетным вопросом в команде и сейчас они ведут переговоры с Гавриковым. Также он добавил, что главным разногласием с Владиславом является финансовый вопрос, а не срок контракта.

Владислав Гавриков Фото: Luke Hales/Getty Images

С учётом того, какие контракты в это межсезонье получают защитники, думалось, что цена вопроса в подписании Гаврикова может быть несколько большей, однако россиянин подписался по вполне разумной сумме с командой из Нью-Йорка.

Понятно, что у «Рейнджерс» есть определённые сложности с потолком зарплат, но как это должно было волновать самого Гаврикова? Видимо, повлияли дополнительные условия, описанные выше. Владиславу захотелось поиграть на крупном рынке и в более статусном клубе? Может быть, хотя если отталкиваться от ростера, то «Кингз» сейчас не выглядят сильно хуже в этом плане.

Если отмахнуться от лирических разговоров и диктовках нынешнего рынка, то контракт для Гаврикова отличный. Он будет вторым по заработной плате защитником в амбициозной команде, которая точно попробует пойти за кубком. Да и максимальный срок вкупе с запретом на обмен подразумевает стабильность. Это для семейного человека, коим Владислав и является, может, и самое главное.

Какую роль на себя возьмёт Гавриков в «Рейнджерс»? Россиянин совершенно точно будет играть в топ-4, а уж где ему выделит место Салливан, пока непонятно. С одной стороны, пара с Адамом Фоксом может стать по эффективности на обеих сторонах площадки одной из лучших в НХЛ (наряду с Макаром и Тэйвзом). С другой – возможен и вариант, при котором Владислав займёт место во второй паре для того, чтобы в обороне не было дисбаланса.