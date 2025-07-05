Остатки сладки? 11 заметных свободных агентов НХЛ, у которых всё ещё нет контракта

На рынке свободных агентов НХЛ наступила временная тишина. Менеджеры клубов тоже хотят отдыхать, поэтому на американский День независимости они предпочитают компанию барбекю и семьи, а не контрактных дел. Впрочем, абсолютное большинство заметных хоккеистов всегда подписывается до главного американского праздника. Чуть затянул только Николай Элерс, который якобы выбирал между «Вашингтоном», «Ютой» и «Каролиной» и в итоге отправился в Роли — если верить инсайдерам, датчанин не хотел попадать в «Кэпиталз» из-за давления, которое мог оказать на команду потенциально последний сезон Овечкина в НХЛ.

Ну а кто из заметных хоккеистов всё ещё сидит без контракта? Выносим за скобки Евгения Кузнецова, которому этот контракт пока вообще не гарантирован.

в. Илья Самсонов

Статистика в сезоне-2024/2025: 29 матчей, 16 побед, 89,1% ОБ, 2,82 КН

в. Александр Георгиев

Статистика в сезоне-2024/2025: 49 матчей, 15 побед, 87,5% ОБ, 3,71 КН

Американские журналисты давно сравнивают вратарские передвижения НХЛ с детсадовской игрой в «музыкальные стулья»: когда музыка кончается, стульчиков для всех бродящих может не хватить. Вот и два наших голкипера оказались в этой же ситуации. Кроме них, из вратарей с опытом игры в НХЛ на рынке остался только Джеймс Раймер, но опытнейший 37-летний голкипер может и завершить карьеру — ну или стать третьим вратарём-ментором для того же Ярослава Аскарова в «Сан-Хосе».

Александр Георгиев Фото: Eakin Howard/AP Photo/ТАСС

Ну а мест осталось весьма мало. В «Калгари» за спиной Дастина Вольфа есть Дэвин Кули и Иван Просветов, однако энхаэловского опыта у обоих не так много, Крэйг Конрой уже объявил о планируемом подписании ещё одного голкипера. Теоретически может освободиться вакансия в «Сиэтле», где команда получит возможность выкупить Филиппа Грубауэра после результата арбитражных слушаний своих форвардов, но менеджмент пока публично декларирует свою веру в голкипера. Однако некоторые команды («Анахайм», «Филадельфия») зайдут в сезон вообще с тремя вратарями. Может, это вдохновит менеджеров на новую моду?

з. Мэтт Грызлик

Статистика в сезоне-2024/2025: 82 матча, 40 (1+39) очков, «-6»

Парадоксально: этим летом игроки обороны купаются в деньгах, а лучший бомбардир-защитник среди НСА сидит без работы. Возможно, это связано со специфичностью успеха Мэтта: всё-таки он играл в команде, которая особо ни на что не претендовала, немалую часть очков набрав в большинстве. Возможно, дело в росте: защитнику ниже 180 см в современной НХЛ, где габариты ценятся всё больше, очень тяжело, если ты только не обладаешь атакующим талантом Куинна Хьюза или Лэйна Хатсона. Вполне вероятно, что Грызлик просто подпишет новый контракт с «Питтсбургом» и станет активом для обмена на дедлайне.

з. Ян Рутта

Статистика в сезоне-2024/2025: 54 матча, 9 (3+6) очков, «-3»

Чешского защитника давненько не было видно на радарах, однако есть две вещи, которые могут сохранить ему место в НХЛ: дефицитный правый хват и кубковый опыт в «Тампе», где он выиграл два Кубка Стэнли и боролся за третий. Конечно, Рутта и в «Сан-Хосе» не был на виду, но сейчас роль чеха — это место защитника в ротации за минимальные деньги, этакий Богдан Киселевич в «Локомотиве» во второй части прошлого сезона. Акции чеха поднимает и то, что праворукие защитники на рынке банально закончились.

н. Джек Рослович

Статистика в сезоне-2024/2025: 81 матч, 39 (22+17) очков, «-10»

С одной стороны, глубоко отрицательная полезность в отличной регулярочной команде может смущать. С другой — Джек набирал 0,5 очка за встречу, при этом очень мало выходя в большинстве и играя ограниченные минуты в нижних звеньях «Каролины». Рослович — скоростной и старательный форвард, который может сыграть и на фланге, и в центре, а в прошлом году показал лучший процент выигранных вбрасываний (54,1%). Может быть, это вариант для «Вашингтона», которому нужно небольшое усиление глубины?

