Цыплаков пошёл в арбитраж, СКА начнёт сезон в гостях на «СКА Арене». Итоги дня в хоккее

Представляем сводку главных хоккейных новостей за 6 июля.

Максим Цыплаков обратился в арбитраж НХЛ

Максим Цыплаков после дебютного сезона стал ограниченно свободным агентом и получил от клуба предложение, которое стало даже ниже предыдущего. Как ранее сообщали инсайдеры, «островитяне» сделали россиянину квалификационное предложение в размере $ 897 750, что меньше зарплаты новичка, которая составляет $ 950 тыс.

Крайний срок второго уведомления о клубном арбитраже по заработной плате — 6 июля в 17:00 по восточному времени (ET). Слушания по арбитражу заработной платы будут проводиться с 20 июля по 4 августа.

Напомним, Цыплаков провёл в этом сезоне 77 матчей и набрал 35 (10+25) очков.

СКА начнёт сезон в гостях на «СКА Арене»

СКА начнёт сезон встречей в Петербурге, но то будет выездной матч. Телеграм-канал «Куньлунь Ред Стар» сообщил, что в своёй первой встрече регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги — 2025/2026 команда примет СКА на льду «СКА Арены». Игра запланирована на 6 сентября.

Ранее пресс-служба КХЛ сообщила, что полный календарь сезона-2025/2026 будет опубликован в понедельник, 7 июля, в 12:00 мск в связи со сменой локации клубом «Куньлунь Ред Стар», переехавшим на «СКА Арену» в Санкт-Петербург.

СКА представил трёх помощников Игоря Ларионова

Пресс-служба СКА объявила о включении в тренерский штаб Филиппа Арзамазова и Андрея Цайслера.

«Филипп Арзамазов – опытный специалист, имеющий сертификаты ведущих мировых компаний в области физической подготовки спортсменов в Торонто, Детройте, Лос-Анджелесе и Англии. За плечами у Филиппа Владимировича работа в олимпийской и молодёжной сборных России по хоккею, а также в нижегородском «Торпедо».

Андрей Цайслер в СКА будет работать на позиции видеотренера – ранее аналогичные должности он занимал в уфимском «Толпаре» и «Омских Крыльях».

Приветствуем специалистов в Петербурге и желаем успешного сезона!» — написано в сообщении пресс-службы СКА.

Также через некоторое время СКА сообщил о подписании контракта с Максимом Семёновым.

Тренерскую карьеру начал в 2020-м в «Барысе», совмещая работу в клубе КХЛ и сборной Казахстана. В 2022 году перебрался в Санкт-Петербург и вошёл в штаб Александра Титова в «СКА-Нева». В сезоне-2023/2024 вернулся в КХЛ, подписав контракт с «Ладой», где отработал последние два сезона. По ходу чемпионата-2024/2025 привлекался Федерацией хоккея России для работы в молодёжной сборной страны и сборной «Россия 25».

«Вашингтон» сохранил молодого игрока

«Вашингтон Кэпиталз» продлил контракт на один год с форвардом Хендриксом Лапьером. Сделка предусматривает зарплату в размере $ 850 тыс., сообщает PuckPedia.

В 84 матчах в НХЛ Лапьер забил девять голов и сделал 22 передачи, набрав 32 очка. В составе «Херши» он забил 27 голов и сделал 52 передачи, набрав 79 очков в 113 встречах регулярного сезона АХЛ, а также набрал 31 очко в 48 играх плей-офф АХЛ.

«Монреаль» продлил контракт с вратарём

«Монреаль Канадиенс» подписал двухлетний односторонний контракт с вратарём Якубом Добешем. По этой сделке голкипер будет получать в среднем $ 965 тыс. за сезон.

В сезоне-2024/2025 Добеш принял участие в 16 играх, записав на свой счёт семь побед с коэффициентом надёжности 2,74 и 90,9% отражённых бросков. Голкипер занял четвёртое место по победам среди вратарей-новичков НХЛ и стал одним из пяти вратарей-новичков, проведших «сухую» игру.

Генменеджер «Вашингтона» выделил Мирошниченко как будущего игрока основы

Генеральный менеджер «Вашингтон Кэпиталз» Крис Патрик назвал четверых молодых хоккеистов клуба, способных побороться за место в основном составе в новом сезоне. В их число вошли российский нападающий Иван Мирошниченко, а также Эндрю Кристалл, Хендрикс Лапьер и Этен Фрэнк.

«У нас есть несколько игроков помладше, которые получат возможность побороться за место в лагере, и мы поглядим, что из этого выйдет. Для этого и нужны тренировочные сборы. Посмотрим, кто готов к попаданию в команду», — приводит слова Патрика пресс-служба НХЛ.

Самсонову надо умерить аппетиты

Журналист Sportsnet Люк Фокс считает, что российскому вратарю Илье Самсонову придётся снизить желаемую стоимость контракта, если он хочет продолжить карьеру в НХЛ. В прошлом сезоне россиянин выступал за «Вегас Голден Найтс» и по однолетнему контракту заработал $ 1,8 млн.

«Ни один вратарь на рынке среди свободных агентов не имел лучших результатов в сезоне-2024/2025, чем Самсонов с 16 победами в 29 матчах. Россиянин продемонстрировал коэффициент надёжности 2,82 и 89,1% отражённых бросков.

Поскольку рынок вратарей этим летом особенно скуден, а Джон Гибсон наконец-то был обменян, Самсонов является самым интригующим вариантом. Однако варианты для обмена ограничены, и ему, возможно, придётся снизить запрашиваемую цену по контракту», — цитирует журналиста Sportsnet.