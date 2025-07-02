В НХЛ произошёл ряд громких сделок, россияне получили крутые контракты. Итоги дня в хоккее

Марнер перешёл в «Вегас», Маршан остался во «Флориде», а Роман Ротенберг теперь будет поднимать московское «Динамо».

Представляем дайджест главных событий в мире хоккея за 1 июля 2025 года. В этот день в НХЛ открылся рынок свободных агентов.

Московское «Динамо» объявило о назначении Романа Ротенберга членом Совета директоров клуба

Московское «Динамо» объявило о назначении Романа Ротенберга членом Совета директоров клуба. Ранее об этом сообщал «Чемпионат».

«1 июля состоялось очередное заседание Совета директоров московского «Динамо», в ходе которого было принято несколько важных решений. Одним из них стало утверждение Романа Ротенберга членом Совета директоров клуба. Перед Романом Борисовичем стоят задачи по развитию детско-юношеского и молодёжного хоккея — ключевая задача для системы «Динамо» на многие годы вперёд. Клуб должен выстраивать эффективную систему подготовки резерва и создавать передовые условия для развития молодых игроков. Приветствуем Романа Борисовича в клубе и желаем успехов на благо развития детского и молодёжного хоккея московского «Динамо», — говорится в сообщении пресс-службы московского клуба.

Матч Марнер стал игроком «Вегаса», контракт подписан на восемь лет и $ 96 млн

«Торонто Мэйпл Лифс» подписал восьмилетний контракт с нападающим Митчеллом Марнером, а затем обменял его в «Вегас Голден Найтс». Об этом сообщает журналист Эллиотт Фридман в соцсети Х.

28-летний форвард подписал соглашение с кэпхитом $ 12 млн и общей суммой $ 96 млн.

Марнер в минувшей регулярке принял участие в 81 матче чемпионата НХЛ, набрав 102 (27+75) очка, установив личный рекорд по количеству результативных передач за сезон. В Кубке Стэнли Митча записал на свой счёт 13 (2+11) очков в 13 встречах. «Торонто» вылетел из турнира в четвертьфинале, проиграв в семи матчах будущему обладателю Кубка «Флориде Пантерз».

37-летний Маршан подписал контракт с «Флоридой» на шесть лет и $ 33 млн

Нападающий «Флориды Пантерз» Брэд Маршан подписал соглашение с командой на шесть лет с кэпхитом $ 5,5 млн, сообщает журналист Эллиотт Фридман в соцсети Х. По истечении срока контракта форварду будет 43 года.

Маршан всю карьеру НХЛ играл в составе «Бостон Брюинз», прежде чем присоединиться к «Пантерз» в результате обмена в марте 2025 года. Всего за «Флориду» в 23 матчах Кубка Стэнли Брэд набвал 20 (10+10) очков и завоевал Кубок Стэнли. Брэд также выигрывал трофей с «Бостоном» в 2011 году.

Иван Проворов подписал семилетний контракт с «Коламбусом» с зарплатой в $ 59,5 млн

Российский защитник Иван Проворов и «Коламбус Блю Джекетс» договорились о новом контракте на семь лет, по которому 28-летний хоккеист будет ежегодно получать $ 8,5 млн. Об этом сообщает журналист Пьер Лебрюн в соцсети Х. Общая сумма сделки составила $ 59,5 млн.

1 июля Проворов должен был стать неограниченно свободным агентом. Россиянин играет за «Блю Джекетс» с 2023 года, в минувшем сезоне на его счету 33 (7+26) очка в 82 матчах регулярного чемпионата НХЛ, в Кубке Стэнли «Коламбус» не участвовал. Всего в НХЛ Проворов набрал 282 (77+205) очка в 696 встречах. Ранее спортсмен играл за «Филадельфию Флайерз».

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Кузьменко подписал однолетний контракт с «Лос-Анджелесом»

Российский нападающий Андрей Кузьменко и клуб НХЛ «Лос-Анджелес Кингз» договорились о новом контракте сроком на один сезон.

