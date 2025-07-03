«Денег предлагали много, но я не собирался уходить из «Спартака». Интервью с Жамновым

Главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов официально продлил контракт с москвичами на три сезона, хотя красно-белые и вовсе предлагали российскому специалисту долгосрочное пятилетнее соглашение. В эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Алексей Юрьевич подробно рассказал о принятом решении, признался, что получал более заманчивые в финансовом плане предложения от других клубов, и расставил главные акценты в своей работе. Спрос с хоккеистов, можно не сомневаться, будет очень серьёзный.

«Все понимали, что в первую очередь мои выбор и настрой будут в пользу «Спартака»

— Почему сроки подписания нового контракта со «Спартаком» так сильно затянули?

— Договорённость о подписании нового контракта была раньше, мы давно всё обсудили, поэтому понимал, что останусь здесь. Руководство хотело заключить со мной пятилетний контракт, но я пока не готов к таким долгосрочным соглашениям. Я сперва хотел на два года, в итоге пришли к компромиссу и подписали на три сезона. «Спартак» планирует начать сезон-2027/2028 на новой арене, поэтому три года — оптимальный вариант. Посмотрим, как будет дальше.

— Переговоры начали вести ещё по ходу плей-офф?

— Мы с руководителями клуба встретились после плей-офф. Конечно, разговоры перед плей-офф тоже были, но договорились вернуться к конкретному обсуждению всех деталей после окончания сезона. У меня хорошие отношения с руководством, мы друг друга полностью понимаем, поэтому диалог получился позитивным.

— Действительно ли у вас были предложения от других клубов КХЛ, о чём писали в прессе?

— Были, для меня это, не скрою, приятно. Когда разговаривал с представителями других команд, то они понимали, что в первую очередь мои выбор и настрой будут в пользу «Спартака». Я не собирался никуда уходить. Если бы не получил предложения от спартаковцев, то посмотрел бы, как быть дальше, а так меня всё устраивает. Команда строится, хочется довести начатое до конца, чтобы всё получилось правильно и с умом. Кстати, предложения в финансовом плане от других клубов были очень хорошие, денег предлагали много, но у меня, повторюсь, отличные отношения с руководством «Спартака». Это сыграло ключевую роль.

— Тренерская работа вам по душе и нравится больше, чем менеджерская, где у вас тоже есть солидный опыт?

— Ответ на этот вопрос мы получим как раз через три года. Как я сам, так и все остальные.

АЛЕКСЕЙ ЖАМНОВ Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

«Никто в мою работу не лезет, хотя, как вы знаете, в современном хоккее много советчиков»

— Обговаривался ли момент, что вы занимаетесь своей тренерской работой, в которую никто не вмешивается? Насколько мне известно, для вас это важный момент.

— Да, мы обсуждали этот момент ещё при подписании моего первого контракта со «Спартаком». Нужно отдать должное руководству — все договорённости соблюдаются. Никто в мою работу не лезет, хотя, как вы знаете, в современном хоккее много советчиков. Однако у нас у каждого есть свой фронт работы, свои зоны ответственности. Все обязательства выполняются, для команды делается буквально всё, получаем отклик на каждый каприз, за что я очень признателен.

— Вопросы селекции и подбора новичков в первую команду с вами обсуждаются?

— Конечно, работа идёт. Ясно, что рынок в КХЛ нынче не такой большой, но и возможности у нашей организации тоже определённые. Есть свой фиксированный бюджет, мы должны из него исходить и работать согласно этому бюджету и в его рамках. Для тренера сильные и мастеровитые хоккеисты — это всегда плюс. Кроме того, у нас есть талантливые молодые ребята: работает академия, которая впервые заняла первое место по Москве, молодёжная команда в ярком стиле выиграла Кубок Харламова, фарм-клуб «Химик» играл в финале плей-офф ВХЛ. Всё это очень важно для клубной вертикали.

— За чемпионской молодёжкой под руководством Александра Баркова-старшего вы пристально следили?

— Разумеется. Буквально вчера общался с тренерами. Кстати, у нас будет создана вторая молодёжная команда: «Спартак МАХ», которая начнёт выступление в «серебряном» дивизионе МХЛ. Это большой плюс в том числе и для выпускников академии. Ребята должны понимать, что со временем требования повышаются, а в КХЛ они и вовсе совершенно другие. Те же Рябов, Лукьянцев, Овчинников, Марышев, Тюрин уже имеют опыт выступлений на высшем уровне и знают, что это такое.

АЛЕКСЕЙ КОВАЛЁВ И АЛЕКСЕЙ ЖАМНОВ Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

«Хочу, чтобы хоккеисты меня услышали»

— Какая задача поставлена перед тренерским штабом «Спартака»?

— Такие тренерские задачи, как попасть в плей-офф и дойти до второго раунда, в моём случае уже не работают. Хочется большего. Стоит серьёзный вопрос: для чего мы всё это делаем? Тренерский штаб, игроки — все обязаны выходить на другой уровень. Порой случается, что наступает синдром второго сезона, люди по инерции успокаиваются, снижают к себе требования. И получается так, что, достигнув определённого уровня, дальнейшего движения вперёд нет. Не все понимают, а хотят ли они открыть для себя что-то большее и усвоить, что может дать им хоккей? Поэтому нужно не стоять на месте и не снижать к себе требования, а постоянно их повышать. Донести это до игроков — одна из ключевых задач нашего тренерского штаба. Хочу, чтобы хоккеисты меня услышали.

— Изменений в вашем штабе не планируется, все помощники остаются на местах?

— У нас новый тренер по защитникам Игорь Кравчук, который будет работать в тандеме с Женей Перовым. Тренером по физической подготовке станет прекрасно всем знакомый Хассан Саид, а ещё на эту должность приглашён специалист из Северной Америки с опытом работы в клубе НХЛ. Мы с Лёшей Ковалёвым занимаемся с нападающими, Ковалёв отвечает за большинство. Тренером вратарей остаётся Сергей Климкович.

— Успели ли вы отдохнуть, когда встречаетесь с командой и приступаете к работе?

— С 1 августа приступаем к работе. Отдохнуть и побыть с семьёй у меня получилось.

— Что хотите сказать требовательным спартаковским болельщикам?

— Хочу поблагодарить всех наших болельщиков. Многие подходили ко мне на улице, спрашивали, остаюсь я или нет. Такое внимание дорогого стоит. Люди болеют за нас, переживают, спасибо им большое за поддержку. Надеюсь, будем радовать наших болельщиков как можно чаще.