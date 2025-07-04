Фисенко вернулся в «Ак Барс», Цыплаков остаётся в НХЛ. Итоги дня в хоккее

Представляем сводку главных хоккейных новостей за 4 июля.

Агент Виталия Кравцова рассказал, где игрок может продолжить карьеру

Хоккейный агент Александр Черных, представляющий интересы нападающего Виталия Кравцова в России, высказался по поводу вариантов продолжения карьеры российского форварда.

— Виталий Кравцов остаётся в «Тракторе» или рассматриваются варианты с НХЛ?

— Мы ждём информацию от самого Виталия Кравцова, где он хочет продолжить карьеру: в КХЛ или НХЛ. «Трактор» сделал ему квалификационное предложение, сохранив права на игрока в КХЛ, — сказал Черных в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

Отметим, что права на Кравцова в НХЛ принадлежат «Ванкувер Кэнакс». Российский форвард в 2018 году выбран в первом раунде под общим девятым номером клубом «Нью-Йорк Рейнджерс», в общей сложности провёл за команду из Нью-Йорка 48 матчей в НХЛ, в которых набрал 10 (5+5) очков. В прошедшем сезоне Кравцов сыграл 85 встреч за челябинский «Трактор» (с учётом плей-офф) и набрал 65 (33+32) очков.

Максим Цыплаков получил квалификационное предложение от «Айлендерс»

Российский нападающий Максим Цыплаков получил квалификационное предложение от «Нью-Йорк Айлендерс» на общую сумму $ 897,75 тыс. Об этом сообщает инсайдер Стефен Роснер в социальной сети X.

Минувший сезон стал для 26-летнего форварда дебютным в НХЛ. На его счету 35 (10+25) очков за 77 матчей в регулярном чемпионате при показателе полезности «+4».

Ранее агент Александр Черных, представляющий интересы Цыплакова, заявил, что они намерены в первую очередь рассмотреть условия «Айлендерс», а уже потом — от других клубов.

Также «Айлендерс» сделали квалификационное предложение на $ 813,75 тыс. американскому нападающему Марку Гэткомбу.

«Салават Юлаев» заключил контракт с лучшим снайпером МХЛ-2024/2025

Бывший нападающий «Витязя» Максим Ильичёв подписал двухлетний контракт с «Салаватом Юлаевым».

«Лучший снайпер регулярного чемпионата МХЛ переходит из «Витязя» в «Салават Юлаев». Максим Ильичёв в прошедшем сезоне выступал в Молодёжной хоккейной лиге.

«С возвращением домой, Максим!» — написано в приветственном сообщении пресс-службы уфимского клуба.

19-летний Ильичёв — воспитанник уфимского хоккея. С сезона-2022/2023 выступал за команду МХЛ «Русские Витязи». 5 января 2025 года в гостевом матче со СКА (2:5) дебютировал в КХЛ в составе «Витязя». В общей сложности сыграл 18 встреч в регулярном чемпионате и результативными действиями не отметился.

В 48 матчах за «Русских Витязей» в МХЛ-2024/2025 Ильичёв набрал 48 (33+15) очков, стал лучшим снайпером лиги и вошёл в символическую пятёрку игроков МХЛ.

Форвард Михаил Фисенко вернулся в «Ак Барс»

Нападающий Михаил Фисенко заключил однолетний контракт с «Ак Барсом». Об этом сообщает пресс-служба казанского клуба.

35-летний форвард вернулся в команду, за которую выступал с 2019 по 2021 год. Ранее Фисенко провёл в «Ак Барсе» два сезона: в 92 матчах он набрал 20 (9+11) очков. Суммарно на счету форварда 679 встреч в КХЛ, в которых он набрал 168 (64+104) очков.

Фисенко на протяжении двух последних сезонов являлся капитаном «Лады» и в минувшем регулярном чемпионате КХЛ сыграл 59 матчей, заработав 15 (7+8) очков за результативность. Он воспитанник магнитогорского «Металлурга». Финалист Кубка Гагарина в составе омского «Авангарда» (2019), серебряный призёр юниорского чемпионата мира (2008), бронзовый призёр Мемориала Ивана Глинки (2007).

The Athletic представил рейтинг свободных агентов НХЛ 2026 года. В топ-20 — пять россиян

The Athletic опубликовал рейтинг 20 хоккеистов, которые могут выйти на рынок неограниченно свободных агентов 1 июля 2026 года.

Всего в рейтинге пятеро россиян: нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов, форвард «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин, голкипер «Флориды Пантерз» Сергей Бобровский, форвард «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин и нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин.

Возглавил топ форвард «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид. Капризов занял второе место, Панарин — пятое, Бобровский — шестое, Овечкин — восьмое, Малкин — 19-е.

Топ-20 выглядит следующим образом:

1. Коннор Макдэвид («Эдмонтон»);

2. Кирилл Капризов («Миннесота»);

3. Джек Айкел («Вегас Голден Найтс»);

4. Кайл Коннор («Виннипег Джетс»);

5. Артемий Панарин («Рейнджерс»);

6. Сергей Бобровский («Флорида»);

7. Адриан Кемпе («Лос-Анджелес Кингз»);

8. Александр Овечкин («Вашингтон»);

9. Энтони Столарз («Торонто Мэйпл Лифс»);

10. Филип Густавссон («Миннесота»);

11. Анже Копитар («Лос-Анджелес»);

12. Алекс Так («Баффало Сэйбрз»);

13. Мартин Нечас («Колорадо Эвеланш»);

14. Джон Карлсон («Вашингтон»);

15. Майк Мэтисон («Монреаль Канадиенс»);

16. Расмус Андерссон («Калгари Флэймз»);

17. Якоб Маркстрём («Нью-Джерси Дэвилз»);

18. Ник Шмальц («Юта Мамонт»);

19. Евгений Малкин («Питтсбург»);

20. Джейк Уолман («Эдмонтон»).