Скорый поезд Америка — Россия. Кто в межсезонье вернулся из-за океана в КХЛ?

Не все ещё подписали контракт, но это дело времени.

Ближе к окончанию каждого сезона в НХЛ все начинают прикидывать, кто же из российских игроков может вернуться в КХЛ. Обычно происходит это не от хорошей жизни – либо приезжают хоккеисты, у которых по разным причинам не получилось проявить себя, либо ветераны, уже не выдерживающие уровень НХЛ.

В этом году игроки уровня Кузнецова в нашу лигу не приедут. Да и в целом громких имён среди возвращенцев мы не увидим. Зато достаточно тех, кто может играть в России на хорошем уровне.

Речь пойдёт как об игроках, которые уже подписали контракты с клубами КХЛ, так и о тех, кто может сделать это в ближайшее время.

Василий Пономарёв («Авангард»)

Василий четыре года пытался пробиться через медные трубы АХЛ в НХЛ, однако у начитанного центрфорварда это никак не получалось. Даже в моменты, когда вызов в главную лигу выглядел чем-то скорым и ожидаемым, главный тренер предпочитал других игроков. Впрочем, для «Каролины» это вполне прогнозируемо – Бриндамор не особо любит экспериментировать с сочетаниями.

Как промежуточный итог для Пономарёва – девять матчей, гол и результативная передача в лучшей лиге мира. Показатель не лучший. По завершении сезона Василий принял решение перебраться в Россию. После того как «Авангард» отдал в рамках обмена четыре актива в «Спартак», контракт с омским клубом был заключён.

Сам нападающий настроен на борьбу за Кубок Гагарина: «Мне показалось, что в «Авангарде» интересный вариант борьбы за трофей. После того как я выиграл Кубок Колдера (с фарм-клубом «Каролины» в АХЛ. — Прим. «Чемпионата»), у меня не было такой возможности».

Даниил Мисюль («Локомотив»)

Поездка Мисюля в Северную Америку изначально выглядела несколько наивно, однако Даниил решил осуществить мечту, за что его никак нельзя судить. Уже в первом сезоне защитник испытал проблемы: в АХЛ он не был так ярок, а в НХЛ и вовсе не сыграл. В прошедшем сезоне россиянину удалось зацепить один матч за «Нью-Джерси», однако позднее его обменяли в «Бостон», но в основу уже не подняли.

Несмотря на то что «Локомотив» покинули Гернат и Симашев, никто лёгкой жизни Мисюлю не обещает – в системе хватает как опытных, так и молодых оборонцев. Чтобы понять перспективы Даниила, нужно посмотреть на предсезонку. Да и вообще на то, кто станет главным тренером ярославской команды.

Егор Соколов (ЦСКА/«Торпедо»)

Габаритный нападающий провёл в Северной Америке карьеру, довольно похожую на ту, что была у Пономарёва – неплохая игра в АХЛ, хорошая статистика и игнорирование со стороны организации в НХЛ. Хотя Егор проводил даже более стабильные сезоны. Но в 13 матчах за «Оттаву» форвард набрал лишь два очка.

Ещё зимой «Автомобилист» обменял права на Соколова в ЦСКА, и 1 июля армейцы подписали с ним контракт на один год. Однако уже через через два дня Егор отправился в «Торпедо». Там у него будет объективно больше шансов стать лидером. А вот какое место Алексей Исаков найдёт форварду, будет интересно посмотреть.

Григорий Денисенко

Карьера Григория в НХЛ должна была стать успешной, однако после неплохого старта всё пошло не по плану. Денисенко крепко осел в АХЛ и вылезал оттуда очень редко и не особо метко. После того как «Вегас» подобрал россиянина с драфта отказов, ситуация стала ещё хуже – семь матчей за два сезона, 0 очков. Хотя Григорию давали время даже в большинстве.

Григорий Денисенко Фото: John Locher/AP/ТАСС

Агентство Winners недавно объявило, что нападающий возвращается в Россию и будет искать возможности для трудоустройства в КХЛ. Вариант, что Денисенко вернётся в «Локомотив», почти на 100% отпадает – права на форварда будут обменяны в другой клуб.

Клим Костин

После отличного отрезка в «Эдмонтоне» карьера Костина пошла на спад – не получилось как в «Детройте», так и в «Сан-Хосе». Отчасти дело в том, что игрок и тренеры по-разному смотрели на его роль – сам Клим хотел попробовать проявить себя в созидании, но в россиянине видели исключительно чеккера.

Алексей Сопин недавно сказал «Чемпионату»: «С Климом мы общались около месяца назад, он попросил время для разговора с потенциальными вариантами в НХЛ. Его просьба — подождать 7-10 дней после 1 июля, когда в Америке откроется рынок. Так что мы ждём, и я думаю, что в середине июля Клим вернётся с каким-то решением».

Пока Костин ни с кем не подписался, а это значит, что вероятность возвращения в Россию с каждым днём возрастает.

Георгий Романов

Романов отправился в Северную Америку в какой-то мере от безысходности – помимо того, что оказалась закрыта дорога в КХЛ, так ещё была серьёзная конкуренция и в ВХЛ. С такими вводными данными редко доезжают до НХЛ, однако у Георгия получилось. Российский голкипер провёл 10 матчей за «Сан-Хосе», но почти ничем не запомнился.

Права в КХЛ принадлежат «Автомобилисту», бригада вратарей которого отлично укомплектована. Сохраняются варианты с обменом – многие команды испытывают проблемы на последнем рубеже, а вратарь с опытом игры в НХЛ точно пригодится.

Николай Коваленко

«Могу ответить коротко и ясно, поэтому у меня и два психолога. Думаю, скоро третий появится. Могу ясно сказать: тренер не любит русских, генеральный менеджер любит, а тренер…» После этих слов Коваленко на известном подкасте стало ясно, что надолго в «Сан-Хосе» форвард не задержится. Райан Варсофски давал шансы россиянину, однако тот объективно не сумел ими воспользоваться.

Николай Коваленко Фото: Ezra Shaw/Getty Images

Сейчас права на Коваленко у ЦСКА (в результате обмена с «Торпедо»). Вероятно, Игорю Никитину придётся реанимировать карьеру Николая, потому что после переезда в Северную Америку она свернула не туда. Однако хоть каких-то гарантий, что это точно получится, дать нельзя, ведь для нового старого тренера армейцев важны системность, простота и надёжность. А с этим как раз у Коваленко и были проблемы в НХЛ.

Александр Кисаков

Кисаков провёл в системе «Баффало» три года, но так и не удостоился вызова в главную команду. «Сэйрбз», конечно, могли дать шанс форварду, однако его статистика и игра абсолютно не убеждали – в 93 матчах Александр набрал 25 очков.

Ещё в мае агентство Winners сообщило, что Кисаков возвращается в Россию. Права на нападающего принадлежат московскому «Динамо». Пока никаких новостей о будущем Александра нет, но сезон он должен начать в КХЛ. А уж в «Динамо» или ещё где-то, посмотрим.