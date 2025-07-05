«Наконец-то «Локомотив» поднял этот кубок над головой». Интервью с Гавриковым

Владислав Гавриков стал одним из главных действующих лиц минувшего открытия рынка свободных агентов. Российский защитник был едва ли не самым ценным лотом, поэтому за него развернулась мощная борьба.

С «Лос-Анджелесом» договориться о новом контракте не вышло. Гавриков играл за «королей» с марта 2023 года и в Городе Ангелов дорос до уровня топ-защитника. Больших успехов с «Кингз» добиться, однако, не удалось, поэтому уроженец Ярославля, начавший взрослую карьеру в «Локомотиве», пошёл на повышение, подписавшись с «Рейнджерс».

1 июля Владислав заключил с «Нью-Йорком» семилетнее соглашение. «Контракт жизни» — именно так назвали новый договор хоккеиста. Это неудивительно, ведь его общая сумма составила $ 49 млн! Теперь Гавриков будет играть бок о бок с Игорем Шестёркиным и Артемием Панариным, которые, как он сам сказал, настойчиво звали его в «Рейнджерс».

4 июля в «Лужниках» прошёл турнир по паделу, в котором сыграли звёзды НХЛ и КХЛ. Владислав также принял участие в нём. А по завершении турнира уделил немного времени на разговор, в ходе которого ответил на несколько важных вопросов о своём пребывании в «Лос-Анджелесе», выступлении бок о бок с легендами мирового хоккея и чемпионстве родного «Локомотива».

Владислав Гавриков Фото: Luke Hales/Getty Images

— Как можете охарактеризовать свой период в «Лос-Анджелесе»?

— Было супер! У меня столько тёплых воспоминаний. Для меня пребывание в клубе — это всегда ещё и возможность встретить новых людей вне зависимости от того, как складывается карьера. Мы познакомились с огромным количеством прекрасных, абсолютно прекрасных людей — одноклубников и всех людей, которые работают в клубе, соседей, друзей. У нас в Лос-Анджелесе родился сын, очень много воспоминаний. Этот город навсегда останется в сердце, всегда только с теплотой и с любовью буду вспоминать.

— В «Лос-Анджелесе» вы поиграли с легендами — Дрю Даути и Анже Копитаром. Чему научились у них?

— Многим вещам. Если конкретно про Анже говорить, то это пример хладнокровия и высокого хоккейного мастерства, которые он сочетает в себе. Он прекрасный хоккеист, прекрасный человек. Анже — определённо член Зала славы и легенда клуба.

Про Дрю Даути можно то же самое сказать, хотя он немножко иная личность. Дрю более эмоциональный, отпускает постоянно шутки, весёлый. Но при этом также в себе заключает высокое игровое мастерство. Невероятный защитник. Было очень приятно с ними провести время, посидеть, пообщаться.

— Они поделились с вами секретом хоккейной молодости?

— Секретом молодости? (улыбнулся) Нет, про такое ничего не говорили. Но я думаю, что остаётся только надеяться, что в таком возрасте ты будешь выступать на таком высоком уровне и бороться за кубок.

Дрю Даути, Владислав Гавриков, Адриан Кемпе и Анже Копитар Фото: Michael Reaves/Getty Images

— Хоть вы уже давно не играете за «Локомотив», какие чувства испытываете от чемпионства команды?

— Ребята заслужили. Это было очень важно и для истории клуба, и для города. Болельщики тоже очень долго ждали кубка. Ребята очень старались, к этому шли. Поэтому, думаю, все были безумно счастливы. Я был рад за ребят, за своих друзей. Наконец-таки они смогли поднять этот кубок над головой. Это прекрасно для города, это также здорово и для хоккеистов.

Больше эксклюзивов и мнений автора — в его личном телеграм-канале «Цельнометаллический журналист».