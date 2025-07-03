На «СКА Арене» — новые хозяева. «Куньлунь» будет играть на самом большом стадионе в России

Межсезонье в российском футболе получается весёлым. Ещё в конце чемпионата серьёзные проблемы испытали «Химки»: в клубе не выплачивали зарплату, а президент РПЛ Александр Алаев лично уговаривал игроков подмосковного клуба доиграть сезон. Потом красно-чёрная команда пополнила «небесную футбольную лигу», а после стыковых матчей в РПЛ остался «Пари НН», который и вовсе проиграл по сумме двух встреч за право остаться в элите. Но и на этом театральное представление не окончилось – под угрозы попало и «Торпедо» с «Сочи». Первые – из-за задержания владельца, а вторые – из-за подозрения в ставках Писарского. И это всё – под занимательную математику «Зенита» со 100-летием.

К чему такое вступление? А к тому, что российский хоккей, стоя в стороне, ухмыльнулся и сказал: «Подержи моё пиво». С кончиной «Витязя» все уже свыклись: спаситель в виде сами знаете кого не пришёл, игроки разбежались, SMM сошёл с ума. Теперь же возникла более анекдотичная ситуация – китайский «Куньлунь» переезжает в Санкт-Петербург и будет играть на самой большой арене в России? Парадокс? Нет, просто жизнь.

Пару часов назад КХЛ сделала официальное заявление.

«В сезоне-2025/2026 команда примет матчи КХЛ на «СКА Арене» в Санкт-Петербурге. Это изменение потребовало внесения корректировок в календарь регулярного чемпионата для обеспечения оптимальной логистики и соблюдения спортивных принципов.

Дата публикации окончательной версии календаря будет сообщена дополнительно.

КХЛ благодарит клубы, болельщиков и партнёров за понимание».

Материалы по теме КХЛ сообщила о переносе публикации календаря сезона-2025/2026

Как так получилось? Вообще, «Куньлунь» с самого своего образования предстаёт тем самым фамильярным деревенским родственником, которого можно приютить, но только на одну ночь. Так и получалось, что «драконы» сначала скитались по Китаю, а теперь свою разъездную деятельность перенесли и на Россию. В Мытищах они очевидно не были хозяевами и не могли в полной мере распоряжаться своей судьбой.

Есть и другой вариант. Возможно, что этого захотел негласный (не объявленный официально) босс команды Александр Крылов, который имеет очень крепкие завязки с людьми, отвечающими за арену в Петербурге.

Как это будет выглядеть? Китайская команда, долгое время безуспешно играющая в России, не нужная в Поднебесной и не имеющая на данный момент ни менеджера, ни тренера, ни состава, будет играть на арене в культурной столице, которая била мировые рекорды по посещаемости (как это происходило, сейчас не так важно). А флагман российского хоккея СКА и самый богатый клуб РФ, каждый год претендующий на кубок, будет проводить встречи на старой арене из-за «низкой транспортной доступности». Это официальная версия. Можно подвязать неофициальную, но пока этого делать не будем.

А ещё команда, имеющая 1,5 болельщика на всём земном шаре, будет как-то пытаться собрать арену на 21,5 тысячи человек.

«СКА Арена» Фото: Илья Смирнов, photo.khl.ru

А ещё, сами того не ведая, мы получаем Невское дерби между СКА и «Куньлунем».

Простите, а когда станцию метро «Парк Победы» отремонтируют, что будет? Команды просто поменяются аренами? Или СКА надо будет доплатить? Или армейцы останутся в «Ледовом» под резонёрские разговоры о том, что именно там ковались самые большие победы в истории клуба?

Понятно, что мы живём в мире, где можно ожидать чего угодно, однако сценарий этой истории походит на какой-то безумный гротеск, написанный в не самом трезвом состоянии.