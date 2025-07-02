«Куньлуню» и «Локомотиву» ещё нужно определиться, а вот причина промедления «Спартака» непонятна.

Три клуба КХЛ — до сих пор без главных тренеров. Почему и кто их возглавит?

До начала предсезонной подготовки в КХЛ остаётся меньше месяца – уже 1 августа команды начнут выходить из отпусков и приводить себя в форму к старту регулярного чемпионата.

Но если многие клубы уже провели работу по усилению состава, то у некоторых пока что даже нет тренеров. Что это за клубы и какая обстановка с наставниками там? Сейчас расскажем.

«Куньлунь»

Помимо того, что «Ред Стар» до сих пор обходятся без рулевого, они также входят в список трёх команд – с «Барысом» и СКА, – которые всё ещё не совершили ни одного подписания.

Во многом это связано с тем, что и руководство у «драконов» пока не оформлено. Впрочем, эта проблема в ближайшее время должна решиться – как на днях стало известно «Чемпионату», скоро фронт-офис «Куньлуня» пополнит бывший председатель совета директоров «Авангарда» Александр Крылов, а генеральным менеджером станет занимавший на протяжении последних 12 лет аналогичную должность в почившем «Витязе» Игорь Варицкий.

Ходили слухи, что вместе с последним из Балашихи в Мытищи переберётся и главный тренер Павел Десятков, но в такой расклад с учётом концепции и финансовых возможностей «Ред Стар», позволяющих пригласить более статусного и подходящего под в большей степени англоязычную команду специалиста, верится с трудом.

«Спартак»

Здесь, казалось бы, никаких поводов для беспокойства у болельщиков красно-белых появиться вообще не должно было – Алексей Жамнов ещё в конце апреля успел заявить, что договорённость с руководством о новом контракте уже есть. Оставалось только провести финальную встречу, которая должна была состояться через несколько дней после тех слов, и объявить о продлённом соглашении.

Вот только за два месяца ситуация так и не сдвинулась с мёртвой точки – «Спартак» уже успел подписать нескольких новичков и создать новую команду, которая будет выступать в Молодёжной хоккейной лиге, а вот официально утвердить Алексея Жамнова в качестве главного тренера основы до сих пор не удосужился.

Алексей Жамнов Фото: Владимир Беззубов, photo.khl.ru

В какой-то момент нервная система болельщиков (некоторым из них специалист успел лично объявить о продлении контракта) красно-белых испытала серьёзную проверку на прочность – месяц назад некоторые слухи отправляли Алексея Юрьевича в Санкт-Петербург на освободившееся после увольнения из СКА Романа Ротенберга место.

К счастью для поклонников «Спартака», те слухи так ими и остались. Но и от затянувшегося объявления нового контракта Жамнова с их любимой командой у них нервных клеток точно не прибавляется.

«Локомотив»

Сложно сказать, какие эмоции в отношении Игоря Никитина сейчас превалируют в Ярославле. С одной стороны – благодарность за первый в истории клуба и такой долгожданный Кубок Гагарина. С другой – разочарование от внезапного ухода в ЦСКА, о котором из инсайдов стало известно чуть ли не на следующий день после триумфа в плей-офф.

Помимо чемпионского титула, наследие Никитина в «Локомотиве» – костяк состава, который практически на 100% руководству удалось сохранить ещё до объявления нового главного тренера. Но по самой кандидатуре нового наставника пока ничего не понятно.

Практически сразу, как стало понятно, что тренер-чемпион в Ярославле не останется, пошли разговоры, что на его место приедет специалист из-за рубежа. В слухах всплывала фамилия экс-коуча «Вашингтона» Тодда Рирдена, который позже вошёл в штаб Рика Токкета в «Филадельфии», а также Патрика Фишера, давным-давно ненадолго заглянувшего на огонёк в СКА Барри Смита.

Совсем уж казавшийся безумным слух касался Романа Ротенберга, однако вместо Ярославля он оказался в столице, пополнив совет директоров «Динамо». А вот «Локомотив» всё так же остаётся без главного тренера. Хотя время у железнодорожников – как у красно-белых и «драконов» – ещё есть.