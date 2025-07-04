«Готов набрать 0 очков, но взять Кубок Гагарина». Честное интервью с капитаном «Авангарда»

Капитан «Авангарда» Дамир Шарипзянов – один из главных старожилов омской команды. С 2020 года защитник выступает за «ястребов», а месяц назад Шарипзянов подписал новый контракт с клубом – аж до конца сезона-2029/2030. После очередной летней вечеринки «Авангарда» для болельщиков Дамир пообщался с корреспондентом «Чемпионата» об итогах прошлого сезона, ожиданиях от будущего, новом контракте и трансферах омского клуба. Кстати, на мероприятие Шарипзянов прибыл… на гидроцикле! А спешившись на пляже, угодил в объятия болельщиков «ястребов».

— Невероятные эмоции от такого приёма, сплошная радость! Столько людей, все делятся позитивом, я очень рад, что команда устраивает такие мероприятия. Это очень важно и для болельщиков, и для города в целом.

«В новом сезоне у «Авангарда» не будет такого медленного старта. Нам просто не дадут его сделать»

— Какие мысли уже на холодную голову по прошлому сезону?

— Оцениваю тот сезон как шаг вперёд. Да, обидно проиграли, уже второй год подряд уступаем в седьмой игре «Локомотиву», который потом в финал выходит. Неприятно, неутешительно, но Ярославль заслуженно прошёл дальше. А мы смотрим только вперёд, осталось три недели до общего сбора. Хорошая команда подбирается, так что только положительный настрой: нужно просто взять то, что нам дают, и играть.

— Пришло осмысление того, что сделал «Авангард», после завершения плей-офф? Ведь вы выиграли три матча у «Локомотива», а остальные соперники – всего два.

— Я считаю, что мы заслуживали их проходить. Так же, как и они заслуживали проходить нас. Всё решил один гол, и его забил «Локомотив» — вот и всё, на тот день они оказались сильнее. Но мы смотрим на себя и знаем, от чего отталкиваться. В новом сезоне у нас не будет такого медленного старта, думаю, нам его просто не дадут сделать.

— Какие вообще ожидания от нового чемпионата?

— Думаю, Ги Буше ещё поднимет планку. У него было в прошлом сезоне не так много времени, чтобы ввести все аспекты своей системы, а сейчас он начнёт работать с августа. И с первого дня межсезонья будет доносить требования, так что общая картинка появится в конце лета, а не в декабре-январе. Так что готовимся! Не допустим такого начала, как год назад. При этом не хочу никого обижать, у нас был отличный тренерский штаб в начале прошлого сезона, но что-то не срослось, к сожалению.

«Очки и голы – это круто для СМИ, а я просто хочу выигрывать, ведь помнят только победителей»

— Наверняка следишь за селекцией «Авангарда». Что можешь сказать?

— Я рад, что будет конкуренция во всех линиях. Это сделает нас сильнее, мы растём в такой среде. Здорово, что приходят сильные ребята, хорошо показавшие себя в последние годы. Длинная лавка – это тоже хорошо. Думаю, тренерский штаб распределит игровое время всех ребят по заслугам, и с этим проблем не будет. Нам всем в коллективе нужно будет сплотиться и понять, к чему мы идём.

— К слову о конкуренции: готов, что придётся с Войновым делить время в большинстве?

— Я уже много раз говорил, что готов остаться с 0 очков за сезон, но при этом выиграть Кубок Гагарина. Это намного лучше, чем выбивать по 50 очков, однако вылетать во втором раунде. Я просто хочу выигрывать, это самое прекрасное чувство для хоккеиста, который отдыхает только пару-тройку недель после конца сезона, а затем снова начинает работать и вкалывать. Летом, честно говоря, бывает тяжело себя заставить тренироваться, но ты идёшь и делаешь, и нет ничего лучше, когда в конце сезона получаешь то, что заслужил. Очки, голы – это хорошо и круто для СМИ, для статистики, однако помнят только победителей.

Дамир Шарипзянов Фото: Ярослав Неелов, photo.khl.ru

«Ничего плохого ни для «Авангарда», ни для Рида Буше не будет после расставания»

— «Авангард» покинул Рид Буше – лидер и лучший снайпер команды в последних сезонах. Как отнёсся к этому?

— Думаю, ничего плохого ни для «Авангарда», ни для Рида не будет. Он переходит в другую отличную команду, с новой ареной. Естественно, нам будет его не хватать, мне в первую очередь, ведь мы почти пять лет отыграли вместе и вместе брали Кубок. Надеюсь, в Екатеринбурге или Омске сможем пересечься и пообщаться вне льда. Уверен, у Рида всё отлично сложится, и он будет приносить радость болельщикам «Автомобилиста».

— Какой-то был прощальный ужин с Буше?

— Да, разумеется. Мы отлично поговорили, и я рад за него. Конечно же, мне бы хотелось, чтобы он остался, но хоккейная судьба такая. Можно всю жизнь играть в одной команде, а потом перейти в другую. Бывает.

Дамир Шарипзянов и Рид Буше Фото: Светлана Садыкова, photo.khl.ru

«Я пошёл навстречу руководству «Авангарда», а они – навстречу мне. Мне комфортно в Омске, не хочу никуда переезжать»

— Ты недавно подписал новый контракт с «Авангардом» до 2030 года и говорил уже, что это продиктовано желанием долго играть в Омске. Но был ли ещё момент проявления лояльности клубу? Ведь ты помог в контексте потолка зарплат.

— Да. Я пошёл навстречу руководству, они пошли навстречу мне. Мне здесь комфортно, не хочу никуда переезжать, жена и дети довольны, живём в доме. Великолепные болельщики, потрясающая арена. Я даже не знаю, о чём ещё можно мечтать. Только иди и выигрывай.

Дамир Шарипзянов в окружении болельщиков «Авангарда» Фото: hawk.ru

— Давал ли Ги Буше какие-то задания на лето?

— Да. Каждые две недели самостоятельно сдаём тесты, заполняем бланки онлайн, всё это видит наш тренер по физподготовке. Так что подготовка идёт серьёзная.

— Не кажется тебе, что «Авангард» едва ли не главный фаворит следующего Кубка Гагарина? Учитывая то, что происходит с другими постоянными претендентами.

— Сейчас нет фаворитов. Фаворит будет в конце мая, а сейчас бесполезно говорить об этом. Понятно, что всё это интересно болельщикам пообсуждать, порассуждать, но наше дело – играть.