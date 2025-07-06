Увидимся в суде! Русский джокер «Айлендерс» и ещё 10 игроков НХЛ, обратившихся в арбитраж

Арбитраж зарплат — штука, которую в НХЛ почти все ненавидят. В ходе открытых слушаний команды вынуждены занижать свои контрактные предложения, рискуя сильно расстроить игроков данными суммами. Весь «процесс» здесь строится на чистой статистике и сравнении с другими игроками, другие факторы не берутся в расчёт: часто хоккеисты могут услышать такие ассоциации, которые они не хотели бы получить. Наконец, сами команды не хотят полагаться на мнение арбитра, поэтому в 90% случаев стороны успевают договориться до слушания — на крайний случай в промежутке между слушанием и вынесением вердикта.

Напомним, в арбитраж имеют право обращаться только ограниченно свободные агенты, которые уже провели достаточно сезонов в лиге. Обычно заявки подавали два, а то и три десятка игроков — кроме того, клубы иногда сами отправляли хоккеистов в арбитраж. Но так как нынешнее межсезонье пока выходит скромным, то и список «судящихся» усох: всего лишь 11 человек. Расскажем обо всех по порядку:

в. Лукаш Достал, з. Дрю Хеллесон (оба — «Анахайм»)

Статистика Достала в сезоне-2024/2025: 49 матчей, 23 победы, 90,3% ОБ, 3,1 КН

Статистика Хеллесона в сезоне-2024/2025: 56 матчей, 13 (4+9) очков, «+6»

Обмен Джона Гибсона избавил «Анахайм» от потенциальной двусмысленности. Герой ЧМ-2024 Достал становится однозначным первым номером — даже с учётом того, что за его спиной сидит не один бэкап, а сразу два (Петр Мразек и Вилле Хуссо). Первую половину сезона Лукаш провёл на уровне шорт-листа «Везины» и почти единолично тащил клуб: потом, правда, последовал спад, но даже с его учётом чех закончил год в хорошем плюсе по шайбам, отражённым сверх xG. В середине июня генменеджер «Анахайма» Пэт Вербик говорил, что агент чеха ушёл в отпуск, поэтому переговоры на паузе.

С Хеллесоном переговоры должны быть проще: 23-летний защитник-домосед провёл первый полноценный сезон в НХЛ, немножечко успев отыграть и в АХЛ — поэтому стороны, скорее всего, сойдутся на однолетнем или двухлетнем «мостике».

з. Дилан Сэмберг, н. Габриэль Виларди, н. Морган Бэррон (все — «Виннипег»)

Статистика Сэмберга в сезоне-2024/2025: 60 матчей, 20 (6+14) очков, «+34»

Статистика Виларди в сезоне-2024/2025: 71 матч, 61 (27+34) очко, «+9»

Статистика Бэррона в сезоне-2024/2025: 74 матча, 15 (8+7) очков, «+8»

В таланте Виларди не сомневался никто — были лишь вопросы к его травматичности. Однако Гейб провёл прошлый сезон почти полностью и своей игрой заставляет болельщиков «Лос-Анджелеса» лишний раз жалеть о провальном обмене Пьер-Люка Дюбуа, которого уже и в клубе нет. Звено Виларди — Шайфли — Коннор было самым стабильным в прошлом сезоне НХЛ, проведя более 900 минут в равных составах. Теперь стратегическая цель клуба, особенно после потери Николая Элерса — сохранить Виларди на все восемь лет, потому что желающих ехать в Виннипег крайне мало.

Габриэль Виларди Фото: JOHN WOODS/AP/ТАСС

А вот взлёт Сэмберга получился внезапным: ещё год назад защитник играл 15 минут за матч, в прошлом сезоне — уже 21. Пара Дилана с Нилом Пионком, где высокий домосед дополнял атакующего коллегу, стала одной из самых эффективных в сезоне-2024/2025, заняв третье место по соотношению голов. Возможно, для облегчения переговоров «Джетс» на рынке свободных агентов подписали старого друга Сэмберга по университету Коула Кёпке из «Бостона». Под потолком у команды есть почти $ 20 млн — должно хватить на обоих хоккеистов. Четвёртый центр «Джетс» Бэррон будет здесь уже лишь третьим приоритетом.

