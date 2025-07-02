В КХЛ приехал очередной канадский вратарь! Кто такой Спенсер Мартин и зачем он ЦСКА?

При беглом просмотре страницы ЦСКА в социальных сетях сегодня кому-то могло показаться, что армейский клуб вернул в свои ряды Ивана Федотова. Да, дела у российского голкипера в «Филадельфии» складываются не очень хорошо, особенно после подписания «лётчиками» экс-вратаря «Калгари» Даниэля Владаржа, но пока никаких новостей о возможном возвращении 28-летнего игрока не возникало.

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Тем не менее нового голкипера, визуально слегка напоминающего Федотова, ЦСКА действительно подписал.

Новичком московского клуба стал вратарь с довольно неплохим послужным списком Спенсер Мартин. Таким образом красно-синие надеются закрыть позицию первого номера – история с Иваном Просветовым закончилась досрочным расставанием и отъездом голкипера в тот же «Калгари», а в том, что с этой ролью справится Дмитрий Гамзин, в клубе, по всей видимости, сомневаются.

На наших радарах Мартин появился относительно недавно, хотя когда-то он был одним из самых перспективных канадских голкиперов 1995 года рождения. В своё время Спенсер съездил на два юниорских чемпионата мира – в 2012 году, когда «кленовые» взяли бронзу, он не появился на льду ни разу, а год спустя в «золотом» для его сборной Сочи был бэкапом Филиппа Дерозье и принял участие в двух матчах группового этапа, где пропустил по одной шайбе от словаков и швейцарцев.

Игра с «крестоносцами» стала для Мартина последней в составе канадской сборной на любых уровнях: впоследствии Спенсер котировался ниже небезызвестного Зака Фукале, Тристана Джерри, Дерозье и Эрика Комри – четырёх голкиперов, которых на драфте-2013 выбрали раньше.

Сам будущий вратарь ЦСКА тогда ушёл с ярмарки в начале третьего раунда – под 63-м номером его забрал «Колорадо». За «Эвеланш» он провёл всего три встречи – после нескольких лет скитаний в лиге Онтарио, АХЛ и Ист-Косте Мартин получил свой шанс в основе «лавин», но провалился: за две встречи с «Сан-Хосе» и ещё одну игру с «Лос-Анджелесом» зимой 2017 года Спенсер отразил всего 86,5% бросков и продемонстрировал коэффициент надёжности 4,35.

Надо ли говорить, что вторую попытку закрепиться в НХЛ канадец осуществлял уже в другом клубе? После двухлетнего отрезка в системе «Тампы» и ещё одной отлучки в Ист-Кост Мартин оказался в «Ванкувере», где в сезоне-2021/2022 появился в воротах «Кэнакс» шесть раз. Отчасти случайно – дуэт основных голкиперов Демко – Галак заразился ковидом, что и открыло Спенсеру путь на последний рубеж «косаток».

Спенсер Мартин в «Ванкувере» Фото: AP/TASS

Получилось шикарно – в каждом из матчей его проверяли не менее 32 раз, а отражал он при этом не менее 93,8%! Огромная разница по сравнению с первым заходом в лигу. Благодаря такому перформансу вратарю была предоставлена возможность побороться за место бэкапа с Коллином Делиа, но там Мартин был уже не так успешен, из-за чего в сентябре 2023-го с драфта отказов его забрал «Коламбус».

В «Блю Джекетс», а затем и в забравшей его с ещё одного уэйвера «Каролине» Спенсер провёл в общей сложности 28 встреч, преимущественно получая игровое время в АХЛ. И вот теперь в 30 лет карьерный путь привёл его в ЦСКА.

Тем болельщикам армейцев, которые уже успели посыпать голову пеплом, рекомендую хотя бы немного отряхнуться – отдельные проблески у Мартина были и в НХЛ, а уж в АХЛ он и вовсе был одним из самых надёжных голкиперов, хоть при первом взгляде на статистику этого и не скажешь. И не забывайте, что тренером вратарей в ЦСКА теперь будет Рашит Давыдов, который является одним из лучших отечественных специалистов.

Канадец вполне способен как минимум повторить успех соотечественника и ровесника Фукале, сменившего Челябинск на Минск, и навязать серьёзную конкуренцию лучшим вратарям КХЛ. Особенно в системе Игоря Никитина.