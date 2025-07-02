Рынок свободных агентов НХЛ — один из худших в истории. В выигрыше те, кто ничего не делал

Если бы не «Вегас», который снова бесцеремонно повёл себя на рынке и растолкал всех в обмене Митча Марнера, это межсезонье НХЛ напоминало бы мёртвый штиль. Сначала случился драфт в новом формате «удалёнки», который вышел чудовищно скучным — не только из-за малого количества больших талантов, но и из-за полного отсутствия интересных обменов. Перемены в церемонии раскритиковали практически все, и можно ожидать возвращения к традиционному стилю через год.

За скучным набором юниоров последовал ещё более унылый старт рынка свободных агентов. В прошлые годы патриарх канадских инсайдеров Боб Маккензи, который как раз завершил карьеру, за пару часов до официального открытия рынка проливал свет на будущие контракты десятка или даже больше заметных свободных агентов. В этом году за первый час случилась лишь одна более-менее заметная сделка: Кристиан Дворак, третий центр «Монреаля», получил в «Филадельфии» $ 5,4 млн на один сезон.

Некоторые ожидали, что невиданный за последние годы рост потолка оживит межсезонье. Однако появление большого количества свободных денег вкупе с традиционной лояльностью хоккеистов командам привели к тому, что почти все претенденты на большие контракты получили их в старых клубах. Брэд Маршан и Аарон Экблад, Мэтт Дюшейн и Джон Таварес, Сэм Беннетт и Иван Проворов — все они не стали никуда дёргаться этим летом. В результате самым заметным свободным агентом внезапно стал Николай Элерс, и датчанин пока держит паузу с принятием решения.

Звёзды «Флориды» остались в команде Фото: Joel Auerbach/Getty Images

В НБА взрывной рост потолка в 2016-м привел к целой череде соглашений, которые вспоминают с ужасом. При этом всего за год с небольшим выяснилось, что даже при резком росте платёжки плохие контракты вдруг хорошими не становятся. Множество скромных «скамеечников», получавших относительно скромное игровое время, в том году озолотились, и контракты игроков типа Луола Денга, Эвана Тёрнера и (увы) Тимофея Мозгова навсегда вошли в списки самых странных сделок в истории Ассоциации.

В НХЛ таких безумств мы не увидим хотя бы из-за того, что в баскетболе пол зарплат составляет 90% от потолка, в хоккее требования либеральнее (73%). Однако в довольно сложное положение попали команды, которые вышли из перестройки — ещё пару лет назад условные «Чикаго» и «Сан-Хосе» могли бы предложить очень хорошие деньги доступным на рынке ветеранам. Но теперь переплачивать просто некому, поэтому те же «акулы», которым надо набрать контрактов ещё на $ 9 млн ради пола зарплат, скорее примут на себя контракт травмированного Кэри Прайса, чем заплатят действующему игроку.

Ну а что происходит, если команда всё-таки решается тратить? Можно рассмотреть один печальный пример. «Лос-Анджелес» совсем недавно назывался одним из ведущих претендентов на Митча Марнера, однако даже многочисленные прелести Калифорнии не помогли выиграть конкуренцию у Города Грехов. Кроме того, Владислав Гавриков предсказуемо подписался в Нью-Йорке, за несколько дней до этого выпустив инвективу в адрес калифорнийских бомжей. «Кингз» якобы делали русскому защитнику очень солидные предложения, но один из лучших домоседов лиги сменил западный мегаполис на восточный.

В результате у «Кингз» появились свободные деньги, а недавно клуб возглавил не собирающийся пока на пенсию Кен Холланд. Люди, которые помнят последние сезоны менеджера-ветерана в «Детройте», не будут удивлены шагами «Лос-Анджелеса» на рынке:

32-летний игрок четвёртого звена Йоэль Армиа (29 очков год назад) за $ 2,5 млн;

32-летний бэкап Антон Форсберг (11 побед за 27 матчей в «Оттаве») за $ 2,25 млн;

один из худших защитников НХЛ по игре в обороне 31-летний Коди Сеси за $ 4,5 млн, причём сразу на четыре года;

добротный, но уже 33-летний домосед Брайан Дюмулин за $ 4 млн;

наконец, гарант серебряных медалей Открытого чемпионата США по хоккею бесконечнолетний Кори Перри за $ 2 млн и бонусы.

Каждый из этих шагов по отдельности сложно назвать плохим (кроме того же Сеси) — однако в комплексе эти подписания резко увеличивают средний возраст команды, утяжеляют платёжку на $ 15 с копейками миллионов и не приближают клуб к проходу первого раунда, который остаётся для «королей» заколдованным после Кубка Стэнли — 2014. Вообще, менеджмент «Кингз» по совокупности выглядит одним из худших в лиге за последние годы, однако это тема для отдельного разговора.

Выведет ли Кори Перри «Кингз» в финал? Фото: Nathan Denette/AP Photo/ТАСС

Резюмируя: в нынешних условиях у команд НХЛ остаётся не так уж много возможностей для реального усиления. Единицы из доступных свободных агентов могли бы реально повлиять на силу команды, а купить кого-нибудь за компенсацию из драфт-пиков и молодых игроков сложно, потому что почти никто пока не перестраивается. Теперь для того, чтобы купить что-то нужное, нужно что-то нужное продать. Так сделал «Сент-Луис», который обменял подающего надежды молодого вингера Захари Болдюка в «Монреаль» ради праворукого молодого защитника Логана Майлу. Многим болельщикам «Блюз» обмен не понравился, однако праворукий защитник — дефицитное амплуа с высокой трансферной ценой.

Таким командам, как «Коламбус», «Детройт», «Баффало» и другим, которые обладают относительно молодым костяком лидеров и бо́льшим количеством юных талантов в системе, теперь остаётся либо больше вкладывать в молодёжь, либо переплачивать в обменах. Парадоксально, но улучшение финансового состояния лиги привело к тому, что в краткосрочной перспективе пока выигрывают в первую очередь те, у кого и так всё было в порядке.

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