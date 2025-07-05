Хартли возглавил «Локомотив», СКА объявил помощников Ларионова. Итоги дня в хоккее

Представляем сводку главных хоккейных новостей за 5 июля.

50-летний Тодд Бертуцци объявил о возобновлении карьеры

Бывший нападающий «Детройт Ред Уингз», «Ванкувер Кэнакс» и ещё ряда клубов НХЛ 50-летний Тодд Бертуцци объявил о возобновлении карьеры. Бертуцци будет выступать за «Кембридж Хорнетс» из лиги Allan Cup Hockey (ACH). Она входит в число сильнейших хоккейных лиг в канадской провинции Онтарио.

«Считаю, что это как езда на велосипеде. Очевидно, будет много молодых, более быстрых парней. Я уважаю лигу и чувствую себя достаточно здоровым, чтобы играть. С удовольствием поучаствую и постараюсь помочь парням взять чемпионат», – приводит слова Бертуцци Daily Faceoff.

Форвард отыграл 18 сезонов в НХЛ. На его счету 1159 встреч, 770 (314+456) очков и 1478 штрафных минут в регулярных чемпионатах. Он завершил карьеру в 2014 году.

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Владимир Филатов вошёл в тренерский штаб СКА

Пресс-служба СКА объявила о вхождении Владимира Филатова в тренерский штаб санкт-петербургской команды.

«Начинаем представлять тренерский штаб СКА, который вместе с Игорем Ларионовым поведёт команду в новый сезон. И первым приветствуем в Петербурге Владимира Филатова. Этот тренер хорошо знаком всем болельщикам «СКА-1946», ведь именно под его руководством наша молодёжка завоевала первый в своей истории Кубок Харламова.

Также специалист трудился в «СКА-Нева», «Омских Крыльях» и «Торпедо». Плодотворной работы и удачного сезона, Владимир Викторович!» — написано в приветственном сообщении пресс-службы СКА.

С 2016 по 2021 год Филатов работал в Федерации хоккея России и возглавлял юниорские сборные разных возрастов. Специалист входил в штаб Игоря Ларионова в молодёжной сборной России на чемпионатах мира и во взрослой национальной команде на этапах Евротура.

Перед сезоном‑2021/2022 он вошёл в тренерский штаб клуба ВХЛ «СКА‑Нева». По ходу чемпионата перешёл на работу главным тренером клуба МХЛ «СКА‑1946» и выиграл Кубок Харламова — 2022, а в следующем году дошёл с командой до полуфинала плей‑офф.

Сезон‑2023/2024 Филатов начал в ВХЛ во главе «Омских Крыльев». В январе 40‑летний специалист вошел в штаб Игоря Ларионова в «Торпедо», где работал до июня 2025‑го.

СКА объявил о вхождении Евгения Кетова в тренерский штаб команды

Пресс-служба СКА объявила о вхождении Евгения Кетова в тренерский штаб санкт-петербургской команды.

«Этот тренер не нуждается в представлении – Евгений Кетов, наша легенда номер 40! Рекордсмен СКА по количеству матчей в чемпионатах страны, чей рекорд по голам в меньшинстве в КХЛ до сих пор не побит, двукратный обладатель Кубка Гагарина, чемпион России и мира будет помогать Игорю Ларионову в новом сезоне КХЛ. Евгений Николаевич, удачи и побед!» — написано в приветственном сообщении пресс-службы СКА.

Евгений Кетов начал заниматься хоккеем в Перми. В 2012 году в составе сборной России форвард стал обладателем золотых медалей чемпионата мира, проходившего в Финляндии и Швеции. Он также является двукратным обладателем Кубка Гагарина. В КХЛ Кетов, помимо СКА, выступал за такие клубы, как казанский «Ак Барс» и череповецкая «Северсталь». За СКА выступал с 2013 по 2023 год, в общей сложности провёл 541 игру, забил 67 голов и сделал 61 результативную передачу.

Новым главным тренером ярославского «Локомотива» стал Боб Хартли

Канадский тренер Боб Хартли возглавил ярославский «Локомотив». Об этом сообщила пресс-служба клуба в телеграм-канале.

«В дополнительных представлениях этот специалист не нуждается, но напомним, в активе Хартли есть победы во всех лигах, где он работал: Кубок Стэнли в НХЛ, титул чемпиона Швейцарии и, наконец, победа в Кубке Гагарина в 2021 году.

Боб Хартли, без сомнения, тренер, который сможет дать дальнейший прогресс нашей команде. Рады приветствовать тренера в Ярославле и желаем достичь вместе с «Локомотивом» больших успехов!» — написано в заявлении клуба.

«Локомотив» является действующим обладателем Кубка Гагарина. Ранее команду возглавлял Игорь Никитин.

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Капитан «Спартака» рассказал, хотел ли бы, чтобы Адам Ружичка остался в команде

Капитан «Спартака» Андрей Миронов поделился мнением об игре словацкого нападающего красно-белых Адама Ружички.

— Хотел бы узнать ваше мнение об Адаме Ружичке. Всё-таки человек первый сезон в КХЛ провёл, да ещё какой! Не забываем и его хет-трик «Салавату».

— Хороший игрок. Снайпер, голеадор. Контракт у него закончился, но не знаю, останется он в КХЛ или нет.

— Хотели бы, чтобы Адам остался в команде?

— Да! Почему нет? Он 30 шайб наколотил. Это много, — сказал Миронов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Лаевским.

В прошедшем сезоне 26-летний Ружичка набрал 45 (26+19) очков в 65 матчах регулярного чемпионата и 12 (7+5) очков в 12 играх плей-офф.

«Коламбус» подписал контракт с Дмитрием Воронковым на общую сумму $ 8,35 млн

«Коламбус Блю Джекетс» на своём официальном сайте объявил о подписании двухлетнего контракта с российским нападающим Дмитрием Воронковым на общую сумму $ 8,35 млн (кэпхит $ 4,175 млн).

«Мы очень рады, что достигли соглашения с Дмитрием, ведь он — важная часть нашей молодой команды. У него внушительные габариты, сила, и у него есть шанс стать особенным игроком. Мы с нетерпением ждём, когда он продолжит расти и развиваться в составе «Блю Джекетс», — приводит слова генменеджера клуба Дона Уодделла пресс-служба клуба.

В минувшем сезоне 24-летний форвард провёл 73 игры в регулярном чемпионате НХЛ и набрал 47 (23+24) очков. Россиянин 4 мая 2023 года подписал двухлетний контракт новичка с «Коламбус Блю Джекетс», который истёк 1 июля. Воронков был выбран «Блю Джекетс» в четвёртом раунде под общим 114-м номером на драфте НХЛ 2019 года.