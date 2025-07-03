Суперзвезда КХЛ Шабанов наконец-таки нашёл команду в НХЛ. Почему именно «Айлендерс»?

Сага с определением будущего Максима Шабанова официально подошла к концу – экс-нападающий «Трактора» подписал однолетний контракт новичка с «Айлендерс». Базовый оклад россиянина составит $ 975 тыс.

Уже по ходу прошедшего сезона суперзвезду КХЛ отправляли в «Вегас» и «Филадельфию». Однако с приближением межсезонья вариант с «рыцарями» начал отпадать – там по обыкновению приняли решение играть по-крупному, перестав искать варианты с перспективой на будущее. Зато о «лётчиках» мы слушали и читали инсайды по меньшей мере полгода, а на Максима через фотошоп и ИИ так часто примеряли форму «Флайерз», что можно было подумать будто Шабанов выступает там уже года два.

Известный инсайдер Кевин Уикс в преддверии открытия рынка свободных агентов сообщил, что на Шабанова претендуют четыре команды – «Айлендерс», «Филадельфия», «Рейнджерс» и «Юта».

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Так почему же Максим выбрал именно «Айлендерс»?

Во-первых, там банально меньше конкуренция в топ-6. Да, ростер «островитян» сильно раздут вингерами, однако их возраст, уровень и конкурентоспособность вызывают вопросы. Особенно при условии, что две главные звезды Бо Хорват и Мэтью Барзал займут место в центре первых двух троек.

Андерс Ли и Кайл Палмьери, заканчивавшие сезон в первом звене, уже планомерно идут на спад. Да и ярко выраженными игроками убойного звена они никогда не были: ни тот, ни другой ни разу даже близко не подбирались к показателю «очко за игру» за карьеру. Энтони Дюклер может быть эффективен только при наличии звёзд высокого уровня рядом (коих в «Айлендерс» и нет), а Максим Цыплаков, похоже, превратится в крепкого игрока третьего звена – пока россиянин не выглядит претендентом на топ-6 нападения. Так и получается, что единственный конкурент, чьи стартовые акции по сравнению с Шабановым выглядят весомее, – это 24-летний швед Симон Хольмстрём, который совершил прорыв в прошедшем сезоне. Да и есть уверенность, что связку Шабанова и Хольмстрёма Руа попробует испытать чуть ли не сразу.

Было бы так у Максима в «Юте», «Рейнджерс» или «Филадельфии»? У «мамонтов» сейчас в системе много молодых игроков, которых ещё надо «переварить», поэтому вряд ли. И топ-6 после обмена Петерки там вырисовывается довольно-таки ясно. В «Филадельфии» сейчас гораздо крепче позиции Конечны, Типпетта, Зеграса, Мичкова и только-только пришедшего Дворака.

А вот вариант с «Рейнджерс» действительно выглядел интересно – там катастрофически не хватает вингеров хорошего уровня. Однако при условии, что кто-то из пары Мика Зибанеджад – Джей Ти Миллер двигается на фланг (а это неизбежно), топ-6 выглядит готовым.

Вторая причина, почему Шабанов мог выбрать «Айлендерс», — большая диаспора российских игроков. Семён Варламов, Илья Сорокин, Александр Романов и Цыплаков (ещё не продливший контракт) явно помогут быстрее освоиться не особо разговорчивому челябинцу. Уверен, этот фактор был одним из первостепенных. Да, и в других клубах, претендовавших на Шабанова, есть россияне, однако на Лонг-Айленд банально больше ровесников.

Александр Романов и Илья Сорокин Фото: Rich Graessle/Getty Images

В-третьих, об «Айлендерс» много хороших отзывов от россиян. Ещё перед продлением контракта Александр Романов рассказывал, как ему комфортно играть в этой организации и что он хочет подписать длительный контракт. Максим Цыплаков не отвешивал ярких комплиментов, но тоже отмечал уровень.

Впрочем, это всё догадки – чем действительно руководствовался Шабанов, может рассказать только он сам. Наверное, в скором времени или перед началом сезона он это обязательно сделает.

Некоторые коллеги отмечают, что неразговорчивость Максима и его нежелание общаться с прессой могут сыграть злую шутку, но, кажется, переживания не перерастут в реальную проблему. Шабанов потихоньку начал двигаться в направлении публичных выступлений: это мы могли видеть и на Матче звёзд, и по ходу финальной серии с «Локомотивом», и на церемонии закрытия сезона в КХЛ. Нельзя забывать и о том, что люди рядом в любом случае донесут информацию, что в НХЛ трюк с игнором не пройдёт. Впрочем, Максим и сам наверняка всё понимает.