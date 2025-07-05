Хартли возглавил «Локомотив», СКА объявил помощников Ларионова. Итоги дня в хоккее

Представляем сводку главных хоккейных новостей за 5 июля.
50-летний Тодд Бертуцци объявил о возобновлении карьеры
Бывший нападающий «Детройт Ред Уингз», «Ванкувер Кэнакс» и ещё ряда клубов НХЛ 50-летний Тодд Бертуцци объявил о возобновлении карьеры. Бертуцци будет выступать за «Кембридж Хорнетс» из лиги Allan Cup Hockey (ACH). Она входит в число сильнейших хоккейных лиг в канадской провинции Онтарио.
«Считаю, что это как езда на велосипеде. Очевидно, будет много молодых, более быстрых парней. Я уважаю лигу и чувствую себя достаточно здоровым, чтобы играть. С удовольствием поучаствую и постараюсь помочь парням взять чемпионат», – приводит слова Бертуцци Daily Faceoff.
Форвард отыграл 18 сезонов в НХЛ. На его счету 1159 встреч, 770 (314+456) очков и 1478 штрафных минут в регулярных чемпионатах. Он завершил карьеру в 2014 году.
Владимир Филатов вошёл в тренерский штаб СКА
Пресс-служба СКА объявила о вхождении Владимира Филатова в тренерский штаб санкт-петербургской команды.
«Начинаем представлять тренерский штаб СКА, который вместе с Игорем Ларионовым поведёт команду в новый сезон. И первым приветствуем в Петербурге Владимира Филатова. Этот тренер хорошо знаком всем болельщикам «СКА-1946», ведь именно под его руководством наша молодёжка завоевала первый в своей истории Кубок Харламова.
Также специалист трудился в «СКА-Нева», «Омских Крыльях» и «Торпедо». Плодотворной работы и удачного сезона, Владимир Викторович!» — написано в приветственном сообщении пресс-службы СКА.
С 2016 по 2021 год Филатов работал в Федерации хоккея России и возглавлял юниорские сборные разных возрастов. Специалист входил в штаб Игоря Ларионова в молодёжной сборной России на чемпионатах мира и во взрослой национальной команде на этапах Евротура.
Перед сезоном‑2021/2022 он вошёл в тренерский штаб клуба ВХЛ «СКА‑Нева». По ходу чемпионата перешёл на работу главным тренером клуба МХЛ «СКА‑1946» и выиграл Кубок Харламова — 2022, а в следующем году дошёл с командой до полуфинала плей‑офф.
Сезон‑2023/2024 Филатов начал в ВХЛ во главе «Омских Крыльев». В январе 40‑летний специалист вошел в штаб Игоря Ларионова в «Торпедо», где работал до июня 2025‑го.
СКА объявил о вхождении Евгения Кетова в тренерский штаб команды
Пресс-служба СКА объявила о вхождении Евгения Кетова в тренерский штаб санкт-петербургской команды.
«Этот тренер не нуждается в представлении – Евгений Кетов, наша легенда номер 40! Рекордсмен СКА по количеству матчей в чемпионатах страны, чей рекорд по голам в меньшинстве в КХЛ до сих пор не побит, двукратный обладатель Кубка Гагарина, чемпион России и мира будет помогать Игорю Ларионову в новом сезоне КХЛ. Евгений Николаевич, удачи и побед!» — написано в приветственном сообщении пресс-службы СКА.
Евгений Кетов начал заниматься хоккеем в Перми. В 2012 году в составе сборной России форвард стал обладателем золотых медалей чемпионата мира, проходившего в Финляндии и Швеции. Он также является двукратным обладателем Кубка Гагарина. В КХЛ Кетов, помимо СКА, выступал за такие клубы, как казанский «Ак Барс» и череповецкая «Северсталь». За СКА выступал с 2013 по 2023 год, в общей сложности провёл 541 игру, забил 67 голов и сделал 61 результативную передачу.
Новым главным тренером ярославского «Локомотива» стал Боб Хартли
Канадский тренер Боб Хартли возглавил ярославский «Локомотив». Об этом сообщила пресс-служба клуба в телеграм-канале.
«В дополнительных представлениях этот специалист не нуждается, но напомним, в активе Хартли есть победы во всех лигах, где он работал: Кубок Стэнли в НХЛ, титул чемпиона Швейцарии и, наконец, победа в Кубке Гагарина в 2021 году.
Боб Хартли, без сомнения, тренер, который сможет дать дальнейший прогресс нашей команде. Рады приветствовать тренера в Ярославле и желаем достичь вместе с «Локомотивом» больших успехов!» — написано в заявлении клуба.
«Локомотив» является действующим обладателем Кубка Гагарина. Ранее команду возглавлял Игорь Никитин.
Капитан «Спартака» рассказал, хотел ли бы, чтобы Адам Ружичка остался в команде
Капитан «Спартака» Андрей Миронов поделился мнением об игре словацкого нападающего красно-белых Адама Ружички.
— Хотел бы узнать ваше мнение об Адаме Ружичке. Всё-таки человек первый сезон в КХЛ провёл, да ещё какой! Не забываем и его хет-трик «Салавату».
— Хороший игрок. Снайпер, голеадор. Контракт у него закончился, но не знаю, останется он в КХЛ или нет.
— Хотели бы, чтобы Адам остался в команде?
— Да! Почему нет? Он 30 шайб наколотил. Это много, — сказал Миронов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Лаевским.
В прошедшем сезоне 26-летний Ружичка набрал 45 (26+19) очков в 65 матчах регулярного чемпионата и 12 (7+5) очков в 12 играх плей-офф.
«Коламбус» подписал контракт с Дмитрием Воронковым на общую сумму $ 8,35 млн
«Коламбус Блю Джекетс» на своём официальном сайте объявил о подписании двухлетнего контракта с российским нападающим Дмитрием Воронковым на общую сумму $ 8,35 млн (кэпхит $ 4,175 млн).
«Мы очень рады, что достигли соглашения с Дмитрием, ведь он — важная часть нашей молодой команды. У него внушительные габариты, сила, и у него есть шанс стать особенным игроком. Мы с нетерпением ждём, когда он продолжит расти и развиваться в составе «Блю Джекетс», — приводит слова генменеджера клуба Дона Уодделла пресс-служба клуба.
В минувшем сезоне 24-летний форвард провёл 73 игры в регулярном чемпионате НХЛ и набрал 47 (23+24) очков. Россиянин 4 мая 2023 года подписал двухлетний контракт новичка с «Коламбус Блю Джекетс», который истёк 1 июля. Воронков был выбран «Блю Джекетс» в четвёртом раунде под общим 114-м номером на драфте НХЛ 2019 года.