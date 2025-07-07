У Малкина — тренер-новичок, клуб Панарина возглавит чемпион. 4 перестановки на Востоке НХЛ

Нынешнее межсезонье в НХЛ после и без того не самого яркого старта практически полностью успокоилось. Все самые громкие переходы, кажется, уже совершились. Как и тренерские назначения, которых состоялось аж девять. Рассказываем, какие клубы обзавелись новыми наставниками, и начинаем с Восточной конференции.

«Филадельфия»

Почти трёхлетний эксперимент с одним из самых экстравагантных тренеров НХЛ в итоге оказался неудачным – при Джоне Торторелле «Филадельфия» дважды пропустила розыгрыш Кубка Стэнли и после 73 матчей третьего сезона уже не имела шансов на попадание в 16 лучших, из-за чего руководство приняло решение расстаться со специалистом, даже не дожидаясь конца регулярки.

Новым главным тренером стал легендарный для «Флайерз» Рик Токкет, ранее ушедший из «Ванкувера». Канадца начали связывать с назначением на мостик «лётчиков» практически сразу же после оставления им аналогичного поста в «Кэнакс», и, несмотря на возникший в последний момент вариант с «Бостоном», единственным вариантом для 61-летнего коуча была «Филадельфия».

Токкету в Пенсильвании предстоит проделать много трудной работы – некогда крепкий клуб уже давно не воспринимается всерьёз, раздевалка, по слухам, была потеряна его предшественником, а должного усиления для борьбы за плей-офф (вряд ли Дворак, Владарж и Зеграс подходят под этот критерий на 100%) «Флайерз» пока не получили, если вообще получат.

С раздевалкой, правда, свой нюанс есть и у самого Рика – в последнем сезоне в «Ванкувере» скандалы внутри команды затмили собой всё, что происходило на льду. Отчасти поэтому в чудесное преображение «лётчиков» при Токкете пока не верится – тем более что и хоккей, в который, вероятно, – с учётом стиля нового тренера – будет играть «Филадельфия», значительных изменений по сравнению с хоккеем Тортореллы не претерпит.

Впрочем, если Рик сможет найти общий язык с продлившим контракт Кэмом Йорком и капитаном команды Шоном Кутюрье, это уже будет прогресс.

«Бостон»

В последние годы «Бостон» стремительно шёл к тому, чтобы оказаться в той точке, где он находится прямо сейчас – только благодаря лучшим показателям в очных встречах «мишки» опередили «Филадельфию» в итоговой таблице Востока и финишировали там не последними.

По результатам предыдущих лет сделать такой вывод не получится – тем более что год назад «Брюинз» дошли до второго раунда, улучшив результат позапрошлого сезона, – но все кадровые решения руководства буквально кричали о предстоящем резком падении. Промахи на драфте и рынке свободных агентов превратили «Бостон» из опасного хищника в безобидного медвежонка.

Увольнение Джима Монтгомери и обмен Брэда Маршана, у которых после смены Массачусетса на Миссури и Флориду соответственно дела резко пошли в гору, являются идеальным доказательством того, что «Брюинз» как организация сбились с курса – но вместо очищения верхушки владельцы продолжают доверять дуэту Нили – Суини, который привёз в клуб очередного нового тренера.

Выбор для НХЛ нетипичный – «мишек» будет возглавлять тренер-европеец. И, как и у «Филадельфии», назначение это отчасти эмоциональное – Марко Штурма пусть и нельзя назвать легендой «Бостона», однако значительную часть карьеры он провёл именно тут.

После нескольких лет в системе «Лос-Анджелеса» немец получил возможность возглавить свой бывший клуб, но пока сложно сказать, чего можно ждать от этого союза в первую очередь – у болельщиков есть надежда на улучшение игры в обороне, которую Штурм наладил в фарме «Кингз», однако проблема в том, что исполнителей для этого в «Брюинз» практически нет.