в. Арвид Сёдерблом («Чикаго»)

Статистика в сезоне-2024/2025: 36 матчей, 10 побед, 89,8% ОБ, 3,18 КН

Шведский голкипер провёл равное количество встреч с Петром Мразеком, но в новом году теоретически может стать лишь третьим вратарём «ястребов». На дедлайне прошлого сезона они приобрели молодого Спенсера Найта, а после травмы должен вернуться в строй опытный Лоран Броссуа с контрактом в $ 3 млн. Пожалуй, именно статус Броссуа определит статус шведа: если канадец после пропущенного прошлого сезона не вернётся в строй, Сёдерблом станет бэкапом и сможет получить соответствующие деньги. Не стоит исключать и обмена Броссуа.

з. Коннор Тимминс («Баффало»)

Статистика в сезоне-2024/2025: 68 матчей, 15 (3+12) очков, «+11»

з. Джейден Страбл («Монреаль»)

Статистика в сезоне-2024/2025: 56 матчей, 13 (2+11) очков, «+2»

Силовик Страбл в прошлом году показал себя как эффективный партнёр Лэйна Хатсона — но выборка была относительно небольшой, поэтому сам «Монреаль» вряд ли захочет давать что-то больше «мостика». Ну а новичок «Баффало» Тимминс в прошлом году успел поиграть и за «Торонто», и за «Питтсбург», а на новом месте может стать праворуким ролевиком, который дополнял бы кого-то из леворукой пары Далин — Пауэр. Правда, этот статус вряд ли будет заложен в новый контракт.

н. Максим Цыплаков («Айлендерс»)

Статистика в сезоне-2024/2025: 77 матчей, 35 (10+25) очков, «+4»

Кажется, сообщение американского журналиста о предложении Цыплакову в $ 900 тыс. многих запутало. Но он изначально говорил о квалификационном предложении, которое делают по регламенту для того, чтобы сохранить права на ограниченно свободного агента. Это не значит, что «Айлс» реально планируют понизить зарплату Максиму после отличного дебютного сезона в лиге. Однако контрактные переговоры вряд ли будут лёгкими: у «Айлендерс» после переходов Максима Шабанова, Эмиля Хейнемана и Джонатана Друэна вингеров даже с избытком, а под потолком остаётся лишь $ 4 млн.

«Можно сказать, что Цыплаков остаётся в НХЛ. Разговор о новом контракте Максима идёт, сейчас обсуждаются детали соглашения», — сказал «Чемпионату» агент игрока Александр Черных. Кроме того, «Айлендерс» после решения арбитража потенциально могут получить второе окно для выкупа контрактов и расстаться с тем же Пьером Энгваллем, который в прошлом году попадал на драфт отказов: у шведа впереди ещё пять лет по контракту.

н. Ник Робертсон («Торонто»)

Статистика в сезоне-2024/2025: 69 матчей, 22 (15+7) очка, «-1»

Вполне возможно, что Робертсона в форме с кленовым листом мы больше и не увидим — Ник сам давно выражал желание покинуть клуб и запросил обмен, а Крэйг Берюбе в плей-офф дал младшему брату звезды «Далласа» лишь три матча. Куда тогда может отправиться Ник — в Техас к родственнику Джейсону, которого якобы тоже могут обменять? В «Сан-Хосе» или «Чикаго», где 23-летнему форварду могут дать игровое время? Это уже вопрос другой.

Каапо Какко Фото: David Zalubowski/Ap/ТАСС

н. Каапо Какко («Сиэтл»)

Статистика в сезоне-2024/2025: 79 матчей, 44 (14+30) очка, «-2»

Сезон Какко оценивать очень сложно. В «Рейнджерс» финн уверенно шёл если не к статусу «баста», то к статусу разочарования: всё-таки от второго номера драфта ожидаешь хотя бы одного сезона с 50+ очками. Однако в «Сиэтле» «второй после Хьюза» наконец вышел на эту заколдованную траекторию (30 очков в 49 встречах), получив стабильное игровое время рядом с лидерами команды. Но не было ли это временным всплеском после смены опостылевшей команды? Конечно, на месте менеджмента «Кракен» стоило бы проявить осторожность и не торопиться с многолетним контрактом.