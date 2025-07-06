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Боб Хартли вернулся в КХЛ и подписал контракт с Локомотивом, чего ждать от Хартли в Локомотиве

Возвращение Хартли — праздник для «Локомотива» и всей КХЛ. Но есть и несколько нюансов
Лев Лукин
Возвращение Хартли — праздник для «Локомотива»
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Успешность Боба в Ярославле определят отношения с руководством клуба и состав тренерского штаба.

Буквально через пару дней после «золотого» матча над будущим чемпиона КХЛ «Локомотива» сгустились тучи. Разнообразные слухи и инсайды гремели о том, что победный состав железнодорожников разбежится, а Игорь Никитин вместе со своим штабом уйдёт в ЦСКА возвращать москвичам утраченное величие. Но прошло чуть больше месяца – и «Локомотив» снова в главных дамках КХЛ. Менеджменту ярославцев удалось сохранить 99% команды, включая всех ключевых игроков, а на уход Никитина «Локомотив» ответил настоящей «бомбой» — главным тренером чемпионов в следующем сезоне станет Боб Хартли.

Боб Хартли с Кубком Гагарина

Боб Хартли с Кубком Гагарина

Фото: photo.khl.ru

Маститый канадский специалист возвращается в КХЛ, и это великолепная новость и для всей лиги, и, конечно, для «Локомотива». С учётом того, что российская школа с трудом поставляет топ-тренеров для топ-клубов, наличие больших североамериканских коучей – огромный плюс для КХЛ. Боб Хартли, Ги Буше, Бенуа Гру – такие тренеры значительно поднимают уровень лиги, да ещё и придают клубным соревнованиям оттенок международного соперничества, которого сейчас так не хватает российскому хоккею.

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«Локомотив» же, как будто оказавшийся после ухода Никитина без головы и без особых вариантов замены, вдруг сумел договориться с мощнейшим тренером, который уже доказал свой уровень в КХЛ, да и вообще за время работы в «Авангарде» задал новые тренды и стандарты для всей лиги. Понятно, что Хартли в сентябре отметит уже 65-летний юбилей, а последние три сезона Боб не тренировал. Но ведь и в Омск канадец в своё время приезжал после двухлетнего перерыва в клубной работе. Тогда, в 2018-м, Хартли в «Авангарде» сразу же стал давать результат, да и в целом своей карьерой Боб неоднократно показывал, что для него некритично выпадение из активного процесса на какое-то время.

К тому же в «Локомотиве» Хартли ждёт состав «под ключ». В его распоряжении готовая, сыгранная, спаянная команда с чемпионским менталитетом. Безусловно, Боб – не из тех тренеров, который придёт и просто будет плыть по течению, стараясь не испортить то, что и так работает. Дотошный к мелочам и деталям, любящий возиться даже с опытными игроками Хартли будет строить свой авторский «Локомотив». Но при этом ведь в Ярославле сейчас собран коллектив вполне под требования Боба. Есть топ-вратарь, есть габаритные, обученные, хорошо двигающие шайбу защитники, есть нападение, способное играть в физический и агрессивный хоккей с большой бросковой активностью и огромным объёмом катания. Наконец, есть целая россыпь молодых (и чуть постарше) хоккеистов, которых Хартли за счёт индивидуальной работы может прокачать до совершенно нового уровня. Благо опыт в доведении кадров до взрослого хоккея у Боба богатый, Чинахов, Грицюк, Чистяков, Костин, Михеев не дадут соврать.

Боб Хартли и Клим Костин

Боб Хартли и Клим Костин

Фото: Владимир Беззубов, photo.khl.ru

Единственное, пока мне трудно представить, как Боб уживётся с Александром Радуловым. В моём понимании, это точно не похоже на историю с Ковальчуком в «Авангарде» в 2021-м: Радулов менее покладист и более импульсивен, да и не является многолетним другом Хартли. Но посмотрим, в прошлом сезоне Радулов тоже, казалось, не совсем вписывался в «Локомотив» Никитина, однако в результате показал себя максимально командным игроком и сделал многое для победы Ярославля.

Так что Хартли и современный «Локомотив», насколько можно судить на берегу, в целом неплохо подходят друг другу. При этом есть несколько важных нюансов, от которых будет зависеть успешность Боба в Ярославле. Во-первых, это размер карт-бланша для Хартли в «Локомотиве». Юрий Яковлев – многолетний хозяин железнодорожников – должен понимать, что, подписывая Хартли, он запускает в своё хозяйство нового барина. Боб привык влиять не только на тренировочный процесс и игру своей команды, но и на все процессы в клубе, а то и в системе, определять культуру и философию организации. В таких условиях Хартли комфортно, и он даёт результат, а вот наличие каких-либо рамок для канадца может сказаться крайне негативно. Готовы ли в Ярославле на такое изменение управленческого курса? Надеюсь, что готовы, что это было обговорено, а иначе зачем это всё? При этом в селекционной работе, как показал опыт «Авангарда», Хартли необходима система сдержек и противовесов, сильное второе мнение, но прямо сейчас, с учётом упакованности состава «Локомотива», это не выглядит актуальным.

«Золотой» состав Ярославля сохранён:
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Радулов станет лицом «Локомотива». Потеря Никитина не ударит по Ярославлю

Во-вторых, состав тренерского штаба. Александр Крылов, экс-босс Хартли в «Авангарде», заявил, что в Ярославль Боб едет без своего давнего помощника Жака Клутье, и это важный аспект. Действительно, если это так, то мы впервые увидим, как Хартли в КХЛ будет обходиться без верного соратника, который в «Авангарде» отвечал за оборону, меньшинство, выполнял огромный объём черновой и оперативно-тактической работы при стратегическом руководстве Хартли, а ещё частенько сглаживал углы между Бобом и коллективом.

В целом история показывает, что североамериканским тренерам для комфортной и результативной работы в КХЛ нужны помощники и единомышленники, которые говорили бы с ними на одном языке, в том числе хоккейном, и могли адекватно, с умом доносить требования главного до хоккеистов. У Хартли в роли такого помощника – Клутье, Бенуа Гру привёз в Челябинск Рафаэля Рише, а Ги Буше в Омск – Дэйва Барра. Можно ещё вспомнить, как Майк Кинэн в 2013-м заходил в КХЛ рука об руку с Майком Пелино.

Жак Клутье и Боб Хартли

Жак Клутье и Боб Хартли

Фото: Юрий Кузьмин, photo.khl.ru

Так что потенциальное отсутствие Клутье как будто может ослабить эффект от прихода Хартли в «Локомотив». Однако до официального объявления штаба рассуждать на эту тему рановато. Вряд ли Хартли останется в Ярославле только с русскоязычными помощниками, и если не Клутье, то какой-либо другой североамериканский специалист приедет с Бобом покорять «Локомотив».

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