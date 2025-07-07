Назначение Хартли переворачивает КХЛ. В трудные времена «Локомотив» делает лигу круче

Одной из самых главных проблем КХЛ последних лет является её читаемость. Если не сказать грубее — предсказуемость. Нет, никто не может сказать с полной уверенностью, что условная «Магнитка» поднимет над головой Кубок, а условный, царствие ему небесное, «Витязь» закончит на дне Западной конференции. Но лишнее здесь разве что слово «полной», а обычной уверенности хоть отбавляй. В большей степени это, конечно, касается аутсайдеров, коих круг очерчен предельно чётко, однако и среди фаворитов в большинстве сезонов чемпион просматривается заранее. Так было в прошлом сезоне с «Локомотивом», так виделось на сезон следующий с «Авангардом»… до тех пор, пока ярославцы не предприняли, возможно, самый мощный ход в нынешнее межсезонье.

Речь идёт, разумеется, о назначении в «Локомотив» опытнейшего канадского специалиста Боба Хартли, который в 2021 году уже брал Кубок Гагарина с «Авангардом». Тут сразу скажу, что в прошлом месяце мы уже детально разъяснили, почему именно «Авангард» на тот момент являлся безоговорочным фаворитом предстоящего сезона: это и топ-тренер, который сразу же разобрался, как играть с казавшимся неуязвимым «Локомотивом» Никитина, и мощнейшие трансферные ходы этим летом, и уход Игоря Никитина в ЦСКА, и различные трудности у остальных топ-команд КХЛ, и другие факторы. Но приход Хартли в стан действующего чемпиона меняет практически весь расклад и обеспечивает сумасшедшую интригу в борьбе за Кубок Гагарина.

Боб Хартли с Кубком Гагарина Фото: Андрей Голованов, photo.khl.ru

Что это значит для «Локомотива»?

Прежде всего этим решением менеджмент ярославцев дал понять сразу несколько важнейших вещей.

Во-первых, «Локомотив» готов использовать чемпионское окно по максимуму, и ни о какой удовлетворённости успехом минувшего сезона быть не может. Об этом, собственно, говорит не только назначение топ-тренера, но и факт сохранения железнодорожниками всех своих лидеров.

Во-вторых, Ярославль хочет сохранить системную команду. В клубе убедились, что такой подход даёт результат, и, чтобы получить его вновь, этот подход не должен меняться. И, несмотря на уход главного строителя сегодняшнего «Локомотива» Игоря Никитина, менеджмент клуба сделал единственно верный шаг, который в этой ситуации он только мог сделать — назначить такого же искушённого в системном хоккее специалиста, да ещё и прекрасно знающего российский хоккей. И то, насколько сенсационным было назначение Хартли, который попросту не ассоциировался в России ни с каким другим клубом, кроме «Авангарда», свидетельствует о том, насколько сильно в Ярославле верят в заложенную Никитиным философию хоккея.

Боб Хартли и Игорь Никитин Фото: Юрий Кузьмин, photo.khl.ru

В-третьих, игроки «Локомотива» почувствуют минимальные изменения после ухода Никитина, ведь его требования чрезвычайно схожи с требованиями Хартли: оба любят чёткое следование системе как на льду, так и за его пределами, возводят дисциплину в ранг культа, оба умеют находить общий язык с проблемными игроками и достойно работают с молодёжью. Зато, возможно, игроки «Локомотива» ещё и прибавят в эмоциях и мотивации, что зачастую происходит при смене главного тренера. А ведь именно этот фактор, вероятно, был единственной мини-слабостью «Локомотива» при Никитине.

Что это значит для Хартли?

Кое-что по данному пункту уже сказано в последнем абзаце предыдущего раздела. Но лучше и понятнее всё это охарактеризовать следующей фразой: Боб идёт в клуб, где целиком и полностью разделяют все его ценности. И, разумеется, готовы оказывать всяческую поддержку.

У меня нет никаких сомнений в том, что в клубе как-то решат вопрос со штабом довольно сильно зависящего от своих помощников Хартли: либо сделают всё, чтобы его многолетний помощник Жак Клутье (с Сергеем Звягиным, кажется, вопрос уже решён) всё же переехал в Ярославль, либо подберут других полностью устраивающих североамериканского специалиста людей, наподобие того, как искусно был решён вопрос с заменой главного тренера.

