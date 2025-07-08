«Анахайм» назначил легенду, «Даллас» — творца ужасов лиги. 5 перестановок на Западе НХЛ

Продолжаем разбирать тренерские перестановки в Национальной хоккейной лиге. Перемены в Восточной конференции мы уже обсудили – настала пора посмотреть, что произошло на Западе.

«Чикаго»

«Блэкхоукс», продолжающие тонуть в пучине Центрального дивизиона и всей Западной конференции, предпочли не давать полноценного шанса шведу Андерсу Сёренсену, проработавшему половину сезона с приставкой «и. о.», и решили пригласить тренера со стороны.

Выбор, мягко говоря, удивил. Если Кайл Дэвидсон хочет помочь Коннору Бедарду попасть в плей-офф, то Джефф Блэшилл кажется для этого максимально странной кандидатурой.

Экс-помощник Майка Бэбкока по «Детройту» за семь лет самостоятельной работы в Городе Моторов вывел команду в плей-офф всего один раз, сделав это в первом же сезоне (на багаже Бэбкока, получается).

Дальше было только хуже – именно с Блэшилла началась затянувшаяся до наших дней серия без участия «Ред Уингз» в розыгрышах Кубка Стэнли. Если бы в мире не существовало «Баффало», эти девять лет засухи сейчас были бы рекордными для НХЛ.

Если почитать заявление Кайла Дэвидсона после назначения 51-летнего специалиста, то можно подумать, что в Чикаго едет сам Пол Морис или хотя бы Крис Ноблох. Но нет, это всего лишь Джефф Блэшилл – прогресса от «ястребов» в ближайшее время ждать не приходится.

«Сиэтл»

Возвращение Дэна Байлсмы в НХЛ спустя семь лет получилось неудачным – сильно хуже по сравнению с последним сезоном Дэйва Хэкстола в «Кракен» не стало, но и лучше тоже не получилось, из-за чего руководство клуба приняло решение отправить американского тренера в отставку уже через год после назначения.

Лэйн Ламберт в своё время приходил на смену куда более статусному Барри Тротцу в «Айлендерс», несколько лет проработав в его штабе (в том числе и в «Вашингтоне»). Успешным его пребывание в Нью-Йорке назвать вряд ли получится – да, в первом же полноценном сезоне он вернул «островитян» в плей-офф, но во втором был уволен уже после половины регулярного чемпионата.

Хотя ситуация была не такой уж критичной – «Айлендерс» после 45 матчей отставали от кубковой восьмёрки всего на два очка. Однако восемь поражений в последних 10 встречах перевесили в пользу его увольнения.

Лэйн Ламберт Фото: Minas Panagiotakis/Getty Images

Пожалуй, главная задача 60-летнего канадца, который провёл последний год в штабе Крэйга Берюбе в «Торонто» – сделать так, чтобы «Сиэтл» перестал ассоциироваться со словом «серость». После выхода в плей-офф два года назад «Кракен» стали абсолютно заурядной командой, которой не помогли даже приобретения Монтура и Стивенсона – хоть это и капля в море.

Впрочем, как будто бы не Ламберта просить избавлять кого-то от серости – на Лонг-Айленде наставник в большей степени держался на спине Ильи Сорокина, а об интересном хоккее местные болельщики могли только мечтать. Если Лэйн сможет сделать из «Сиэтла» участника плей-офф – особенно с учётом не самой выдающейся работы на рынке, – это будет откровением.

«Анахайм»

В последние годы было принято считать «Дакс» командой в перестройке – славные времена, когда команда пять раз подряд выигрывала Тихоокеанский дивизион, уже в прошлом, а в плей-офф калифорнийцы не попадали уже семь лет.

И вот как-то внезапно получилось, что эта перестройка то ли встала на паузу, то ли вообще закончилась – «утки» выдали большой контракт Гранлунду, выменяли Крайдера и отдали Зеграса, который должен был стать лицом нового «Анахайма». Да ещё и Гибсона до кучи отпустили в «Детройт».

А Грега Кронина, специалиста с репутацией тренера по развитию, заменили не кем-нибудь, а Джоэлем Кенневиллем! Историю с отстранением Коуча Q в очередной раз напоминать нет смысла, однако сам по себе факт его возвращения в НХЛ – дело, конечно, не рядовое.

