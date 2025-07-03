«Эдмонтон» подписал себе приговор новым контрактом Бушара. Макдэвиду надо бежать?

Защитник Эван Бушар подписал новый четырёхлетний контракт с «Эдмонтоном» на сумму $ 42 млн. Кэпхит – $ 10,5 млн. С одной стороны, сделка вполне соответствует реалиям современного рынка и с учётом повышения потолка зарплат не должна стать для «Ойлерз» тяжёлым бременем.

С другой – клубу предстоит договариваться с Коннором Макдэвидом, контракт которого заканчивается летом 2026-го. Сумма соглашения в любом случае станет рекордной для лиги, и каждая копейка сейчас на особом счету. Сможет ли Стэн Боумэн не просто удержать лидера, но и сохранить спортивный потенциал команды?

Эван Бушар с Коннором Макдэвидом Фото: Justin Tafoya/Getty Images

«Эдмонтон» – первый клуб в новом тысячелетии, дважды подряд уступивший в финале Кубка Стэнли. С одной стороны, сам по себе выход в финал – это серьёзное достижение, и Коннору Макдэвиду с партнёрами есть чем гордиться. С другой – последний шаг так и не был сделан, и фронт-офис «Ойлерз» должен идти хотя бы на косметические, но изменения в межсезонье. Только вот пространства для усиления у «нефтяников» больше нет. После того как зарплата защитника Эвана Бушара взлетела с $ 3,9 млн до $ 10,5 под потолком у «Эдмонтона» остались смешные $ 175 834. И это при том, что клуб обменял в «Ванкувер» Эвандера Кейна, расстался с Кори Перри и отдал «Бостону» Виктора Арвидссона. Не стали пока продлевать контракт и с улетевшим в глухой запас в плей-офф Джеффом Скиннером.

Взяли же с рынка свободных агентов Кёртиса Лазара из «Нью-Джерси», но, во-первых, качественно это не лучшая замена – Лазар скорее игрок ротации. А во-вторых, количественно команда всё равно лишилась целой тройки нападения. Решение вратарской проблемы в таких обстоятельствах точно не по зубам Боумэну, разве что он смастерит гениальный обмен Стюарта Скиннера на условного Карела Веймелку из «Юты» или Дарси Кемпера из «Лос-Анджелеса». И то придётся ещё уговаривать «Мамонтов» и «Кингз» удержать у себя часть зарплаты потенциальных новичков. С учётом потерь прежней глубины в атаке у «Ойлерз» не будет, и снова придётся надеяться на чудеса от Макдэвида с Леоном Драйзайтлем. Зато есть самая дорогая пара защитников лиги – Бушар даже превзошёл ставший легендарным контракт Дарнелла Нурса. В результате «большая четвёрка» «Эдмонтона» уже занимает почти половину от всей платёжки, и это ещё со старым соглашением хКоннора.

Коннор Макдэвид Фото: Bruce Bennett/Getty Images

Каким будет новый контракт Макдэвида, можно только предполагать, но даже с учётом возможной скидки, даже с учётом рекордного взлёта потолка ещё почти на $ 10 млн через год ситуация близка к критической. В НХЛ принято потешаться над «Торонто», только вот даже «листья» не выглядят так нелепо, как «Ойлерз» после новой сделки с Бушаром. Сам по себе Эван — хороший хоккеист. Всё-таки 67 (14+53) очков в 82 матчах регулярки говорят сами за себя. Ещё более вдохновенной была игра Бушара в плей-офф. 7+16 в 22 матчах Кубка Стэнли. Больше очка за игру для защитника — серьёзный аргумент в переговорах. Только вот для «Эдмонтона» куда важнее надёжная игра в своей зоне. А с этим у Эвана возникают проблемы, достаточно вспомнить, как его накручивала в финале всё та же «Флорида».

Пара Бушар — Нурс и так была сплошным компромиссом, а теперь ещё и платить за этот компромисс придётся 1/4 от зарплатной ведомости. «Я рад, что многие ребята остаются в команде. Цель для меня, для клуба и для всех остальных в раздевалке – выиграть Кубок Стэнли», – сказал Эван сразу после подписания нового контракта. Понятно, что других слов от него в подобной ситуации и не ждёшь, но ведь именно Бушар и подписывает перспективам «Ойлерз» наконец-то добраться до заветной чашки приговор. Пока ещё не смертный, однако очень близкий к тому. Хотя варианты сыграть иначе у Боумэна были. Например, предложить контракт-мостик. Если у Эвана действительно есть чемпионские амбиции и он считает «Эдмонтон» своим домом, то условные $ 7-8 млн на год или на два – хороший исход для всех. Эвану всего 25 лет, и через сезон он вполне мог бы рассчитывать даже на бо́льшие деньги.

Эван Бушар Фото: Steph Chambers/Getty Images

Клуб бы в таком случае не попал в патовую ситуацию прямо сейчас и имел хотя бы минимальное, но пространство для манёвров. К тому же такой контракт стал бы и страховкой от переплаты за оверперфоманс. В случае если бы переговоры зашли в тупик, до 1 июля можно было бы попытаться обменять Бушара, тем более у него не было запрета на обмены. Понятно, что рассчитывать «Ойлерз» могли бы разве что на драфт-пики второго или третьего раунда, но всё же. Даже уход Эвана бесплатно едва ли стал бы трагедией в случае удачного подписания другого защитника. Почему бы «Ойлерз» было не побороться, например, за Владислава Гаврикова? Двусторонний защитник Крису Ноблоху сейчас куда нужнее, а $ 3 млн под «кепкой» лишними не будут. Опять же, держите в голове переподписание Макди.

И теперь кажется, что единственный вариант «вылечиться» «Эдмонтону» – это отпустить Макдэвида. Звучит чудовищно, и на это Боумэн точно не пойдёт. Только ведь в истории «Ойлерз» уже был эпизод, когда им пришлось отказаться от своей иконы ради команды. Сразу после обмена Уэйна Гретцки в «Лос-Анджелес» Кубок Стэнли вновь добрался до провинции Альберта. Удачный трейд Коннора, как ни парадоксально это прозвучит, может сделать «Эдмонтон» только сильнее. Причём как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе. Претенденты найдутся, главное – не продешевить. Драйзайтль в этом сезоне доказал, что вполне может солировать и без канадской суперзвезды. Найти для него приемлемых партнёров, усилить защиту, наконец-то подписать нормального вратаря – и берегись, «Флорида»! Нужно только договориться с самим Макдэвидом, хотя если и он хочет бороться за Кубок, то должен понимать, что с этого корабля пора бежать.