Орлов нашёл новый клуб в НХЛ, ЦСКА совершил два больших обмена. Итоги дня в хоккее

Представляем сводку главных хоккейных новостей за 3 июля.

ЦСКА объявил об обмене нападающими с «Металлургом»

ХК ЦСКА объявил об обмене нападающими с «Металлургом». В магнитогорскую команду отправился форвард Руслан Исхаков, а в обратном направлении проследовал нападающий Денис Зернов. Ранее «Чемпионат» сообщал о грядущем обмене.

24-летний Руслан Исхаков в прошлом сезоне пополнил состав ЦСКА, вернувшись из Северной Америки. В прошедшем сезоне форвард провёл 65 матчей с учётом плей-офф и набрал 31 очко — забросил 13 шайб и отдал 18 результативных передач.

29-летний Денис Зернов выступал за «Металлург» с 2021 года. В прошедшем сезоне нападающий провёл 55 встреч с учётом плей-офф и набрал в общей сложности 24 очка — забросил 11 шайб и отдал 13 результативных передач.

ЦСКА обменял Егора Соколова в «Торпедо», получив права на Николая Коваленко

ЦСКА подтвердил обмен нападающего Егора Соколова в «Торпедо». Взамен армейский клуб получил права на форварда Николая Коваленко. Ранее об обмене сообщал «Чемпионат».

25-летний Соколов стал игроком армейского клуба в это межсезонье, до этого он провёл несколько лет в североамериканских лигах.

25-летний Коваленко дебютировал в КХЛ в сезоне-2017/2018. Всего в лиге он сыграл 304 матча за «Локомотив», «Ак Барс» и «Торпедо», набрав 158 (62+96) очков при показателе полезности «+45». Сезон-2024/2025 Николай провёл в Северной Америке. В 57 встречах за «Сан-Хосе» и «Колорадо» он набрал 20 (7+13) очков. На молодёжном уровне нападающий выигрывал Кубок Харламова в составе «Локо».

«Куньлунь Ред Стар» проведёт сезон-2025/2026 на «СКА Арене»

Пресс-служба Континентальной хоккейной лиги сообщила об изменении домашней арены клуба «Куньлунь Ред Стар». В сезоне-2025/2026 команда примет матчи Фонбет КХЛ на «СКА Арене» в Санкт-Петербурге.

В мае китайский клуб уведомил КХЛ о том, что домашней ареной команды в сезоне-2025/2026 будет «Арена «Мытищи».

Отмечается, что эта смена локации потребовала внесения корректировок в календарь регулярного чемпионата для обеспечения оптимальной логистики и соблюдения спортивных принципов. Дата публикации окончательной версии календаря будет сообщена позже.

Напомним, СКА решил проводить домашние встречи в следующем сезоне в КХЛ в Ледовом дворце, а не на новой арене. Клуб обосновал своё решение низкой транспортной доступностью «СКА Арены» из-за капремонта станции метро «Парк Победы», которая закрыта с июня.

В «Сан-Хосе» подтвердили подписание контракта с Дмитрием Орловым

Генеральный менеджер «Сан-Хосе Шаркс» Майк Грир объявил о подписании двухлетнего контракта с российским защитником Дмитрием Орловым на общую сумму $ 13 млн.

«Дмитрий — сильный, разносторонний защитник, который привносит на лёд физическую силу и универсальность. У него богатый опыт игры в НХЛ — как в регулярном сезоне, так и в плей-офф, а его достижения в борьбе за Кубок Стэнли — ценное дополнение к нашей команде. Мы рады, что он с нами», — приводит слова Грира пресс-служба «Шаркс».

В минувшем сезоне 33-летний Орлов провёл 76 матчей за «Каролину Харрикейнз» в регулярном чемпионате, набрав 28 (6+22) очков. В плей-офф КХЛ 2025 года Дмитрий сыграл 15 встреч, где записал на свой счёт четыре результативные передачи.

За свою карьеру в НХЛ Орлов принял участие в 867 матчах, заработав 327 (76+251) очков в составе «Вашингтон Кэпиталз», «Бостон Брюинз» и «Каролины».

40-летний Брент Бёрнс стал игроком «Колорадо»

40-летний канадский защитник Брент Бёрнс перешёл в «Колорадо Эвеланш», подписав однолетний контракт с клубом. Об этом сообщает пресс-служба американской команды.

Зарплата игрока составит $ 1 млн. Также в контракте прописаны возможные бонусы до $ 3 млн за сыгранные матчи.

Последние три сезона Бёрнс выступал за «Каролину Харрикейнз». Кроме того, ранее канадец выступал в составе «Сан-Хосе Шаркс» и «Миннесоты Уайлд». Всего за карьеру в регулярных чемпионатах НХЛ хоккеист набрал 910 (261+649) очков в 1497 играх при показателе полезности «+10». В Кубке Стэнли Брент сыграл 134 встречи, забив 24 гола и отдав 56 результативных передач.

Николай Элерс подписал долгосрочный контракт с «Каролиной» на сумму $ 51 млн

«Каролина Харрикейнз» и форвард Николай Элерс достигли соглашения о шестилетнем контракте со средней годовой стоимостью $ 8,5 млн, сообщает пресс-служба «ураганов». Датчанин впервые за карьеру в НХЛ сменил клуб – с 2015 года он выступал за «Виннипег Джетс».

«Николай был лучшим свободным агентом, доступным 1 июля, и мы гордимся тем, что он выбрал Каролину своим домом. Он высококвалифицированный нападающий, который отлично играет в хоккей и прекрасно впишется в нашу группу форвардов», — сказал генеральный менеджер «Каролина» Эрик Тулски.

В минувшем сезоне 29-летний Элерс провёл за «Виннипег» 69 матчей в регулярном чемпионате и набрал 63 (24+39) очка при полезности «+15». В плей-офф на его счету 7 (5+2) баллов в восьми играх. Он был выбран «Виннипегом» в первом раунде под девятым общим номером на драфте НХЛ 2014 года.