И за счёт чего «Бостон» собирается подниматься со дна, тоже решительно непонятно – работа клуба на рынке вызывает очень много вопросов. Хотя лето, по словам Никиты Задорова, менеджмент игрокам обещал впечатляющее.

«Питтсбург»

Союз «Пингвинз» и Майка Салливана в последние сезоны стремительно приближался к завершению. Лучшие его годы так и остались во начале второй половины 2010-х, а предполагаемый «последний танец» для Кросби, Малкина и Летанга наставник так и не организовал.

В этом не только его вина – мастер неоднозначных решений Кайл Дубас за время своего нахождения на посту генменеджера «пингвинов» так и не дал Салливану толкового усиления, а ростер команды практически по щелчку пальца превратился в набор статистов, которые не дают ей абсолютно ничего.

Тот факт, что лучшие игроки «Питтсбурга» прямо сейчас – ветераны Кросби, Малкин, Ракелль, Раст и Карлссон, многое говорит о долгосрочных перспективах клуба. Толковой подпитки из системы не ожидается – нынешние «Пингвинз» откровенно плохи на драфте, – да и за счёт работы на рынке омоложения тоже не происходит.

Как и их заклятые друзья из «Вашингтона», «пингвины» решили пойти на риск и назначить молодого (и лысого) тренера без самостоятельного опыта работы в НХЛ. Игрового опыта у Дэна Мьюза тоже немного – несколько сезонов на студенческом уровне, – зато в целом тренерское резюме неплохое: золото МЧМ-2013 в качестве видеотренера и ЮЧМ-2023 в качестве главного, а также пять лет работы с Питером Лавиолеттом в «Нэшвилле» и «Рейнджерс» в качестве тренера по меньшинству.

Питер Лавиолетт и Дэн Мьюз Фото: Getty Images

Со своими обязанностями Мьюз справлялся вполне неплохо:

– 2017/2018: 81,9%, шестое место в лиге;

– 2018/2019: 82,1%, шестое место в лиге;

– 2019/2020 (уволен вместе с Лавиолеттом 6 января 2020 года): 74,1%, 29-е место в лиге;

– 2023/2024: 84,5%, третье место в лиге;

– 2024/2025: 80,3%, 11-е место в лиге.

В «Питтсбурге» нужно будет поработать не только над меньшинством, но и вообще над всем, потому что в последние годы команда падала всё ниже и ниже. Кто-то уже ждёт от Мьюза повторения успеха Спенсера Карбери, однако там, помимо тренерской работы, был проделан и огромный менеджерский труд. В отношении последнего в «Пингвинз» большие сомнения – и это может серьёзно повлиять на перспективы 42-летнего наставника.

«Рейнджерс»

В последнем сезоне у «копов» пошло не так практически всё, что могло: скандальные слова нескольких игроков, давление руководства, резко ухудшившиеся результаты, конфликты в раздевалке – всё говорило, что Питера Лавиолетта у руля «Рейнджерс» в следующем сезоне не будет.

«Синерубашечники» забрали себе лучший вариант, который был на рынке – уже упомянутый Майк Салливан после 10-летнего пребывания в «Питтсбурге», за которое он выиграл два Кубка Стэнли, решил не брать творческий отпуск и сразу же приступил к новой работе.

Дополнительных пояснений, как с предыдущими тремя командами и тренерами, тут, пожалуй, не нужно – увольнение Лавиолетта напрашивалось, да и Салливан чуть ли не всеми сразу же сватался именно на Манхэттен.

Даже несмотря на последние неудачи с «Питтсбургом», в нового коуча «Рейнджерс» есть определённая вера – фронт-офис здесь в разы лучше, чем в «Пингвинз», да и действия клуба на рынке дают понять, что провала образца последнего сезона здесь допускать не хотят.

Из новых союзов на Востоке самые большие ожидания – от дуэта «Рейнджерс» – Салливан. Статусный клуб с амбициозным и умеющим принимать здравые решения генменеджером возглавил один из сильнейших тренеров лиги последнего десятилетия, оказавшийся в абсолютно в новой обстановке – наблюдать за этим точно будет интересно.