29-летний хоккеист получит $ 4,3 млн. С февраля 2024 года Кузьменко поменял четыре команды: сначала он выступал за «Ванкувер Кэнакс», а в минувшем сезоне, начав его в составе «Калгари Флэймз», успел перейти в «Филадельфию Флайерз», а через несколько месяцев, в марте 2025-го, – в стан «Кингз».

В минувшем сезоне Кузьменко дебютировал в Кубке Стэнли, набрав 6 (3+3) очков в шести матчах за «Лос-Анджелес». Команда вылетела в первом раунде от «Эдмонтон Ойлерз», который дошёл до финала.

«Детройт» подписал новый контракт с Патриком Кейном с зарплатой в $ 3 млн

«Детройт Ред Уингз» официально объявил о подписании нового контракта с 36-летним американским нападающим Патриком Кейном.

Новое соглашение с хоккеистом заключено сроком на один год. Зарплата игрока составит $ 3 млн.

Напомним, Кейн выступает в составе «Детройта» с 2023 года. В минувшем сезоне американец стал третьим ассистентом команды, отдав 38 результативных передач в 72 матчах, и четвёртым снайпером, забросив 21 шайбу. Кейн также стал четвёртым бомбардиром «Детройта», набрав 59 очков.

«Эдмонтон» подписал новый контракт с Эваном Бушаром на сумму $ 42 млн

Защитник Эван Бушар подписал четырёхлетний контракт с «Эдмонтон Ойлерз» на сумму $ 42 млн. Его среднегодовая зарплата составит $ 10,5 млн. Об этом сообщает пресс-служба НХЛ.

В прошедшем сезоне 25-летний защитник набрал 67 (14+53) очков в 82 матчах регулярного чемпионата НХЛ. На его счету также семь голов и 16 результативных передач в 22 встречах Кубка Стэнли. Бушар стал седьмым защитником в истории плей-офф НХЛ по скорости достижения отметки в 20 шайб. 1 июля он мог стать ограниченно свободным агентом.

Эван был выбран «Ойлерз» в 2018 году в первом раунде драфта под общим 10-м номером. В составе «Лондон Найтс» становился чемпионом OHL и обладателем Мемориального кубка.

«Флорида» подписала однолетний контракт с российским вратарём Даниилом Тарасовым

«Флорида Пантерз» подписала однолетний контракт с голкипером Даниилом Тарасовым. Как сообщает PuckPedia, заработная плата по соглашению составит $ 1,05 млн.

В прошедшем сезоне регулярного чемпионата НХЛ Тарасов сыграл 20 матчей, одержав семь побед при коэффициенте надёжности 3,54 и 88,1% отражённых бросков. По итогам регулярки «Коламбус» не смог пробиться в розыгрыш Кубка Стэнли, заняв девятое место в Восточной конференции.

«Ванкувер» продлил контракт с Тэтчером Демко

«Ванкувер Кэнакс» заключил новый трёхлетний контракт с голкипером Тэтчером Демко. Кэпхит американца составит $ 8,5 млн. В рамках прежнего договора вратарь получал $ 5 млн. Общая сумма сделки — $ 25,5 млн.

Демко был задрафтован канадским клубом в 2014 году. Голкипер провёл в НХЛ 242 матча, в которых одержал 126 побед и девять раз сыграл «на ноль» при 91% отражённых бросков. В сезоне-2023/2024 голкипер был номинирован на «Везину Трофи».

В минувшем сезоне 29-летний хоккеист выходил на лёд в 23 встречах, пропустив 63 шайбы и победив 10 раз.

«Каролина» подписала новый контракт с нападающим Логаном Стэнковеном на $ 48 млн

«Каролина Харрикейнз» подписала новый восьмилетний контракт с нападающим Логаном Стэнковеном на общую сумму $ 48 млн. Как сообщает инсайдер НХЛ Крис Джонстон, кэпхит соглашения составил $ 6 млн.