Важна также финансовая составляющая. По слухам, Хартли будет зарабатывать в Ярославле 160 млн рублей в год. Ирония в том, что именно на такие же деньги Игорь Никитин ушёл в ЦСКА. 65-летний канадец заработает на безбедную старость, и получит прекрасную возможность перед завершением карьеры ещё раз искупаться в лучах славы.

Боб Хартли (справа) и Сергей Звягин Фото: Владимир Беззубов, photo.khl.ru

А главный вывод вытекает из элементарной логики: если тренер, который изначально мог ассоциировать себя в России только с одной командой, который является иконой только в одном городе, вдруг неожиданно подписывает контракт с другой командой и едет в иное место, это говорит только об одном: в этом клубе ему пообещали дать абсолютно всё, что ему будет необходимо для успеха. Хартли точно не рвач, это специалист с безупречной не только тренерской, но и человеческой репутацией. Для него важно только одно: разделение всех его ценностей и вера в его систему.

Что это означает для «Авангарда»?

Спойлер — ничего хорошего. Все понимают, что матчи с «Авангардом» для Хартли будут особенно принципиальными. Нет, ни в коем случае не потому, что Хартли почему-то обижен на «ястребов», Боб — настоящая икона в Омске. Просто в спорте такое всегда происходит. И обыграть «Авангард» для канадца будет чем-то очень диковинным и неизведанным. Собственно, это единственная команда, которую он в России, по понятным причинам, ещё не обыгрывал. И, думаю, нетрудно представить уровень заряженности игроков «Локомотива» в случае встречи с «Авангардом» в плей-офф.

Негативным моментом для сибиряков является также, что, несмотря на то что системные тренеры, как правило, не дают результат в первый же сезон, обстоятельства складываются таким образом, что в случае с Хартли в «Локомотиве» это более чем возможно. Ведь канадцу практически не придётся ничего выстраивать с нуля, как это было в «Авангарде» — он едет в команду, которая на 90% уже сформирована под его систему. Его функция в этот раз не строить, а поддерживать и совершенствовать уже готовый продукт.

Что это значит для КХЛ?

Появление мощнейшей интриги в борьбе за титул. С одной стороны — тренер, уже показавший, что готов брать Кубок не то что в первый сезон, а буквально по факту своего назначения. И, скорее всего, так и было бы, если бы не гол Фрейза во втором овертайме седьмого матча второго раунда. С другой — опытнейший специалист, который должен сделать ещё сильнее тот самый «Локомотив», не пустивший Омск в полуфинал Кубка Гагарина.

За себя скажу, что если уж во что бы то ни стало мне пришлось бы выбрать фаворита, то, наверное, я всё равно скорее назвал бы «Авангард». Всё-таки, на Буше уже давно работает вся управленческая система клуба. После впечатляющего преображения команды по ходу прошлого сезона в Омске в своего канадца верят не меньше, чем в Ярославле в Хартли. И, может быть, даже не меньше, чем верили в своё время в самого Хартли. Буше уже получает топ-трансферы, и отказывать ему ни в чём не собираются. А главное — уроженец Квебека уже показал, что имеет чёткое понимание, как играть против системных команд.

Ги Буше Фото: Дмитрий Лошкарёв, photo.khl.ru

Для Хартли же только всё начнётся, его назначение произошло несколько поздновато для межсезонья, и, несмотря на очень выгодную ситуацию, которая уже сложилась для него в «Локомотиве», какое-то время на адаптацию и шлифовку ему всё же понадобится. И не факт, что абсолютно всё, что хочет видеть от команды Боб, будет реализовано уже к следующему плей-офф, но шансы на это очень высоки.

Иными словами, если ещё несколько дней назад «Авангард» был в моих глазах фаворитом безоговорочным, то теперь этот его статус приобретает чисто «бумажный» вид.

Финал «Локомотив» — «Авангард» стал бы настоящим украшением сезона-2025/2026. Буше или Хартли? Этот вопрос ознаменовывает главную интригу предстоящего чемпионата.