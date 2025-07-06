«У него есть шанс стать особенным игроком». Воронков получил первый большой контракт в НХЛ

Открытие рынка свободных агентов в НХЛ не получилось прямо-таки бурным: почти все большие игроки подписали контракты загодя, не решившись выйти в чистое поле. Но, помимо неограниченно свободных агентов, в лиге достаточно ограниченно свободных, которые напрямую распоряжаться своей судьбой пока не могут.

Дмитрий Воронков был одним из них. «Коламбус» сделал форварду квалификационное предложение, а сам Дмитрий до вечера субботы имел возможность подать в арбитраж НХЛ. Однако такие меры не понадобились. Воронков заключил новый двухлетний контракт с «Блю Джекетс» на общую сумму $ 8,35 млн.

А вот Цыплакову пришлось идти в арбитраж: Цыплаков подал в арбитраж НХЛ. «Айлендерс» предложили ему оклад меньше зарплаты новичка

Генменеджер команды Дон Уодделл сразу же прокомментировал сделку: «Мы очень рады, что достигли соглашения с Дмитрием, ведь он — важная часть нашей молодой команды. У него внушительные габариты, сила, и у него есть шанс стать особенным игроком. Мы с нетерпением ждём, когда он продолжит расти и развиваться в составе «Блю Джекетс».

Слова вроде бы и рядовые, но в них кроется большая надежда на то, что Воронков продолжит прогрессировать и вырастет в большого игрока. Срок и сумма контракта это тоже подтверждают – Дмитрию выдали так называемый «мостик», во время которого он должен доказать состоятельность и заслужить более крупное соглашение как по продолжительности, так и по зарплате.

На данный момент такой контракт выглядит как абсолютно заслуженный – ни больше, ни меньше. Старания парня из Ангарска были по достоинству оценены. В этом сезоне Воронков сделал отличный рывок, закрепился в топ-6 перспективной команды, которая едва не вышла в плей-офф. Их звено с Марченко и Монаханом выглядело бодро, свежо и, что главное, эффективно.

А по игре на пятаке Дмитрий входил в когорту лучших в НХЛ – с ходу и не припомнишь, сколько шайб россиянин забросил из самой горячей точки. Разнообразие голов тоже поражало, мы видели, как Воронков заканчивает комбинации, как успешно играет на подставлении и как находит момент для добивания. А это в статистику ещё не шли моменты, когда нападающий делал скрин, однако не получал результативных баллов в копилку.

Дмитрий Воронков Фото: Scott Taetsch/Getty Images

Всё это подтверждает и статистика – Воронков стал шестым бомбардиром «Коламбуса» с 47 очками, четвёртым снайпером с 23 голами и седьмым по силовым приёмам (71).

В «Блю Джекетс» у Воронкова очень хорошие шансы вырасти в добротного двустороннего нападающего – система знакома, тренер доверяет, бытовые вопросы больше не тревожат, перспектива подписания длительного и большого контракта по истечении двух лет очень хорошая.