22-летний нападающий в прошлом сезоне пополнил состав «Каролины» в результате обмена с «Даллас Старз». За «ураганов» форвард провёл 19 матчей в регулярном чемпионате и набрал девять очков — забросил пять шайб и отдал четыре результативные передачи. В плей-офф на счету нападающего пять голов и три ассиста в 15 встречах.

Всего в НХЛ Стэнковен провёл 102 матча, в которых набрал 52 (20+32) очка.

Бывший вратарь «Ак Барса» Амир Мифтахов подписал контракт с «Каролиной»

Бывший вратарь «Ак Барса» Амир Мифтахов подписал контракт с «Каролиной Харрикейнз». Как информирует агент игрока Дэн Мильштейн в соцсети, соглашение россиянина с клубом рассчитано сроком на один сезон. Ранее «Чемпионат» сообщал о грядущем переходе вратаря в стан «ураганов».

Ранее сообщалось, что Мифтахов рассчитывает на регулярное игровое время в НХЛ, учитывая проблемы со здоровьем у основного вратаря Фредерика Андерсена и возможную занятость последнего в олимпийский сезон подготовкой к матчам за сборную Дании на ОИ в Милане.

Нападающий Кори Перри подписал контракт с «Лос-Анджелесом»

Нападающий Кори Перри подписал контракт с «Лос-Анджелесом». Как сообщает инсайдер НХЛ Эллиотт Фридман, соглашение рассчитано на один сезон, за который ветеран с учётом различных бонусов может заработать до $ 3,5 млн.

В прошедшем сезоне 40-летний Перри провёл 103 матча за «Эдмонтон», включая плей-офф, набрав 44 (19+23) очка. Он выступал за «Ойлерз» с 2023 года.

Напомним, в прошедшем сезоне Кори Перри проиграл пятый финал Кубка Стэнли за последние шесть лет. В 2020 году он не смог взять трофей в составе «Даллас Старз», в 2021-м — с «Монреаль Канадиенс», в 2022-м — с «Тампа-Бэй Лайтнинг», в 2024-м и 2025-м — с «Эдмонтоном».

Защитник Владислав Гавриков подписал контракт с «Рейнджерс» на $ 49 млн

Защитник Владислав Гавриков подписал контракт с «Нью-Йорк Рейнджерс» на $ 49 млн. Как сообщает инсайдер НХЛ Пьер Лебрюн, соглашение рассчитано на семь лет.

В первый и второй год соглашения Гавриков получит $ 1 млн + $ 8 млн в качестве бонусов. За третий год — $ 1 млн + бонус $ 6,65 млн, за четвёртый — $ 1 млн + бонус $ 5,55 млн, за пятый — $ 1 млн + бонус $ 5 млн, за шестой — $ 3,4 млн + бонус $ 2 млн, за седьмой — $ 5,4 млн.

В контракте также есть пункт о запрете на обмен в первые пять лет соглашения. На шестой сезон имеется список об обмене из 20 команд, на седьмой — из 15.

«Ванкувер» продлил контракт с нападающим Броком Бёзером на семь лет

«Ванкувер Кэнакс» продлил контракт с нападающим Броком Бёзером на семь лет. Как сообщает пресс-служба клуба, кэпхит соглашения составил $ 7,25 млн. Общая сумма — $ 50,75 млн.

В прошедшем сезоне Брок Бёзер стал вторым бомбардиром «косаток», набрав 50 (25+25) очков в 75 матчах регулярного чемпионата.

Всего в Национальной хоккейной лиге 28-летний нападающий провёл 554 встречи, в которых набрал 434 очка — забросил 204 шайбы и отдал 230 результативных передач. В плей-офф на счету Бёзера 29 матчей, в которых форвард записал на свой счёт 23 (11+12) очка.

Американский нападающий всю карьеру в НХЛ провёл в составе «Ванкувера».