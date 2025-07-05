Западное болото встряхнуто. Переезд «Куньлуня» — абсурд, но шаг к успеху всей КХЛ

Межсезонье в КХЛ выдаётся уникальным, причём не из-за событий на трансферном рынке, а из-за более глобальных, масштабных процессов. Что интересно, происходят они в рамках одной конференции: пока на Востоке практически все клубы остаются при своих, новый тренер заходит только в «Амур», а главным событием становится обнищание «Салавата Юлаева», на Западе идут какие-то тектонические сдвиги.

«Витязь» отправился в «небесную лигу»; в СКА закончилась эпоха Романа Ротенберга; ЦСКА в отчаянной попытке вернуть свой 2019-й забрал у «Локомотива» тренера-чемпиона Игоря Никитина; «Локомотив» в ответ, похоже, готовит настоящую бомбу, возвращая в КХЛ Боба Хартли; «Лада» находит нового спонсора и переезжает на Запад; «Куньлунь» перебирается из Мытищ в Санкт-Петербург.

Про многое из этого уже писали, приход Хартли в «Локомотив» ещё требует официального подтверждения, поэтому сейчас хочется подробнее остановиться на фортеле китайских «драконов». Разумеется, переезд «Куньлуня» в Санкт-Петербург – это абсурд. На самой большой арене России в честь хозяев будет звучать китайский гимн, в то время как СКА вернулся в «Ледовый», который почти в два раза меньше по вместимости «СКА Арены». Сюрреализм? Сюрреализм.

Но не тот, который внезапно свалился нам на голову. Давайте честно: мы давно привыкли к тому, что в КХЛ происходят нелогичные вещи. И лига в этом не особо виновата, она просто вынуждена как-то крутиться в современных условиях, в том числе потакать политической конъюнктуре, и условия эти никак не назвать нормальными. Взять тот же «Куньлунь». В целом присутствие китайской команды во второй по силе лиге мира – это абсурд. Базирование такой команды в России – абсурд вдвойне. Ну и чем тут уже может в целом удивить очередной переезд «драконов»?

При этом ещё одна релокация «Куньлуня» может наконец сыграть на руку всей лиге в целом. В Мытищах «драконы» существовали, как сейчас говорят, на чиле и расслабоне, не решая никаких турнирных задач, а в спортивном смысле были обузой для КХЛ. Конечно, нет никаких гарантий, что после переброски в Санкт-Петербург что-то изменится, однако у меня есть ощущение, что за переездом на самую большую арену России, за попыткой навязать конкуренцию топ-клубу с историей на его территории стоит нечто большее, чем просто желание сменить локацию. В конце концов, на это ведь нужны большие деньги.

Другими словами, переезд «Куньлуня» хорошо стыкуется с недавним инсайдом «Чемпионата» о заходе в китайский клуб Александра Крылова. И высадка на петербуржскую территорию – это шаг вполне в духе амбициозного экс-босса «Авангарда», который ещё с омских времён запомнился конкурентным противостоянием с армейским клубом. Да, в нём уже нет главного раздражителя Крылова Романа Ротенберга, но зато и завоевать хоккейный Питер будет попроще. Крылов – сильнейший пиарщик, а новые руководители СКА пока не проявили себя никак в маркетинговом плане, кроме обещаний ребрендинга армейцев. О борьбе «Куньлуня» со СКА за петербуржского зрителя пока, пожалуй, всерьёз говорить не стоит, однако в медиапространстве «драконы» точно попробуют обставить оппонента, который потерял своё старое лицо, но не торопится обретать новое.

Александр Крылов Фото: Юрий Кузьмин, photo.khl.ru

Впрочем, даже не беря в расчёт конкуренцию «Куньлуня» со СКА в рамках одной локации, очевидно, что «драконы» (если туда действительно заходит Крылов) должны сразу же перестать быть клубом, в котором хоккеисты просто получают удовольствие. Думаю, тут будет и иностранный тренер (Ковальчук, например, вообще говорит, что и Хартли может свернуть с ярославского направления), и крепкий состав в условиях безлимита на легионеров, и турнирные задачи. «Куньлунь» перестанет быть безликим и несерьёзным и уж точно по-настоящему поборется за плей-офф.

Игроки «Куньлуня» после последнего матча в Мытищах Фото: Юрий Кузьмин, photo.khl.ru

И вот тут – главное. Над средствами можно хохотать сколько угодно, однако если на Западе КХЛ появится истинная конкуренция, то это будет великолепный результат для лиги. В последние годы в этой конференции было 0 интриг на регулярный чемпионат: «Витязь», ХК «Сочи» и «Куньлунь» существовали для галочки, кубковая восьмёрка была известна заранее. К чему движемся сейчас? Вместо «Витязя» появляется вполне крепкая «Лада», которую теперь должны миновать финансовые трудности. «Куньлунь» обязан преобразиться кардинально, и первый шаг в виде дерзкого переезда уже сделан. По перспективам «Сочи» уверенности меньше всего, хотя и там может начаться новая жизнь после избавления от вассального статуса и полной смены руководства.

Западное, простите, болото основательно встряхнуто этим летом. И во многом из-за этого мы ждём следующий сезон с особым нетерпением.

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