Ждать моментального взлёта «Дакс» вряд ли стоит, но потенциал побороться за уайлд-кард у этой команды должен быть. Помимо усилившей состав кавалькады ветеранов, здесь всё ещё есть не полностью раскрывшаяся молодёжь: Карлссон и Готье – в атаке, Минтюков и Целльвегер – в обороне, находящийся в статусе ОСА Мактавиш, уже не такой молодой, но всё ещё способный прибавить Терри и прогрессирующий Достал – на последнем рубеже.

При этом под потолком у «Анахайма» есть ещё почти $ 30 млн – рынок свободных агентов сейчас не то чтобы богатый, но пару крепких кирпичиков на нём найти можно. Главное, чтобы методы Кенневилля за годы простоя не потеряли своей эффективности.

«Ванкувер»

Возможно, Рику Токкету и простили бы непопадание в плей-офф, однако уж слишком плохим был информационный шум вокруг команды в последний год. Апогеем стала вышедшая из-под контроля ситуация с конфликтом Миллера и Петтерссона – и даже обмен первого в «Рейнджерс» не спас тренера от потери своего поста.

Назначение Адама Фута никаких новых горизонтов для «Кэнакс» пока что не открывает – 53-летний специалист на протяжении всей послеигровой карьеры в НХЛ занимался работой с защитниками, а его единственный самостоятельный опыт в WHL получился неудачным: в первый сезон в «Келоуне», где на тот момент играл его сын Нолан, Адам умудрился пролететь мимо кубковой восьмёрки в дивизионе из 10 команд, а на следующий год наступил ковид, и даже седьмое место в таблице не помогло Футу-старшему сохранить работу.

Адам Фут и Рик Токкет Фото: Minas Panagiotakis/Getty Images

Стилистически бывший ассистент Токкета едва ли даст «Ванкуверу» что-то глобально новое, но в вопросе взаимоотношений с игроками ситуация вполне может стать значительно лучше – капитан «косаток» Куинн Хьюз, например, был в восторге от работы с Футом в последние два года.

Если Адаму удастся наладить микроклимат в раздевалке, шансы на выход в плей-офф у «Кэнакс» будут вполне неплохими – с неожиданным сохранением одного из главных снайперов команды Брока Бёзера и приобретением проверенного кубкового бойца Эвандера Кейна, вполне подходящего под типаж Фута, «Ванкувер» должен бороться как минимум за уайлд-кард.

«Даллас»

«Звёзды» стали единственным участником Кубка Стэнли – 2025, решившимся на смену тренера. И это довольно легко понять – клуб из Техаса при Питере Дебуре начал топтаться на месте, даже несмотря на собранный состав, позволявший бороться за трофей.

Добавьте к этому проблемы во взаимодействии с игроками, которые вылились в неприкрытую критику первого номера «Далласа» на годы вперёд Джейка Эттингера, и вы поймёте, почему лучший генеральный менеджер НХЛ последних трёх лет Джим Нилл пошёл на смену главного тренера.

Для «Старз» Глен Галуцен – знакомый, но уже давно забытый персонаж. 14 лет назад он уже приходил на мостик «звёзд», заменив провалившегося Марка Кроуфорда, однако так же, как и его предшественник, не смог вывести техасцев в плей-офф, оказавшись уволенным уже через 1,5 года после назначения.

Ещё одну попытку тренировать самостоятельно Галуцен предпринял в 2016-м – тогда в «Калгари» освободилось место после ухода Боба Хартли, но и там канадец успеха не достиг, покинув пост после двух сезонов. Однако Альберту не покинул – с мая 2018-го Глен отвечал за то самое большинство «Эдмонтона», которое наводило ужас на остальные клубы лиги.

«Даллас» точно провёл ещё не всю работу на рынке – прямо сейчас «звёзды» превышают потолок почти на $ 1,5 млн – а значит, перспективы команды вырисовываются пока не полностью. Да и сам Галуцен сейчас скорее «кот в мешке» – его прогресс как специалиста в последние годы виден, но насколько это будет применимо к работе главным тренером?

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