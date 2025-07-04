Российский защитник станет лидером клуба НХЛ? Какие перспективы у Орлова в «Сан-Хосе»

Это сейчас «акулы» не претендуют на выход в плей-офф, но через год всё может быть иначе.

Последний из крупнокалиберных российских неограниченно свободных агентов в НХЛ (формально сюда можно причислить и Евгения Кузнецова, но он если и подпишется в Северной Америке, то из КХЛ) нашёл себе новую команду – Дмитрий Орлов на два года отправился в солнечную Калифорнию, договорившись с «Сан-Хосе».

В том, что Дмитрий покинет «Каролину», сомнений практически не возникало – несмотря на то что защитник успел публично заявить о желании остаться «ураганом», в свете предстоящего полноценного захода в НХЛ Александра Никишина и приобретения у «Рейнджерс» К’Андре Миллера стало максимально очевидно, что пути у Орлова и «Харрикейнз» отныне будут идти в разных направлениях. Хотя кто-то успел «выгнать» россиянина ещё во время полуфинальной серии Кубка Стэнли с «Флоридой» – тогда Александр Барков и компания не пожалели будущего новичка «Шаркс» и его товарищей по несчастью.

Да и в целом проглядывалось желание уже бывшего клуба Дмитрия слегка омолодить оборону – самый возрастной её представитель образца предыдущего сезона 40-летний Брент Бёрнс также покинул команду, заключив однолетнее соглашение с «Колорадо».

Орлов своим новым контрактом должен быть доволен – его кэпхит в «акулах» будет равен $ 6,5 млн. Немногим меньший, к примеру, в «Айлендерс» на ближайшие восемь лет будет у более молодого Александра Романова, который с учётом своего прогресса и поднимающегося потолка мог бы рассчитывать и на деньги посерьёзнее.

А ещё эти $ 6,5 млн больше, чем у любого другого экс-напарника Дмитрия – ведущий защитник «Каролины» Джейккоб Славин получает $ 6,395 млн в год, остальные – и того меньше. Разве что новичок «Харрикейнз» Миллер будет зарабатывать $ 7,5 млн. В Роли такие деньги Орлову наверняка бы не дали, а вот в «Сан-Хосе», которому ещё было необходимо дотянуться до пола – пожалуйста.

С игровой точки зрения переезд в Калифорнию Дмитрию тоже должен пойти на пользу – если в «ураганах» 33-летний игрок был бы одним из, то в нынешнем оборонительном корпусе «Шаркс» это очевидный №1. А шестёрка защиты у «акул» теперь вырисовывается такая:

Орлов – Ледди;

Ферраро – Лильегрен;

Тран/Мухамадуллин – Клингберг.

Ещё у «Сан-Хосе» есть праворукий Венсан Деарне и ОСА Джек Томпсон с таким же хватом – очевидно, что позиции Дмитрия оспаривать они не будут. У Орлова же в новой команде должен быть карт-бланш на игру на синей линии – стоит ждать значительного увеличения его игрового времени в большинстве, где в последнем сезоне россиянина ввиду большой конкуренции в «Каролине» не было вообще.

Любопытно, что через год россиянин может оказаться в абсолютно другой среде обитания – пока что контракт на сезон-2026/2027 из защитников «Шаркс» есть только у него. И не факт, что «акулы» будут сохранять бо́льшую часть нынешней обороны – Ледди к началу следующего сезона будет уже за 35, 32-летний Клингберг в последние годы больше лечится, чем играет, а для более молодых игроков предстоящий чемпионат может стать последней проверкой.

Это сейчас «Сан-Хосе» многие не дают шансов даже на попадание в плей-офф, не говоря уже о борьбе за что-то большее, нежели просто участие в розыгрыше Кубка Стэнли. Но слоган «Шаркс» «The future is teal» – «будущее – бирюзового цвета» – скоро может воплотиться в жизнь.

Вильям Эклунд и Маклин Селебрини Фото: Eakin Howard/Getty Images

Уже сейчас в основе у «акул» есть Селебрини, Эклунд, Смит, Аскаров и прогрессирующие Мухамадуллин и Томпсон, а на подходе – полно талантливой молодёжи: габаритный и техничный вингер Квентин Масти, успевший немного поиграть в АХЛ в конце последнего сезона; лучший защитник CHL Сэм Дикинсон, ставший обладателем Мемориального кубка; второй после Петра Андреянова голкипер драфта-2025 Джошуа Равенсберген и второй номер этого же драфта, обладатель «исключительного статуса» в CHL центр Майкл Миса. И где-то рядом – ещё один россиянин Игорь Чернышов.

При девяти подписанных на сезон-2026/2027 игроках, среди которых есть вся первая четвёрка из предыдущего абзаца и Логан Кутюр, чей восьмимиллионный контракт при необходимости можно будет убрать в LTIR, в распоряжении «Сан-Хосе» есть $ 62,6 млн – на эти деньги у руководства клуба будет шанс разгуляться как следует. Тем более что и проект «Шаркс» через год должен стать ещё привлекательнее, а Калифорния – далеко не Виннипег или Баффало, куда игроков ещё нужно убедить приехать.

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Так что пока Орлов будет играть в команде без особых краткосрочных перспектив, а уже через год вполне может оказаться во вполне боеспособном клубе с шансами как минимум на попадание в топ-16 НХЛ. Не меняя места работы.

Хотя и такая возможность у него может появиться – вы же помните, как Дмитрий сверкнул в «Бостоне» два года назад, перейдя туда в дедлайн? Если ближайшие полтора сезона в «Сан-Хосе» защитник проведёт на высоком уровне – времени показать себя у него должно быть достаточно, – а «акулы» при этом не сделают шага вперёд, мы ещё наверняка увидим его в клубе-контендере.

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