СКА расторг контракт с Толчинским, «Торпедо» сохранило Артамонова. Итоги дня в хоккее

Представляем сводку главных хоккейных новостей за 7 июля.

КХЛ опубликовала календарь на предстоящий сезон-2025/2026

Континентальная хоккейная лига на официальном сайте опубликовала календарь на предстоящий регулярный сезон-2025/2026.

18-й сезон КХЛ стартует в пятницу, 5 сентября, матчем за Кубок Открытия между действующим обладателем Кубка Гагарина «Локомотивом» и финалистом «Трактором». Регулярный чемпионат продлится до 20 марта 2026 года и включит в себя 182 игровых дня и 748 встреч.

Команды проведут по 68 матчей, а общее число игровых дней станет вторым по величине в истории — 182. С момента старта чемпионата до первой паузы команды проведут 94 игровых дня подряд, а среднее число встреч в день станет минимальным за всю историю – 4,11.

До первой паузы на Кубок Первого канала команды будут играть 94 дня подряд. Пауза продлится с 8 по 15 декабря, новогодний перерыв составит три дня — с 31 декабря по 2 января. Последний перерыв связан с проведением Недели звёзд хоккея — с 6 по 9 февраля 2026 года. Впервые чемпионат КХЛ не будет остановлен на время проведения Олимпийских игр.

Плей-офф пройдёт с 23 марта по 23 мая 2026 года. Первый раунд — по стандартной схеме в рамках конференций, а со второго — перекрёстный формат.

Инсайдер НХЛ: «Анахайм» отказался обменивать российского защитника Павла Минтюкова

По информации инсайдера Sportsnet Эллиотта Фридмана, клубы НХЛ интересовались доступностью российского защитника «Анахайм Дакс» Павла Минтюкова для обмена. У россиянина вступает в силу последний год действия контракта новичка. Отмечается, что «Анахайм» на данный момент не заинтересован в обмене Минтюкова.

21-летний хоккеист провёл 62 матча в минувшем сезоне и набрал 20 (7+13) очков при показателе полезности «+1» и среднем игровом времени 18.56.

Всего в НХЛ Минтюков принял участие в 68 играх и заработал 19 (5+14) очков при показателе полезности «-4» и 17.35 на льду в среднем за матч. «Анахайм» выбрал воспитанника ЦСКА на драфте Национальной хоккейной лиги в 2022 году в первом раунде под общим 10-м номером.

Нападающий Сергей Толчинский покинул СКА

Нападающий Сергей Толчинский покинул ХК СКА. Как сообщает пресс-служба петербургского клуба, контракт расторгнут по соглашению сторон. Он был рассчитан до 31 мая 2028 года.

Толчинский провёл в составе СКА два сезона. В 129 матчах в форме петербуржцев хоккеист набрал 74 (28+46) очка. В сезоне-2024/2025 Толчинский сыграл 51 встречу, где набрал 16 (7+9) очков.

В прошедшем сезоне Толчинский вышел на первое место среди игроков СКА в КХЛ по количеству шайб, на которые потрачено меньше 10 секунд от начала большинства. За 17 сезонов в КХЛ армейцы забросили 34 шайбы в большинстве, затратив на гол менее 10 секунд, три из них на счету Толчинского. Он обошёл Илью Ковальчука, Сергея Плотникова, Патрика Херсли и Дмитрия Яшкина, которые подобным образом отличались дважды.

Никита Артамонов продлил контракт с «Торпедо» на два года

Нападающий «Торпедо» Никита Артамонов заключил новый контракт с нижегородским клубом до окончания сезона-2026/2027.

«Продление контракта с нападающим — это продолжение курса на развитие и поддержку собственных молодых игроков клуба, а также формирование сильного и конкурентоспособного коллектива на ближайшие сезоны.

Хоккейный клуб «Торпедо» поздравляет Никиту с новым этапом в карьере и желает успешных сезонов в нижегородской команде!» — написано в сообщении пресс-службы клуба.

19-летний форвард в прошлом сезоне провёл 67 матчей в КХЛ (с учётом плей-офф), в которых набрал 39 (22+17) очков. Также на его счету один гол и шесть результативных передач в 18 играх за «Торпедо-Горький» в ВХЛ.

«Монреаль» сделал всё возможное для подписания контракта с Кузнецовым — инсайдер НХЛ

Спортивный журналист Марко д’Амико рассказал об интересе, проявленном клубом «Монреаль Канадиенс» к российскому нападающему Евгению Кузнецову.

«Что касается Кузнецова, я действительно хочу внести ясность: как бы то ни было, «Канадиенс» этим летом сделали всё возможное; это означает, что они взвешивают свои варианты и разрабатывают планы B, C и D», — написал д’Амико на своей странице в социальных сетях.

Ранее в СМИ появилась информация о желании Кузнецова вернуться в НХЛ. В минувшем сезоне 33-летний нападающий выступал за СКА. В прошлом регулярном сезоне Континентальной хоккейной лиги Кузнецов провёл лишь 39 матчей из-за различных травм. Он набрал 37 (12+25) очков.