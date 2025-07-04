Сейчас вылетит «птичка». Какие клубы НХЛ могли бы подойти Евгению Кузнецову?

Прошло всего три дня после старта рынка свободных агентов, а позиция центрального нападающего подтвердила свою максимальную дефицитность. Из топ-75 свободных агентов сайта Daily Faceoff остались свободными два центра: 36-летний работяга для четвёртого звена Люк Гленденинг и Евгений Кузнецов. Конечно, большинство команд уже успели закрыть свои вакансии, но даже так многие не очень довольны «позвоночником» атаки. Один из генменеджеров недавно подтвердил оценку Дага Армстронга из «Блюз», который заявил, что второго центра ищут 27 команд.

Понятно, что на подписание Кузнецова влияют и нехоккейные факторы, роль которых мы пока не можем полноценно оценить: склонность к риску у офисов разных клубов кардинально отличается. Однако сейчас мы попробуем с чисто спортивной точки зрения прикинуть, какие команды могут стать претендентами на игрока, который и сейчас остаётся большим талантом.

«Питтсбург»/«Сан-Хосе»

Эти клубы находятся на разных стадиях развития. «Сан-Хосе» завершил период накопления активов, но из-за ситуации на рынке не сумел полноценно усилить атаку, хотя переходы Ника Ледди и Дмитрия Орлова почти помогли допрыгнуть до пола зарплат. «Питтсбург» же находится на стадии подготовки к неминуемой перестройке, и многие возрастные лидеры команды (за исключением Кросби и Малкина) могут находится на низком старте, прикидывая варианты обмена.

У обоих клубов потенциально может быть достаточно места в составе — но зачем им тогда будет нужен форвард, уже ставший ветераном? С простой целью дальнейшей перепродажи. Зачастую на рынке свободных агентов игроки, сделавшие шаг назад, выбирают короткие сделки в клубах, которые ни на что не претендуют: для них это шанс перезагрузиться и набить хорошую статистику. В таком случае хоккеиста можно будет выгодно обменять на дедлайне. Если же перезагрузки не будет — ну, кому-то всё равно надо платить положенные коллективным соглашением $ 70 млн.

«Калгари»

«Флэймз» опять оказались в ситуации, столь привычной для них: одно очко до зоны плей-офф, высоких драфт-пиков нет давно, молодёжь в основе неплохая, но не прям-таки звёздная, радует разве что вратарь Дастин Вольф. Генменеджер Крэйг Конрой по факту ведёт неспешную перестройку и готов покупать активы, если они ещё не достигли потолка развития и за них можно отдать не так много — так случилось с весенними переходами Моргана Фроста и Джоэля Фараби из «Филадельфии». Их Конрой объяснял тем, что хочет дать команде шанс побороться за плей-офф.

Станет ли Калгари домом для Кузнецова? Фото: Frank Franklin II/AP/ТАСС

Сейчас центральную ось команды составляют Назем Кадри, который вполне может быть и обменян с учётом нынешнего сверхдефицита качественных центров, упомянутый выше Фрост и приближающийся к закату карьеры Микаэль Баклунд, который никогда не был генератором атак. Даже после обмена Фроста ходили слухи, что «Калгари» хочет приобрести ещё одного центра. При этом сложно сказать, что у «огоньков» сейчас есть готовые молодые центры, которым бы преграждало путь в основу подписание Кузнецова — кроме того, команда никого пока не подписала на рынке.

«Юта»

Зато у «мамонтов» цель однозначна — выйти в плей-офф, этого ждут и болельщики, и очень амбициозный владелец. Ещё со времён «Аризоны» и перестройки команды у «мормонов» есть гигантское число молодых игроков и будущих пиков драфта, которые в нормальных условиях можно было бы использовать в обменах. Однако теперь мало кто будет обменивать готового центра на будущие активы, если только не случится очень большой переплаты. На рынке свободных агентов «Юта» якобы готова была дать немаленькие деньги Брэду Маршану, но тот остался во «Флориде».

Первым центром, скорее всего, будет молодой Логан Кули, который к 21 году уже набрал 109 очков за два сезона и будет прогрессировать дальше. За ним всё уже не так однозначно: топ-5 пик драфта Баррет Хэйтон какое-то время назад смог вырулить с траектории баста, но продуктивности второго центра пока не даёт. Джек Макбэйн — это чистый боец, а в третьем звене нужны ребята чуть креативнее. В теории там может сыграть Ник Шмальц, но он уже довольно давно выходит на фланге. В такой ситуации подписание Кузнецова выглядит вполне возможным вариантом.

«Нэшвилл»

Барри Тротц, когда-то заново перековавший Кузнецова из вингеров в центры, теперь занимает позицию генерального менеджера в почти что родных «Предаторз». И если первые шаги легендарного тренера на новой позиции были понятны, то потом «Нэшвилл» стал вести себя странно, совершая хаотичные шаги. Например, в прошлом году «хищники» на ровном месте потеряли праворукого защитника Данте Фаббро, которого отправили на драфт отказов — этим летом он подписал контракт на $ 4 млн с хвостиком.

Когда-то Барри Тротц тренировал Евгения Кузнецова (первый слева) Фото: Eric Canha/Zuma/ТАСС

Тротц несколько лет назад провёл жесткую чистку в раздевалке, выкупив тяжёлые контракты Райана Джохансена и Мэтта Дюшейна, которые не отличались большой работоспособностью и правильной рабочей этикой. Кузнецов, скорее всего, попадает в эту же категорию. Однако «Предаторз», несмотря на провальный прошлый сезон, декларируют желание вернуться в плей-офф. На бумаге позицию третьего центра пока занимает 22-летний Фёдор Свечков — и, возможно, первораундника-2021 подвинут на фланг ради более опытного игрока, если у генменеджера сыграют ностальгические чувства по чемпионской команде-2018.

«Рейнджерс»

Политику «Рейнджерс» в последние сезоны просто сложно объяснить. Ещё недавно команда была в перестройке, и вот внезапно почти всем её лидерам уже 30 лет или даже больше, абсолютное большинство недавних надежд обменяно в другие клубы. Фактический размен К’Андре Миллера на Владислава Гаврикова говорит о том, что «Рейнджерс» планируют выжимать из этого состава всё уже сейчас, ведь через год может быть уже поздно и тот же Артемий Панарин может сменить клуб.

Когда-то тройка Панарин — Кузнецов — Кучеров блистала на ЧМ-2017 и создала красивейший гол в ворота Канады. Конечно, из-за четырёх-пяти матчей никто не будет подписывать хоккеиста, однако пример Джонатана Друена и Натана Маккиннона в «Колорадо» частично показывает, что старая «химия» не ржавеет. Сейчас «Нью-Йорк» обладает линейкой Трочек — Миллер — Зибанеджад, и довольно сложно представить, что кто-то из высокооплачиваемых звёзд будет переведён в третье звено с соответствующим количеством игровых минут. Пока что третьим центром проецируется Юусо Пярссинен, сменивший за прошлый сезон три клуба. Не нужен ли апгрейд?