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Шелдон Ремпал покинул Салават Юлаев и подписал двусторонний контракт с Вашингтоном, мнение

Канадская звезда КХЛ едет к Овечкину! Но перспективы Ремпала в «Вашингтоне» туманны
Максим Макаров
Канадская звезда КХЛ едет к Овечкину!
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Экс-форвард «Салавата» сделал выбор не в пользу длинного российского рубля.

Ещё вчера мы рассуждали о том, где может продолжить карьеру легионер, который в прошлом сезоне стал звездой нашей лиги. А канадец взял и сделал ход конём, вовсе уехав из КХЛ, где его готовы были с руками оторвать.

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Ремпал подписал двусторонний контракт на один год с «Вашингтоном». По данным PuckPedia, зарплата Ремпала в НХЛ составит $ 775 тыс., в АХЛ – $ 450 тыс.

Форвард, которому уже в августе исполнится 30 лет, выбрал минимальный контракт в НХЛ, хотя в КХЛ ему предлагали 100+ млн рублей. Может быть, в «Вашингтоне» есть хорошие перспективы развития и гарантия попадания в основной состав? Давайте посмотрим.

Сразу хочется оговориться: то, что Ремпалу наверняка хотелось быть поближе к дому – желание для каждого человека нормальное, ради этого можно даже подвинуться в деньгах. Также Шелдон после очень успешного сезона в КХЛ хочет воспользоваться последним шансом и пробиться в основной состав команды НХЛ.

Однако перспективы закрепиться в основе «Вашингтона» у Ремпала туманные. Во-первых, на его позицию в «Кэпиталз» есть достаточно неприкасаемых игроков – тот же Овечкин может остаться не на своём профильном фланге. А ещё в основе есть Уилсон, Протас, Милано, Дьюхейм – из-под таких игроков вылезти тяжело.

Также давайте не забывать, что у «столичных» достаточно молодых игроков, которые по совпадению тоже станут конкурентами Ремпала – Мирошниченко, Леонард, Лапьер. Кому отдадут предпочтение: 30-летнему игроку на минимальном контракте или прогрессивным молодым игрокам, которых «Вашингтон» сам и драфтовал? Ответ очевиден.

Если гипотетически предположить, что Ремпал получит-таки шанс в основном составе, то выше четвёртого звена экс-форвард «Салавата» не поднимется, а в роли игрока боттома Шелдон окажется бесполезным.

Пока всё видится так – Ремпал начнёт предсезонку с «Вашингтоном», перед началом сезона отправится в «Херши» и по ходу сезона один-два раза поднимется в основу, где проведёт пять-семь матчей.

Тех денег, что Ремпал мог заработать в КХЛ, в АХЛ не видать. В лиге ниже зарплата Шелдона составит $ 450 тыс, по нынешнему курсу это около 35 млн рублей. И это мы ещё не взяли в расчёт налоги, которые съедят до половины суммы.

Шелдон Ремпал

Шелдон Ремпал

Фото: Светлана Садыкова, photo.khl.ru

Очень странное решение канадского легионера – отказаться от роли первой скрипки в топ-клубе КХЛ с зарплатой 100+ млн рублей, чтобы вновь сыграть в АХЛ и заработать в несколько раз меньше.

Для нашей лиги большая потеря – Ремпал показал фантастический уровень игры в плей-офф и был лучшим в «Салавате Юлаеве», особенно на фоне просевшего Джоша Ливо.

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