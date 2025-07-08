В КХЛ заваливают деньгами иностранных тренеров. Но лучше больше доверять нашим

В следующем сезоне в клубах КХЛ будут работать сразу три североамериканских главных тренера. Все трое — канадцы-франкофоны: Ги Буше в «Авангарде», Бенуа Гру в «Тракторе» и недавно назначенный в «Локомотив» Боб Хартли. Интересно, что только Хартли можно назвать тренером-чемпионом: он лишь один из двух специалистов (наряду с Майком Кинэном), успевших завоевать и Кубок Стэнли, и Кубок Гагарина.

Боб, просидевший без работы три последних года, вряд ли растерял прежнюю хватку и желание держать в ежовых рукавицах всех находящихся рядом с ним. В этой связи интересно, как канадец сработается в Ярославле с Александром Радуловым и как будет выстраивать коммуникацию с Юрием Яковлевым. Что касается Гру и Буше, то они провели свои первые сезоны в Континентальной лиге. Провальными их, безусловно, не назовёшь, однако главная задача — чемпионство — ни одним, ни вторым не выполнена. Правда, Буше и вовсе назначили по ходу регулярки после увольнения из «Авангарда» Сергея Звягина.

Не секрет, что Хартли, Буше и Гру являются самыми высокооплачиваемыми специалистами в КХЛ. Сравниться с ними может только возглавивший ЦСКА Игорь Никитин, у которого в активе два Кубка Гагарина. При этом заваливать иностранцев баснословными деньгами (ещё и государственными) – по 100+ млн рублей в год — в нынешних реалиях по меньшей мере странно.

Наша страна в целом и спорт в частности переживают сложные времена, те же канадцы и американцы с ног до головы обложили Россию всевозможными санкциями, чемпионаты мира и Олимпиады проходят без участия отечественных спортсменов. Мы же, будто не обращая на это внимание, любезно зовём заокеанских тренеров, чуть ли не встаём перед ними на колени и умоляем приехать сюда, выписываем огромные гонорары и почему-то видим в иностранцах спасителей. А как же отечественная тренерская школа? Свободных российских кандидатов вместо того же Хартли хватало с лихвой. Посмотрите на пример футбольного «Краснодара», где владелец клуба Сергей Галицкий воспитал тренера-россиянина, который в итоге привёл команду к долгожданному титулу. При этом Галицкий тратит и вкладывает свои личные, а не бюджетные средства.

ГИ БУШЕ В «АВАНГАРДЕ» И БЕНУА ГРУ В «ТРАКТОРЕ» Фото: photo.khl.ru

Если посмотреть в сторону Северной Америки и НХЛ, то можно чётко заметить и осознать: никто за океаном не будет платить российскими тренерам больше, чем своим. Да и стать главным тренером в клубе Национальной лиги пока не удалось ни Сергею Брылину, ни Сергею Гончару, ни Евгению Набокову, ни Сергею Зубову. А ведь это уважаемые и востребованные специалисты, которых пускают работать в местные хоккейные организации, однако главными не назначают. И вряд ли назначат.

У нас же Бенуа Гру, по сути, пришёл на готовый «бронзовый» состав «Трактора», вдобавок ко всему серьёзно усиленный генеральным менеджером Алексеем Волковым. Под Ги Буше в «Авангарде» в буквальном смысле слова перелопатили весь состав и сейчас продолжают проводить мощную трансферную кампанию, а у Боба Хартли на ладони сохранённый чемпионский состав «Локомотива», вылепленный и доведённый до ума стараниями штаба Игоря Никитина. В такой ситуации сложно сработать плохо, да ещё и получив астрономический в финансовом плане контракт. Получается, что для иностранцев — любой каприз, а для наших — недоверие или увольнение при малейшей осечке.

Увы, но такими шагами мы далеко не уйдём, а канадские тренеры, приезжающие в Россию на заработки и живущие здесь одним днём, будут всё чаще считаться элитой, отодвигая на второй план российских специалистов. Которые однозначно ничем не хуже и уж точно заслужили получать на родине больше доверия, шансов и возможностей для трудоустройства.