Джек Рослович Фото: Frank Franklin II/AP Photo/ТАСС

н. Макс Пасиоретти

Статистика в сезоне-2024/2025: 37 матчей, 13 (5+8) очков, «-2»

После очень скромной регулярки МаксПак внезапно пережил ренессанс в плей-офф, где с восемью очками стал четвёртым бомбардиром команды. Однако каково состояние здоровья ветерана, который сравнительно недавно пережил два разрыва «крестов» за короткое время? Он и в «Торонто» год назад пришёл после просмотрового контракта и пропустил немало матчей из-за травм. Красивым вариантом было бы завершение карьеры в почти родном «Монреале» и опека над многочисленной местной молодёжью.

н. Виктор Олофссон

Статистика в сезоне-2024/2025: 56 матчей, 29 (15+14) очков, «+17»

Швед поднялся в НХЛ из седьмого раунда драфта во многом благодаря броску — однако, как оказалось, большинство других его хоккейных умений на таком же уровне не развито. Даже в «Баффало» Олофссон периодически отправлялся в запас и становился фигурантом трансферных слухов. «Вегасу» же был нужен дешёвый игрок-функция, Виктор за небольшие деньги помог разнообразить большинство команды, но теперь Невада получает новую суперзвезду. В «Вегасе» швед прокачал свою игру в обороне — возможно, это поможет ему получить ещё один шанс в лиге.

н. Джефф Скиннер

Статистика в сезоне-2024/2025: 72 матча, 29 (16+13) очков, «+1»

Сложно было сыграть хуже, чем в «Баффало», однако у Скиннера получилось. Тем более поразительно, что Джефф не смог найти «химию», имея в команде лучший дуэт центров современной НХЛ, а в плей-офф вообще присел в запас. Отсутствие шайб в большинстве — тоже факт показательный. По болельщицкому восприятию Скиннера ударило ещё и то, что из-за его перехода (и Виктора Арвидссона) клуб потерял двух молодых игроков, которых переманил «Сент-Луис». Впрочем, даже в такой ситуации Скиннер за условный миллион с хвостиком — это хорошая сделка. Но нужно ли это самому Джеффу?

Джефф Скиннер Фото: Bruce Bennett/Getty Images

н. Люк Канин

Статистика в сезоне-2024/2025: 75 матча, 18 (11+7) очков, «-28»

Главное для Канина — это не статистика очков и полезность (сложно было заработать иную в «Сан-Хосе»). Главное здесь — 187 силовых за сезон, почти две минуты в меньшинстве за матч и место в топ-15 нападающих лиги по блокированных броскам. Такие боевые ребята в НХЛ в моде при любой погоде, пусть не всегда за большие деньги. Однако если чистые силовики типа Таннера Жанно получают на рынке пятилетние контракты, то Канин местечко в лиге точно не потеряет.

н. Люк Гленденинг

Статистика в сезоне-2024/2025: 77 матчей, 7 (3+4) очков, «-9»

Один из любимчиков Майка Бэбкока по работе в «Детройте» обладает рядом важных характеристик, которые могут позволить ему задержаться в лиге ещё год. Во-первых, он центр, во-вторых, праворукий, в-третьих, один из лучших игроков НХЛ по игре на точке. 57% выигранных вбрасываний Гленденинга в прошлом сезоне — показатель, который покорился лишь ещё 12 хоккеистам (если мы учитываем тех, кто на точку вставал часто). Даже в 36 Люк демонстрирует шикарные защитные метрики и может стать усилением для четвёртого звена клуба-претендента.

н. Робби Фаббри

Статистика в сезоне-2024/2025: 44 матча, 16 (8+8) очков, «-6»

Здоровый Фаббри — отличный креативный хоккеист, который почти всегда заметен на льду, создаёт моменты и генерирует угрозу воротам. Проблема в том, что здоровым Робби бывает очень редко. Из-за этого «Детройту» год назад пришлось скидывать его в «Анахайм» почти бесплатно, но и в Калифорнии травмы догнали Фаббри, который пропустил почти половину сезона. Возможно, менее жёсткий европейский хоккей больше подошёл бы Робби, однако на фоне того, что Кристиан Фишер закончил карьеру в 28 лет, сценарий ухода из хоккея тоже исключать нельзя.